Vingroup hỗ trợ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà cho thương binh nặng

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xét nghiệm ADN, nuôi con liệt sỹ.
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027), sáng 23/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”.
Phong trào nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng.
Vingroup mong muốn dùng số kinh phí này để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên phạm vi cả nước.
Theo đề xuất, mỗi căn nhà sẽ được trang bị đầy đủ bàn ghế, giường, tủ, tivi và tủ lạnh. Tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương, diện tích căn hộ dự kiến khoảng 75 m²; tại các địa phương khác sẽ xây nhà khoảng 100 m², cao 2-3 tầng. Trường hợp người thụ hưởng không có nhu cầu nhận nhà, doanh nghiệp đề xuất quy đổi thành tiền.
Bên cạnh đó, Vingroup cũng đề xuất hỗ trợ con dưới 18 tuổi của liệt sỹ với mức 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.
Doanh nghiệp đồng thời mong muốn tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần rút ngắn thời gian xác định danh tính liệt sỹ, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sỹ còn chưa xác định được thông tin.
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