Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Xã hội

Chính sách

Vingroup hỗ trợ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xây nhà cho thương binh nặng

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Tập đoàn Vingroup ủng hộ 11.000 tỷ đồng tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, xét nghiệm ADN, nuôi con liệt sỹ.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2027), sáng 23/7, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động “Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng”.

Phong trào nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: VGP)

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài tiếp nhận ủng hộ của Tập đoàn Vingroup. (Ảnh: VGP)

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Tập đoàn Vingroup đã ủng hộ 11.000 tỷ đồng.

Vingroup mong muốn dùng số kinh phí này để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thương binh hạng 1/4 trên phạm vi cả nước.

Theo đề xuất, mỗi căn nhà sẽ được trang bị đầy đủ bàn ghế, giường, tủ, tivi và tủ lạnh. Tại 4 thành phố trực thuộc Trung ương, diện tích căn hộ dự kiến khoảng 75 m²; tại các địa phương khác sẽ xây nhà khoảng 100 m², cao 2-3 tầng. Trường hợp người thụ hưởng không có nhu cầu nhận nhà, doanh nghiệp đề xuất quy đổi thành tiền.

Bên cạnh đó, Vingroup cũng đề xuất hỗ trợ con dưới 18 tuổi của liệt sỹ với mức 5 triệu đồng/tháng cho đến khi trưởng thành.

Doanh nghiệp đồng thời mong muốn tài trợ hệ thống xét nghiệm ADN hiện đại nhằm góp phần rút ngắn thời gian xác định danh tính liệt sỹ, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và trả lại tên cho các liệt sỹ còn chưa xác định được thông tin.

vtcnews.vn
Link bài gốc Copy link
https://vtcnews.vn/vingroup-ho-tro-11-000-ty-dong-tri-an-me-viet-nam-anh-hung-xet-nghiem-adn-nuoi-con-liet-sy-ar1030529.html#

Tin liên quan

Tags:

#Vingroup #Mẹ Việt Nam Anh hùng #liệt sỹ #xây nhà #hỗ trợ con #xét nghiệm ADN

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội

Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm

Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc

Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc

Chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay khẳng định tầm quan trọng của mỗi mái ấm trong sự phát triển của đất nước. Tại Hà Tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc đang trở thành nền tảng quan trọng để vun đắp nguồn lực con người và phát triển bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!