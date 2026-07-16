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Hà Tĩnh được giao bổ sung ngân sách thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Nguyễn Hà
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(Baohatinh.vn) - Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 2) cho 27 địa phương. Hà Tĩnh được phân bổ hơn 164,56 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 1278/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao bổ sung dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 (đợt 2) cho các địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030.

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Bà Phan Thị Loan ở thôn Thống Nhất, xã Đông Kinh phấn khởi vì đàn gà sinh kế phát huy hiệu quả.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung cho 27 tỉnh, thành phố gồm: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. Trong đó, Hà Tĩnh được phân bổ hơn 164,56 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu căn cứ dự toán chi ngân sách trung ương, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương năm 2026 được giao bổ sung nêu trên, UBND tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm: Thực hiện việc phân bổ, giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến năm 2030 cho các cơ quan, đơn vị, cấp trực thuộc bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công, Nghị định số 358/2025/NĐ-CP, ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các quy định có liên quan; bố trí vốn đầu tư công cho các nhiệm vụ, dự án đủ thủ tục đầu tư; sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp với các chương trình, dự án khác hoặc trùng lặp nội dung sử dụng kinh phí thường xuyên và vốn đầu tư công trong cùng chương trình; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, đặc biệt là chi hội nghị, hội thảo, đi công tác trong và ngoài nước theo đúng chủ trương tại Kết luận số 18-KL/TW, ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng "2 con số".

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Các lực lượng hỗ trợ, chỉnh trang nhà cửa giúp bà Nguyễn Thị Hồng (thôn Hòa Bình, xã Lộc Hà) - thuộc diện hộ cận nghèo, con liệt sĩ, phụ nữ đơn thân.

Bố trí ngân sách địa phương đối ứng thực hiện Chương trình theo đúng quy định tại Điều 7, Điều 8 Quyết định số 16/2026/QĐ-TTg, ngày 15/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030.

Quyết định số 1278/QĐ-TTg cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện nhiều trách nhiệm trong triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.

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Tags:

#xây dựng nông thôn mới #chương trình MTQG #Giảm nghèo

Chủ đề Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững

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