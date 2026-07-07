Danh sách xã, phường ở Hà Tĩnh được áp dụng mức phụ cấp khu vực

Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông tư 15/2026 sửa đổi, bổ sung quy định hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực, có hiệu lực từ ngày 1/7.

Theo phụ lục mới kèm Thông tư, các xã, phường, đặc khu thuộc 33 tỉnh, thành phố được xác định mức phụ cấp khu vực theo hệ số từ 0,1 đến 1,0 căn cứ điều kiện địa lý, khí hậu, mức độ xa xôi, cách trở và đặc thù công tác tại từng địa bàn. Đây là khoản phụ cấp áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và một số nhóm lao động hưởng lương theo bảng lương do Nhà nước quy định khi công tác tại địa bàn có điều kiện sinh hoạt khó khăn.

Phụ cấp khu vực là chính sách hỗ trợ thiết thực, góp phần ổn định đội ngũ và bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Tại Thông tư, mức phụ cấp khu vực thấp nhất là 0,1 và cao nhất là 1,0. Với hệ số 1,0, mức phụ cấp khu vực tương ứng 1 lần mức lương cơ sở tại thời điểm chi trả. Các mức thấp hơn được tính theo tỷ lệ tương ứng.

Cụ thể tại địa bàn Hà Tĩnh, các khu vực được áp dụng mức phụ cấp từ 0,1 đến 0,5. Trong đó, 4 xã có mức phụ cấp 0,5 gồm: Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Hương Xuân, Sơn Hồng; 7 xã mức 0,4 gồm: Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Sơn Giang, Hương Khê, Hương Bình, Phúc Trạch; xã Vũ Quang có mức phụ cấp 0,3; 9 xã và 2 phường mức 0,2 gồm: Kỳ Xuân, Sơn Tây, Sơn Tiến, Kim Hoa, Mai Hoa, Thượng Đức, Hương Phố, Hương Đô, Hà Linh và phường Hoành Sơn, Vũng Áng.

Các xã: Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Cẩm Xuyên, Cẩm Duệ, Cẩm Hưng, Cẩm Trung, Cẩm Lạc, Toàn Lưu, Việt Xuyên, Thạch Xuân, Lộc Hà, Hồng Lộc, Can Lộc, Tùng Lộc, Gia Hanh, Trường Lưu, Xuân Lộc, Đồng Lộc, Nghi Xuân, Cổ Đạm, Đức Đồng, Hương Sơn, Tứ Mỹ; các phường: Sông Trí, Hải Ninh, Bắc Hồng Lĩnh, Nam Hồng Lĩnh và các trạm đèn Cửa Sót, Cửa Nhượng được hưởng mức phụ cấp hệ số 0,1.

Với cán bộ, công chức, viên chức ở vùng khó khăn, phụ cấp khu vực tiếp tục là chính sách hỗ trợ thiết thực, góp phần ổn định đội ngũ và bảo đảm hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.