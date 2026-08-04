Tiếp sức học sinh khó khăn vững bước vào năm học mới

Chiều cuối tháng 7 vừa qua, căn nhà nhỏ của em Nguyễn Viết Thắng (thôn Văn Xuân, xã Xuân Lộc) rộn ràng tiếng nói cười khi lãnh đạo địa phương và các tổ chức đoàn thể đến trao kinh phí đỡ đầu trước thềm năm học mới.

Lãnh đạo địa phương và các tổ chức đoàn thể xã Xuân Lộc trao quà cho em Nguyễn Viết Thắng (thôn Văn Xuân).

Mồ côi cha từ nhỏ, gia đình đông anh em, cuộc sống còn nhiều khó khăn nên mỗi mùa tựu trường với Thắng luôn đi kèm nỗi lo về sách vở, quần áo và những khoản chi phí học tập. Thế nhưng, nỗi lo ấy đã vơi bớt khi em được nhận đỡ đầu trong 3 năm, với mức hỗ trợ 300 nghìn đồng/tháng. Kinh phí được trao định kỳ 3 tháng/lần, tương ứng 900 nghìn đồng mỗi đợt. Số tiền đủ để Thắng mua thêm sách vở, bút viết, bộ quần áo chuẩn bị bước vào năm học lớp 9. Thắng chia sẻ niềm vui: "Em sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng các cô, các chú và các anh chị đã quan tâm, giúp đỡ em".

Câu chuyện của Thắng chỉ là một lát cắt nhỏ trong hành trình sẻ chia đang được nối dài trên khắp quê hương Hà Tĩnh. Mỗi phần quà, mỗi suất học bổng không chỉ giúp học sinh khó khăn vơi đi nỗi lo cơm áo, sách vở mà còn gieo vào lòng các em niềm tin luôn có người đồng hành trên con đường đến lớp.

Từ năm 2021 đến nay, chương trình "Mẹ đỡ đầu" của Hội LHPN Hà Tĩnh đã nâng bước hơn 2.000 trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, các mô hình "Em nuôi của Đoàn", "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng"... tiếp tục được duy trì, góp phần tạo động lực cho nhiều học sinh đến trường.

Chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã nâng bước hơn 2.000 trẻ mồ côi và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện nay, các đơn vị biên phòng đang nhận đỡ đầu 48 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ tiểu học đến THPT với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng; nuôi dưỡng 5 học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số tại các đồn biên phòng; hỗ trợ 2 sinh viên người Chứt đến khi tốt nghiệp và đỡ đầu 5 học sinh Lào ở huyện Khăm Cợt (tỉnh Bolykhămxay). Toàn bộ kinh phí được cán bộ, chiến sĩ đóng góp từ ngày lương và quỹ tăng gia sản xuất. Cùng đó, dự án "cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường" đang hỗ trợ 28 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt với mức gần 24 triệu đồng/năm/em; từ năm học 2026-2027 dự kiến mở rộng lên 40 em.

Thượng tá Hồ Năng Bảo - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh) cho biết: “Các đơn vị đang khẩn trương chuẩn bị kinh phí trao hỗ trợ, đồng thời vận động thêm nguồn lực để mua sách vở, quần áo, xe đạp và đồ dùng học tập cho học sinh. Cùng với hỗ trợ vật chất, các đồn biên phòng còn phối hợp với gia đình, nhà trường thường xuyên theo dõi, động viên, giúp các em có thêm động lực vươn lên trong học tập”.

Cán bộ Đồn Biên phòng Đèo Ngang tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó.

Trước thềm năm học mới, cùng với các chương trình an sinh, hệ thống hội khuyến học từ tỉnh đến cơ sở cũng đang tất bật rà soát, lập danh sách học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh vượt khó học giỏi để kịp thời trao học bổng, quà hỗ trợ trước ngày khai giảng. Với chức năng nhiệm vụ của mình, những năm qua, Quỹ Khuyến học, khuyến tài Nguyễn Du đã trở thành nguồn động viên thiết thực đối với nhiều học sinh trên địa bàn. Riêng năm học vừa qua, quỹ phối hợp với các địa phương trao gần 900 triệu đồng khen thưởng hơn 2.000 học sinh đạt thành tích cao tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi cấp tỉnh, đồng thời rà soát để có sự hỗ trợ kịp thời học sinh hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường.

Ông Đoàn Đình Anh - Chủ tịch Hội Khuyến học Hà Tĩnh cho biết: “Kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến nay, tổ chức hội khuyến học tiếp tục được kiện toàn với 74 hội trực thuộc và 6.340 chi hội, ban khuyến học. Mạng lưới này đang phát huy hiệu quả trong việc kết nối nguồn lực xã hội, đưa các hoạt động khuyến học, khuyến tài đến từng thôn xóm, dòng họ và gia đình. Đặc biệt, phong trào xây dựng gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập cùng việc gây dựng quỹ khuyến học trong mỗi dòng họ đã trở thành nét đẹp văn hóa ở vùng quê hiếu học Hà Tĩnh”.

Lãnh đạo xã Mai Phụ tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi.

Từ sự chung tay của cả cộng đồng, hàng nghìn học sinh giỏi, học sinh hoàn cảnh khó khăn sẽ tiếp tục được tạo động lực để vững bước đến trường. Trong hành trang bước vào năm học mới của các em không chỉ có sách vở, quần áo mới mà còn có hơi ấm của tình người, của sự sẻ chia và niềm tin rằng phía sau mình luôn có những tấm lòng sẵn sàng nâng đỡ. Chính sự đồng hành ấy sẽ tiếp thêm sức mạnh để các em tự tin viết tiếp hành trình chinh phục tri thức và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn.