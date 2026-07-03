Được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng khi nộp thuế thu nhập

Cá nhân có một người phụ thuộc được trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân, theo Nghị định của Chính phủ.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 253 hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân 2025, trong đó nêu cụ thể mức giảm trừ gia cảnh với khoản chi phí y tế, giáo dục.
Theo đó, từ ngày 1/7, người nộp thuế được giảm trừ tối đa 47 triệu đồng mỗi năm cho khoản chi y tế, giáo dục trước khi tính thuế thu nhập cá nhân.
Cụ thể, các khoản chi cho khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế trong nước được giảm trừ tối đa 23 triệu đồng một năm. Chi phí giáo dục - đào tạo tại cơ sở trong nước được giảm trừ không quá 24 triệu đồng một năm. Các khoản này phải có hóa đơn, chứng từ, trong đó khoản chi cho y tế phải có thêm bảng kê chi phí khám, chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế.
Trước đó, Bộ Tài chính tính toán người nộp thuế có 1 người phụ thuộc và phát sinh các khoản chi phí y tế, giáo dục - đào tạo, có thể được giảm trừ lên tới 307,3 triệu đồng mỗi năm, tức 28,63 triệu đồng một tháng. Khoản này gồm 15,5 triệu đồng cho bản thân người nộp thuế, người phụ thuộc 6,2 triệu một tháng và khoản cho chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng một năm.
Như vậy, người nộp thuế có thu nhập trên 28,63 triệu đồng một tháng mới phải nộp thuế, với mức thuế suất bắt đầu từ 5%.
Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 được Quốc hội thông qua năm ngoái bổ sung quy định liên quan đến khoản giảm trừ cho y tế, giáo dục của người nộp thuế và người phụ thuộc.
Theo số liệu Điều tra mức sống cư dân, chi tiêu bình quân cho y tế năm 2024 của mỗi người là 3,5 triệu đồng một năm, nội trú 10,2 triệu, giáo dục - đào tạo 9,6 triệu đồng. Bộ Tài chính tính toán mỗi năm người nộp thuế và một người phụ thuộc chi khoảng 41 triệu đồng cho y tế, giáo dục.
Theo Bộ Tài chính, tổng mức giảm trừ gia cảnh tính theo năm của một người nộp thuế có thể gấp gần 2,45 lần thu nhập bình quân đầu người năm 2025 (125,5 triệu đồng). Quy định này giúp giảm nghĩa vụ thuế cho tất cả người nộp thuế có chi phí y tế, giáo dục. Đồng thời, người nộp thuế ở các bậc thuế thấp sẽ được giảm với tỷ lệ cao hơn. Ước tính ngân sách giảm thu gần 7.700 tỷ đồng mỗi năm khi áp dụng chính sách này.
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