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Những tấm lòng tri ân ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Quỳnh Sơn - Bích Hường
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(Baohatinh.vn) - Trong những ngày Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang và người dân xã Tứ Mỹ đã chung sức hỗ trợ với tất cả sự trân trọng, góp phần thực hiện hành trình tìm lại danh tính các liệt sĩ.

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Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ) có số lượng mộ chưa xác định danh tính nhiều nhất trong tỉnh.

Những ngày qua, các tổ công tác của xã Tứ Mỹ luôn luôn có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm để hỗ trợ các thành viên Ban Chỉ đạo 515 thực hiện công tác khai quật, lấy mẫu ADN. Mỗi bao cát được nhấc lên, mỗi viên gạch được xếp gọn đều gửi gắm lòng biết ơn sâu nặng của thế hệ hôm nay.

Mọi người làm việc trong sự lặng lẽ và cẩn trọng, bởi ai cũng hiểu rằng, dưới mỗi ngôi mộ chưa xác định được danh tính là một cuộc đời đã hiến dâng cho Tổ quốc, là nỗi khắc khoải đợi chờ của một gia đình nơi quê nhà.

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Cán bộ, Nhân dân, đoàn viên, thanh niên xã Tứ Mỹ tham gia hỗ trợ công tác khai quật. (Ảnh Bích Hường)

​Tham gia hỗ trợ có các cán bộ, công chức, viên chức thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; cán bộ, chiến sĩ công an, lực lượng dân quân, tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng nhiều đoàn thể và Nhân dân địa phương. Đối với cán bộ và nhân dân xã Tứ Mỹ, đây không đơn thuần là một nhiệm vụ được giao, mà là một sự tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn viên, thanh niên xã Tứ Mỹ là lực lượng thường xuyên có mặt tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm trong những ngày thực hiện chiến dịch. Bình quân mỗi ngày, Đoàn xã đã cử từ 4 đến 6 bạn đoàn viên, thanh niên thường xuyên có mặt tại nghĩa trang để sẵn sàng hỗ trợ bất cứ công việc nào mà ban chỉ đạo cần.

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Sự nâng niu, trân trọng trong từng cử chỉ của đoàn viên Trần Minh Ánh.

Em Trần Minh Ánh (xã Tứ Mỹ) chia sẻ: “Bọn em đến đây cũng chỉ giúp đỡ mọi người được những công việc đơn giản như dọn dẹp vệ sinh, cắm lại những bình hoa trên các ngôi mộ vừa khai quật, hoặc vận chuyển các bao cát đến chân mộ. Cho dù đó là những việc hết sức đơn giản nhưng em vẫn mong chút sức nhỏ của mình sẽ giúp các anh sớm được gọi đúng tên, được gia đình đón về nhà.”

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Những bữa cơm được chị em phụ nữ xã chuẩn bị cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ lấy mẫu ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm.

Bên cạnh sự tham gia của các lực lượng tại hiện trường, phía sau còn có sự đồng hành thầm lặng, ấm áp của các bà, các mẹ. Ngoài việc hội viên Hội LHPN xã Tứ Mỹ thường xuyên đến hỗ trợ Ban Chỉ huy Quân sự xã chuẩn bị các bữa cơm hằng ngày, các chi hội phụ nữ ở các thôn xóm cũng đã tổ chức nhiều bữa cơm nghĩa tình dành cho các thành viên đang làm nhiệm vụ.

Chị Nguyễn Thị Minh Châu - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Thanh Bình, xã Tứ Mỹ chia sẻ: “Chúng tôi mong những bữa cơm như thế này sẽ tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho các cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đây”.

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Đại tá Nguyễn Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh (người thứ 2 bên phải) báo cáo tiến độ thực công việc tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ). Ảnh: Dương Hoàng.

Ghi nhận sự chung sức, đồng lòng của cán bộ và Nhân dân Tứ Mỹ, Đại tá Nguyễn Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Từ khi chúng tôi thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm, chúng tôi rất cảm động trước tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên và Nhân dân xã Tứ Mỹ. Các lực lượng luôn phối hợp rất nhiệt tình, trách nhiệm, góp phần quan trọng để công tác khai quật diễn ra thuận lợi.

Với phương châm “làm đến đâu, dọn dẹp, vệ sinh sạch sẽ đến đó”, mọi người không quản ngại nắng nóng, vất vả, luôn đồng hành cùng đội trong từng phần việc. Chúng tôi mong rằng trong thời gian tới, khi nhiệm vụ lấy mẫu ở đây hoàn thành, chính quyền địa phương và bà con nhân dân vẫn sẽ tiếp tục quan tâm, chăm sóc các phần mộ để các anh dù chưa xác định được danh tính vẫn an tâm nằm lại nơi đây”.

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Tags:

#liệt sĩ #giám định ADN #Tứ Mỹ #nghĩa trang #tri ân #công tác khai quật

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