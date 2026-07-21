(Baohatinh.vn) - Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.
Sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ hai, đàm phán về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Hội đồng đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy theo từng vùng.
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.
Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Trong những ngày cả nước hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, có những người mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ ngóng tin con từng ngày, từng giờ.
Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".
Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.
Phát triển BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh là mục tiêu quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Để chính sách nhân văn này phát huy hiệu quả, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.
Việc triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tạo cơ sở xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Hà Tĩnh.
Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm.
Từ ngày 1/7, điều chỉnh tăng lương, mang đến niềm vui cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng chính sách ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cùng với sự phấn khởi, người dân mong muốn giá cả hàng hóa, dịch vụ được giữ ổn định.
Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.
Chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay khẳng định tầm quan trọng của mỗi mái ấm trong sự phát triển của đất nước. Tại Hà Tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc đang trở thành nền tảng quan trọng để vun đắp nguồn lực con người và phát triển bền vững.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.