Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Chốt phương án tăng lương tối thiểu vùng bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027 16/07/2026 12:49 Sáng 16/7, Hội đồng Tiền lương quốc gia đã họp phiên thứ hai, đàm phán về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2027. Hội đồng đã chốt phương án tăng lương tối thiểu bình quân 7,8% từ ngày 1/1/2027, tức tăng từ 340.000 đồng đến 390.000 đồng tùy theo từng vùng.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tri ân gia đình chính sách, người có công 14/07/2026 15:01 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.

Nữ cựu thanh niên xung phong nặng lòng với đồng đội 14/07/2026 10:00 Hơn nửa thế kỷ sau ngày rời chiến trường, bà Trần Thị Châu Lệ (SN 1951) - cựu TNXP ở phường Trần Phú (Hà Tĩnh) vẫn miệt mài vun đắp nghĩa tình đồng đội bằng kết nối yêu thương và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

BHXH tỉnh Hà Tĩnh công khai 40 đơn vị nợ đọng BHXH kéo dài 14/07/2026 08:38 Theo BHXH tỉnh Hà Tĩnh, tính đến ngày 30/6/2026, trên địa bàn tỉnh có 40 đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN lớn và thời gian nợ kéo dài với tổng số tiền hơn 3,4 tỷ đồng.

500 ngày đêm tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ - niềm hy vọng của những người mẹ 12/07/2026 10:25 Trong những ngày cả nước hướng về “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, có những người mẹ liệt sĩ ở Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ ngóng tin con từng ngày, từng giờ.

Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết 12/07/2026 09:05 Từ những căn nhà tình nghĩa dành tặng người có công đến việc đầu tư nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ cùng nhiều hoạt động tri ân thiết thực, xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đang huy động sự chung tay của cả cộng đồng để tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Từ chính sách dân số đến chiến lược phát triển con người 11/07/2026 10:00 Hà Tĩnh đang nỗ lực chuyển trọng tâm từ quản lý quy mô dân số sang nâng cao chất lượng dân số, phát triển nguồn nhân lực và xây dựng nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 16 liệt sĩ ở phường Sông Trí 10/07/2026 17:08 Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ở phường Sông Trí (Hà Tĩnh) là hoạt động thể hiện đạo lý "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Những mái đầu bạc trắng gửi hy vọng vào tìm kiếm danh tính liệt sĩ 08/07/2026 17:32 Hành trình lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh thể hiện lòng tri ân và khát vọng sớm xác định danh tính những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Chung tay ủng hộ chiến dịch tri ân liệt sĩ năm 2026 07/07/2026 15:02 Chương trình do Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Ban Dự án thiện nguyện - Ngân hàng TMCP Quân đội tổ chức, kéo dài đến hết ngày 10/9/2026.

Hà Tĩnh phấn đấu tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2026 đạt trên 95,5% 07/07/2026 12:39 Tính đến ngày 30/6/2026, Hà Tĩnh có hơn 116.000 người tham gia BHXH bắt buộc, tăng hơn 8.600 người so với năm 2025; hơn 1,2 triệu người tham gia BHYT, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 95%.

Danh sách xã, phường ở Hà Tĩnh được áp dụng mức phụ cấp khu vực 07/07/2026 11:03 Tại Hà Tĩnh, nhiều xã, phường được áp dụng mức phụ cấp khu vực với hệ số từ 0,1 đến 0,5, căn cứ điều kiện địa lý, mức độ khó khăn và đặc thù của từng địa bàn.

Lấy mẫu ADN gần 600 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm 06/07/2026 11:26 Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN 06/07/2026 05:05 Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.

Thu nhận mẫu ADN thân nhân, mở ra hy vọng xác định danh tính liệt sĩ 04/07/2026 05:05 Hơn 16.300 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh được thu nhận không chỉ là dữ liệu phục vụ đối sánh mà còn mang theo hy vọng của bao gia đình mong tìm lại người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

Được giảm trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng khi nộp thuế thu nhập 03/07/2026 14:38 Cá nhân có một người phụ thuộc được trừ chi phí y tế, giáo dục tối đa 47 triệu đồng khi tính thuế thu nhập cá nhân, theo Nghị định của Chính phủ.

Đưa chính sách bảo hiểm y tế đến từng thôn, tổ dân phố 03/07/2026 13:39 Phát triển BHYT toàn dân ở Hà Tĩnh là mục tiêu quan trọng trong bảo đảm an sinh xã hội. Để chính sách nhân văn này phát huy hiệu quả, cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân.

Bắt đầu thu nhận mẫu ADN hơn 16.300 thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh 03/07/2026 10:31 Việc triển khai lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tạo cơ sở xây dựng ngân hàng gen phục vụ đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần thực hiện hiệu quả "Chiến dịch 500 ngày đêm" tại Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh được phân bổ gần 1.150 tỷ đồng vốn Chương trình mục tiêu quốc gia 02/07/2026 04:52 Hà Tĩnh được phân bổ gần 1.150 tỷ đồng từ ngân sách trung ương để phát triển nông thôn mới, giảm nghèo và vùng dân tộc thiểu số, miền núi giai đoạn 2026-2030.

Tư vấn tận nơi, giải đáp tận tình chính sách BHYT 01/07/2026 16:04 Ngày hội tuyên truyền, tư vấn, giải đáp chính sách, pháp luật BHYT tại Hà Tĩnh đã góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn, tính ưu việt và lợi ích thiết thực của chính sách BHYT.

Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7 01/07/2026 06:09 Tăng lương cơ sở, phụ nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng, quy định mới về quản lý viên chức... là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 7.

[Motion graphic] 5 điểm mới về khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ ngày 1/7/2026 01/07/2026 05:05 Từ ngày 1/7/2026, Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 chính thức có hiệu lực. Một trong những thay đổi quan trọng của luật là rút ngắn thời hạn người nộp thuế được thực hiện khai bổ sung hồ sơ khai thuế từ 10 năm xuống còn 5 năm.

Tăng lương, người dân phấn khởi nhưng mong giá cả không "té nước theo lương" 30/06/2026 16:25 Từ ngày 1/7, điều chỉnh tăng lương, mang đến niềm vui cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng chính sách ở Hà Tĩnh. Tuy nhiên, cùng với sự phấn khởi, người dân mong muốn giá cả hàng hóa, dịch vụ được giữ ổn định.

Đề xuất cho học sinh, sinh viên nghèo vay tối đa 8 triệu đồng một tháng 30/06/2026 14:40 Bộ Tài chính đề xuất học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay tối đa 8 triệu đồng một tháng, gấp đôi hiện tại để phù hợp với biến động chi phí sinh hoạt và học phí.

Từ 1/7, cấp trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên phải kê khai tài sản hằng năm 30/06/2026 07:42 Từ ngày 1/7, người giữ chức vụ từ Trưởng phòng có phụ cấp chức vụ từ 0,25 trở lên có nghĩa vụ kê khai tài sản hằng năm. Đây là một trong những nội dung của Nghị định số 164/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc kê khai tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức đơn vị.

[Motion graphic] Những quy định mới đối với viên chức có hiệu lực từ ngày 1/7 29/06/2026 12:40 Luật Viên chức năm 2025 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, thay thế Luật Viên chức hiện hành với nhiều điểm mới đáng chú ý.

Quốc gia thịnh vượng từ mỗi gia đình hạnh phúc 28/06/2026 05:03 Chủ đề "Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng" của Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) năm nay khẳng định tầm quan trọng của mỗi mái ấm trong sự phát triển của đất nước. Tại Hà Tĩnh, xây dựng gia đình hạnh phúc đang trở thành nền tảng quan trọng để vun đắp nguồn lực con người và phát triển bền vững.

Trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân 16 liệt sĩ 27/06/2026 13:19 Việc cấp lại và trao Bằng "Tổ quốc ghi công" cho thân nhân các gia đình liệt sĩ ở Hà Tĩnh là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc.

Hà Tĩnh ban hành quy định mới về dạy thêm, học thêm 26/06/2026 17:13 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 41/2026/QĐ-UBND quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 10/7/2026, đồng thời thay thế Quyết định số 29/2025/QĐ-UBND trước đây.