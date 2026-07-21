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Khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi

Trọng Hùng
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(Baohatinh.vn) - Chương trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi giúp tầm soát bệnh tật, đánh giá sự phát triển toàn diện và là bước tiến quan trọng trong việc số hóa dữ liệu sức khỏe trọn đời trên ứng dụng VNeID.

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#khám sức khỏe miễn phí #trẻ em dưới 6 tuổi #chuẩn hóa dữ liệu y tế #chính sách trên lĩnh vực y tế

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