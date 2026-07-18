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Tuyên truyền tận nơi, nâng cao tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT ở xã miền núi Hà Tĩnh

Nam Giang
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(Baohatinh.vn) - Xã Kim Hoa (Hà Tĩnh) phối hợp hiệu quả với BHXH cơ sở Hương Sơn triển khai chính sách BHXH, BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao quyền lợi cho người dân.

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Cán bộ BHXH cơ sở Hương Sơn đến tận nhà tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện.

BHXH tự nguyện là chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội. Xã Kim Hoa là một trong những địa phương thuộc địa bàn quản lý của BHXH cơ sở Hương Sơn luôn duy trì được mức tăng về phát triển người tham gia BHXH và BHYT tự nguyện. Hiện nay, xã Kim Hoa có 22,4% lao động trong độ tuổi tham gia BHXH tự nguyện và tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95,8%.

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Nhân viên BHXH tuyên truyền lợi ích của BHXH tự nguyện để người dân trên địa bàn xã Kim Hoa tham gia.

Được nhân viên BHXH cơ sở Hương Sơn và Phòng Văn hóa - Xã hội, UBND xã Kim Hoa đến tuyên truyền, vận động tại nhà, bà Phạm Thị Thắm (47 tuổi) ở thôn Sơn Trung quyết định tham gia BHXH tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu hằng tháng. Bà Thắm lựa chọn mức thu nhập đóng là 2,8 triệu đồng/tháng để tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh, số tiền thực tế bà Thắm phải đóng chỉ còn 484.000 đồng/tháng.

Bà Thắm chia sẻ: “Tôi tiết kiệm thêm từ nguồn thu nhập bán quán hằng ngày đóng BHXH để sau này có khoản lương hưu, được cấp thẻ BHYT miễn phí và những quyền lợi khác, không phải tạo gánh nặng cho con cháu khi về già”.

Anh Uông Văn Trang (35 tuổi) ở thôn Hoàng Trường cũng như nhiều người dân xã Kim Hoa thường xuyên được cán bộ BHXH cơ sở Hương Sơn, chính quyền địa phương tuyên truyền về lợi ích khi tham gia BHYT và anh đã tự nguyện tham gia.

Mỗi khi ốm đau, anh lại đến trạm y tế xã để khám và lấy thuốc điều trị. Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, anh được bác sỹ thăm khám, kê đơn thuốc trong danh mục BHYT và hướng dẫn theo dõi sức khỏe định kỳ.

Anh Trang cho biết: “Từ khi tham gia BHYT, tôi yên tâm hơn nhiều. Có thẻ BHYT, tôi đi khám ngay khi thấy sức khỏe không ổn, không còn ngại tốn tiền rồi để bệnh nặng mới đi như trước”.

Để công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT tự nguyện đạt kết quả tốt, xã Kim Hoa xác định đó không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan BHXH mà phải có sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương. Hằng năm, cấp ủy, chính quyền xã Kim Hoa luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời nhằm đẩy nhanh tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT.

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UBND xã Kim Hoa phối hợp với BHXH cơ sở Hương Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình.

Ông Trần Anh Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Kim Hoa cho biết: “UBND xã đã chủ động tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHXH đến người dân, tuyên truyền mở rộng đối tượng cán bộ, hội viên, đoàn viên của các tổ chức đoàn thể, đặc biệt chú trọng phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện cho bà con nông dân. Địa phương thường xuyên phối hợp với đại lý thu tuyên truyền tại nhà văn hóa các thôn, phối hợp với BHXH cơ sở tổ chức hội thảo tư vấn BHYT, BHXH tại xã để vận động phát triển đối tượng; định kỳ cung cấp danh sách, thông tin nhóm đối tượng chưa tham gia, có khả năng tham gia để vận động. Chúng tôi phấn đấu đến hết năm 2026 đạt chỉ tiêu trên 96,2% người dân tham gia BHYT, nâng tỷ lệ người dân tham gia BHXH tự nguyện từ 22,4% lên gần 23%”.

Ông Nguyễn Mạnh Hà - Giám đốc BHXH cơ sở Hương Sơn cho hay: “Trên địa bàn đơn vị quản lý có nhiều địa phương thực hiện tốt công tác phát triển BHXH và BHYT tự nguyện. Trong đó, xã Kim Hoa luôn là địa phương dẫn đầu. Để có được kết quả đó, cơ quan BHXH đã có sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả với tổ chức dịch vụ thu, các nhân viên thu và cộng tác viên ở cơ sở thôn; chúng tôi coi họ là đối tác, là cánh tay nối dài, đồng hành trong việc phát triển người tham gia BHXH, BHYT”.

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Tags:

#BHXH tự nguyện #Báo mới Hà Tĩnh 24h #Bảo hiểm Y tế

Chủ đề Bảo hiểm xã hội Hà Tĩnh

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