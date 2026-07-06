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Vượt đường xa về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN, khắp mọi miền Tổ quốc như: Vĩnh Long, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình..., các thân nhân liệt sĩ đã "khăn gói" trở về Hà Tĩnh mang theo những hy vọng.

Biết thông tin Hà Tĩnh tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, bà Hoàng Thị Liên (SN 1957, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh) đã vượt hơn 1.300 km trở về quê. Anh trai bà Liên là liệt sĩ Hoàng Văn Mận (SN 1945), hy sinh tại chiến trường B - Quảng Trị năm 1964. Bà Liên cho biết, khi gia đình nhận giấy báo tử, mẹ bà đau buồn rồi qua đời không lâu sau đó. Suốt nhiều năm, người thân luôn đau đáu mong tìm được nơi an nghỉ của liệt sĩ Hoàng Văn Mận.

Bà Hoàng Thị Liên (áo đỏ) vượt hơn 1.300 km từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh để tham gia lấy mẫu ADN.

Bà Hoàng Thị Liên (áo đỏ) vượt hơn 1.300 km từ TP Hồ Chí Minh về Hà Tĩnh để tham gia lấy mẫu ADN.

"Tôi vội vàng sắp xếp công việc để về khi biết thông tin ở quê tổ chức lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ. Đường xa, đi lại vất vả nhưng không ai trong gia đình đắn đo. Chúng tôi đã chờ đợi hơn 60 năm rồi, chỉ mong lần này khoa học sẽ giúp gia đình biết được anh đang nằm ở đâu. Hàng chục giờ ngồi trên xe, tôi gần như không chợp mắt. Càng gần đến quê, lòng càng nôn nao, chỉ mong mọi việc thuận lợi để gia đình có thêm hy vọng” - bà Liên nói.

Cũng mang theo nỗi niềm ấy, từ Hà Nội, ông Phan Duy Kha (SN 1946, phường Kim Liên) đã vượt quãng đường hơn 300 km trở về Hà Tĩnh để lấy mẫu ADN theo giấy mời từ phía Công an xã Trường Lưu. Em trai ông là liệt sĩ Phan Thanh Minh (SN 1950), hy sinh năm 1972 tại chiến trường phía Nam. Gia đình ông có 5 chị em nhưng hai người chị đã qua đời, một người không đảm bảo sức khoẻ để đi lại, chỉ còn mình ông đủ điều kiện tham gia lấy mẫu.

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Ông Phan Duy Kha trở về từ Hà Nội và được cán bộ hướng dẫn thực hiện các bước lấy mẫu ADN.

Cầm trên tay hồ sơ của người em đã hy sinh cách đây hơn nửa thế kỷ, ông Kha không giấu được xúc động: "Hơn 50 năm rồi, gia đình chỉ biết em hy sinh ở chiến trường phía Nam, còn mộ ở đâu thì không ai hay. Tôi ở Hà Nội nhưng biết tin địa phương tổ chức lấy mẫu ADN là thu xếp trở về ngay. Quãng đường hơn 300 km chẳng đáng là bao nếu có thêm một cơ hội tìm được em. Ở độ tuổi “gần đất xa trời”, mỗi lần nghĩ đến em, lòng tôi nặng trĩu, chỉ mong gia đình có thể biết chính xác nơi em yên nghỉ, đưa em về với ông bà tổ tiên, lo chu toàn việc hương khói”.

Trong đợt cao điểm lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh, có nhiều người trở về từ khắp mọi miền Tổ quốc như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long... Mỗi người một hoàn cảnh, một hành trình nhưng đều mang theo niềm hy vọng tìm được nơi an nghỉ của người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.

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Các thân nhân liệt sĩ góp phần quan trọng vào thành công của đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN.

Ông Nguyễn Đức Hường (SN 1964, trú phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long), thân nhân liệt sĩ Nguyễn Lung (quê xã Mai Phụ) chia sẻ: "Từ Vĩnh Long về Hà Tĩnh là cả một hành trình dài, nhưng khi nhận được thông báo của địa phương, tôi quyết định ngay mà không hề đắn đo. Tôi tin rằng mỗi mẫu ADN được thu nhận sẽ góp thêm cơ hội để các liệt sĩ sớm được xác định danh tính, trở về với gia đình và quê hương".

Trước thời điểm triển khai thu nhận mẫu ADN, chính quyền cơ sở, lực lượng công an và các đoàn thể đã tích cực rà soát, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ; đồng thời, liên hệ, thông báo đến những người đang sinh sống ngoài tỉnh để kịp thời trở về quê tham gia lấy mẫu.

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Những mái đầu đã điểm bạc nhưng nỗi trăn trở, day dứt về liệt sĩ vẫn chưa nguôi.

Ông Võ Thanh Định - Phó Chủ tịch UBND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: "Bám sát kế hoạch và hướng dẫn của Công an tỉnh, địa phương đã phối hợp với lực lượng công an rà soát, cập nhật danh sách thân nhân liệt sĩ; đồng thời, huy động cả hệ thống chính trị, ban công tác mặt trận, các tổ dân phố đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động. Đối với những trường hợp đang sinh sống xa quê, chúng tôi chủ động liên hệ, hướng dẫn cụ thể về thủ tục, thời gian, địa điểm lấy mẫu để họ sắp xếp trở về. Dù phải vượt quãng đường hàng trăm, hàng nghìn km, nhiều thân nhân vẫn có mặt đúng lịch, cho thấy khát vọng và mong mỏi rất lớn của các gia đình".

Mỗi chuyến trở về quê lần này không chỉ để hoàn thành một thủ tục lấy mẫu ADN, mà còn mang theo tâm nguyện được ấp ủ suốt hàng chục năm của biết bao gia đình liệt sĩ. Vượt qua quãng đường xa xôi, họ gửi gắm niềm tin vào khoa học với mong ước một ngày nào đó, những người đã hy sinh sẽ được xác định danh tính, trở về trong vòng tay gia đình và được an nghỉ dưới chính tên tuổi của mình.

Video: Các thân nhân liệt sĩ chia sẻ cảm xúc khi trở về Hà Tĩnh lấy mẫu ADN.

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