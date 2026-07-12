Lan tỏa nghĩa tình tri ân trên quê hương Xô viết

​Những ngày này, căn nhà mới rộng gần 80m² của ông Phan Văn Tam (SN 1949) - cựu chiến binh ở thôn Minh Tân, xã Can Lộc luôn đầy ắp tiếng cười. Sau nhiều năm sống trong ngôi nhà cũ xuống cấp, nay vợ chồng ông cũng được an cư trong một mái ấm kiên cố.

Ngôi nhà của gia đình ông Tam được xây dựng khang trang, kiên cố.

Ngôi nhà được xây dựng với tổng kinh phí 140 triệu đồng, trong đó 70 triệu đồng do Ủy ban MTTQ tỉnh hỗ trợ thông qua sự kết nối của Ủy ban MTTQ xã Can Lộc, phần còn lại là sự chung tay đóng góp của con cháu, người thân và bà con lối xóm. Ngôi nhà được đưa vào sử dụng từ tháng 6 vừa qua, không chỉ giúp gia đình yên tâm trước mùa mưa bão mà còn hiện thực hóa niềm mong mỏi suốt nhiều năm của gia đình ông Tam.

Xúc động trong ngôi nhà mới, ông Tam chia sẻ: "Bao năm nay, vợ chồng tôi chỉ mong sửa lại ngôi nhà cũ nhưng hoàn cảnh khó khăn, sức yếu nên đành gác lại. Nay được Đảng, Nhà nước, MTTQ và bà con giúp đỡ xây dựng nhà tình nghĩa, chúng tôi xúc động và biết ơn vô cùng. Từ nay không còn nơm nớp lo mưa bão, vợ chồng tôi có thể yên tâm an hưởng tuổi già”.

Ngôi nhà mới của gia đình ông Phan Văn Tam là một trong những kết quả ý nghĩa từ phong trào huy động nguồn lực chăm lo người có công ở xã Can Lộc. Năm nay, địa phương đã vận động xây dựng 3 ngôi nhà tình nghĩa với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng. Mỗi mái ấm được trao không chỉ giúp các gia đình chính sách an cư, vơi bớt khó khăn mà còn là sự tri ân thiết thực của Đảng, chính quyền và Nhân dân đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì quê hương, đất nước.

Đoàn thanh niên xã phối hợp với Chi đoàn Trung tâm Y tế Can Lộc khám bệnh tại nhà và phát thuốc cho các cựu TNXP.

Cùng với việc chăm lo nhà ở cho người có công, xã Can Lộc triển khai đồng bộ nhiều hoạt động tri ân nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7. Từ tổ chức "Bữa cơm tri ân", thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách đến chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm..., mỗi hoạt động đều nhận được sự hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần lan tỏa sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn".

Những ngày tháng Bảy, các nghĩa trang liệt sĩ, đài tưởng niệm trên địa bàn cũng rộn ràng không khí lao động. Dưới nắng hè gay gắt, lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, nông dân cùng cán bộ, giáo viên và học sinh cùng thực hiện những phần việc đầy ý nghĩa: quét dọn khuôn viên, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang từng phần mộ, thay mới hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Mỗi việc làm đều được thực hiện bằng tất cả sự thành kính và lòng biết ơn.

Anh Nguyễn Văn Khang - Bí thư Chi đoàn thôn Mỹ Lâm chia sẻ: "Được cùng mọi người chăm sóc nghĩa trang, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ là việc làm rất ý nghĩa đối với tôi. Mỗi lần tham gia, tôi càng thấm thía những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước để đất nước có được hòa bình hôm nay. Đây cũng là cách để tuổi trẻ chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn và tự nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn với quê hương".

Các tổ chức chính trị xã hội và các lực lượng trên địa bàn xã dọn vệ sinh tại Nghĩa trang Liệt sỹ Can Lộc.

Để những giá trị tri ân được gìn giữ lâu dài, xã Can Lộc cũng chú trọng đầu tư, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ. Mới đây, địa phương đã hoàn thành dự án nâng cấp đài tưởng niệm liệt sĩ với tổng kinh phí gần 12 tỷ đồng. Công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục như nhà bia, tường chắn, hàng rào, cổng, sân, đường nội bộ, hệ thống thoát nước, cây xanh và khuôn viên..., tạo không gian trang nghiêm để Nhân dân, thân nhân liệt sĩ đến dâng hương, tưởng niệm, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Ông Đào Sỹ Đường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Can Lộc cho biết: "Đền ơn đáp nghĩa là nhiệm vụ được địa phương xác định thực hiện thường xuyên, liên tục. Bên cạnh nguồn lực của Nhà nước, chúng tôi đẩy mạnh vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và Nhân dân cùng chung tay chăm lo cho người có công bằng những việc làm cụ thể như: hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, tổ chức bữa cơm tri ân, trao quà, chỉnh trang các công trình ghi công liệt sĩ ... Qua đó, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng và để mỗi hoạt động tri ân thực sự đi vào chiều sâu, mang lại ý nghĩa thiết thực”.

Công trình đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn với tổng kinh phí đầu tư gần 12 tỷ đồng đã hoàn thành.

Từ những việc làm giản dị nhưng thấm đượm nghĩa tình, Can Lộc đang viết tiếp truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" bằng những hành động thiết thực trong cuộc sống hôm nay. Đó không chỉ là sự sẻ chia với các gia đình chính sách, người có công mà còn góp phần bồi đắp những giá trị nhân văn, để lòng biết ơn quá khứ trở thành động lực xây dựng quê hương ngày càng phát triển.