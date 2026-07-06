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Lấy mẫu ADN gần 600 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

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Trong khuôn khổ "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin", sáng 6/7, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh triển khai thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ).
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Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm hiện có 1.195 phần mộ liệt sĩ, trong đó gần 600 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang có số lượng mộ chưa rõ thông tin nhiều nhất tại Hà Tĩnh.
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Trước khi tiến hành khai quật, thu nhận mẫu sinh phẩm, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.
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Trước khi triển khai nhiệm vụ, đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ toàn khâu được quán triệt quy trình, yêu cầu kỹ thuật và phân công cụ thể từng phần việc.
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Do địa hình đồi dốc, số lượng phần mộ lớn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, rà soát kỹ lưỡng và bố trí lực lượng phù hợp nhằm bảo đảm quá trình khai quật, thu nhận mẫu diễn ra đúng quy trình, an toàn và chính xác.
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Sau khi hoàn tất, toàn bộ mẫu hài cốt sẽ được bảo quản, bàn giao cho cơ quan chuyên môn phục vụ giám định ADN. Đồng thời, thông tin từng phần mộ và mẫu hài cốt sẽ được số hóa, tạo cơ sở dữ liệu phục vụ đối chiếu, xác minh danh tính trong thời gian tới. Dự kiến, việc khai quật, thu nhận mẫu tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm sẽ kéo dài đến ngày 20/7.

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