Lấy mẫu ADN gần 600 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

Tôi luyện bản lĩnh người lính 29/06/2026 14:07 Khép lại chương trình huấn luyện, các chiến sĩ mới của Trung đoàn 841 (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) đã có bước trưởng thành trong môi trường quân ngũ.

“Cánh tay nối dài” giữ bình yên trên biển 28/06/2026 17:30 Các tổ tàu thuyền đoàn kết, tổ tự quản, tổ ANTT đang trở thành “tai mắt”, “cánh tay nối dài” của BĐBP Hà Tĩnh trong việc giữ gìn sự bình yên và chống khai thác IUU trên biển.

Bãi Dừa - nơi những người lính pháo binh hóa thành bất tử 28/06/2026 15:37 Bãi Dừa (xã Cổ Đạm) từng là trận địa của Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh, ghi dấu những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của 20 liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

82 sĩ quan và quân nhân Việt Nam tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela 28/06/2026 15:29 Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.

Chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống 24/06/2026 19:41 Chiều 24/6, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 là nhiệm vụ chính trị quan trọng, yêu cầu rất cao 24/06/2026 19:32 Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Quân sự tỉnh ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 24/06/2026 17:56 Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2026.

Giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 24/06/2026 15:40 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.

Xã Thạch Hà giành giải nhất Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” 24/06/2026 12:10 Sau những phần tranh tài sôi nổi, đội xã Thạch Hà đã xuất sắc vượt qua 5 đội còn lại để giành giải nhất Hội thi “Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở giỏi” tỉnh Hà Tĩnh.

Phát động cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ 24/06/2026 11:29 Từ ngày 3 đến 7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tập trung tại 5 cụm với 15 tổ thu mẫu, nhằm bảo đảm tiến độ và thuận tiện cho người dân theo kế hoạch của Bộ Công an.

Xây dựng lực lượng An ninh Công an Hà Tĩnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại 23/06/2026 20:56 Chiều 23/6, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” 23/06/2026 19:00 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Lấy mẫu xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ ở Toàn Lưu 23/06/2026 16:53 Lực lượng chuyên môn Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai quật, thu mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN theo đúng quy trình kỹ thuật của Bộ Quốc phòng và các quy định liên quan.

Khẩn trương triển khai việc đăng ký, thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ 23/06/2026 05:18 Công tác rà soát, hướng dẫn đăng ký và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đang được lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, nhằm bảo đảm phục vụ đợt lấy mẫu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2026.

80 năm xây đắp thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên quê hương Hà Tĩnh 23/06/2026 05:16 Xuyên suốt dòng chảy lịch sử 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, khẳng định mình bằng nhiều thành tựu và những chiến công xuất sắc.

Tổng kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026 22/06/2026 19:24 Phát huy những kết quả đạt được, các cấp, ngành sẽ tập trung khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong mùa khô tiếp theo.

Công an Hà Tĩnh tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu 22/06/2026 12:15 Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ tuyên dương 25 cán bộ an ninh tiêu biểu nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026).

Quán triệt nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang để giám định ADN 22/06/2026 11:31 Từ ngày 23/6 đến 30/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN.

Công bố quyết định thành lập 68 tiểu đội dân quân thường trực 22/06/2026 10:56 Các tiểu đội dân quân thường trực ở Hà Tĩnh sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý tốt các tình huống về QP – AN, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Lực lượng mũi nhọn trên trận tuyến bảo vệ an ninh quốc gia 22/06/2026 07:57 Trong bối cảnh các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, lực lượng an ninh điều tra (Công an Hà Tĩnh) luôn chủ động nắm chắc tình hình, khẳng định được vai trò mũi nhọn với nhiều chiến công xuất sắc.

Khi công nghệ đồng hành với lòng biết ơn 21/06/2026 09:10 Số hóa hồ sơ liệt sĩ và người có công ở Hà Tĩnh không chỉ giúp quản lý hiệu quả dữ liệu, mà còn thể hiện đạo lý tri ân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho Tổ quốc.

Ra quân cao điểm chống khai thác IUU và bảo đảm an ninh, trật tự trên biển 20/06/2026 18:06 Đợt ra quân cao điểm của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhằm tăng cường kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, chống khai thác IUU, giữ gìn ANTT trên biển và gỡ bỏ 'thẻ vàng' của EC.

Biên giới chuyển mình trong dòng chảy số 20/06/2026 15:39 Mô hình “Bộ đội Biên phòng đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới” được triển khai tại Hà Tĩnh thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của người lính quân hàm xanh nơi biên cương.

Hành trình trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc 20/06/2026 05:15 Trong những ngày này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), công tác chuẩn bị cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được gấp rút hoàn tất, với quyết tâm cao sớm trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh thành lập Trung đội phương tiện không người lái 19/06/2026 17:06 Trung đội phương tiện không người lái trực thuộc Phòng Tham mưu, BĐBP Hà Tĩnh. Việc thành lập trung đội là bước đi phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự hiện đại.

Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” 19/06/2026 05:07 Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.

Bộ Quốc phòng công bố mức lương, phụ cấp cụ thể từ binh nhì trở lên 18/06/2026 11:30 Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư số 74/2026 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm, sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Dấu ấn 80 năm lực lượng An ninh nhân dân qua những tư liệu, hiện vật lịch sử 18/06/2026 10:12 Triển lãm trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật do Công an Hà Tĩnh tổ chức tái hiện chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân.

Tiếp tục xây dựng Hội Cựu chiến binh Việt Nam vững mạnh toàn diện 17/06/2026 12:29 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh cho Hội Cựu Chiến binh Việt Nam vì có công lao to lớn, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.