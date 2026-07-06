Lấy mẫu ADN gần 600 phần mộ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm

(Baohatinh.vn) - Việc thu nhận mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh) được triển khai chặt chẽ, khoa học, tạo cơ sở để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.
Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm hiện có 1.195 phần mộ liệt sĩ, trong đó gần 600 phần mộ chưa xác định được danh tính. Đây là nghĩa trang có số lượng mộ chưa rõ thông tin nhiều nhất tại Hà Tĩnh.
Do địa hình đồi dốc, số lượng phần mộ lớn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã xây dựng kế hoạch chi tiết, rà soát kỹ lưỡng và bố trí lực lượng phù hợp nhằm bảo đảm quá trình khai quật, thu nhận mẫu diễn ra đúng quy trình, an toàn và chính xác.
Theo quyết định của Bộ Quốc phòng, Quân đội nhân dân Việt Nam cử lực lượng sang Venezuela tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất với tổng số 82 sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp cùng các phương tiện và vật chất. Trong chiều 28/6, Bộ Quốc phòng sẽ tổ chức Hội nghị giao nhiệm vụ cho lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ này.
Chiều 24/6, Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng BCĐ Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu BCĐ và cơ quan giúp việc quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị, ý định, văn bản của Quân khu 4 và tỉnh về nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026.
Từ ngày 3 đến 7/7, Công an tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ tập trung tại 5 cụm với 15 tổ thu mẫu, nhằm bảo đảm tiến độ và thuận tiện cho người dân theo kế hoạch của Bộ Công an.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, trong giai đoạn phát triển mới, lực lượng Công an Hà Tĩnh cần tiếp tục tiên phong thực hiện tư duy “An ninh chủ động, an ninh bao trùm và an ninh kiến tạo” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.
Công tác rà soát, hướng dẫn đăng ký và thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ đang được lực lượng công an các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh triển khai khẩn trương, nhằm bảo đảm phục vụ đợt lấy mẫu dự kiến diễn ra vào đầu tháng 7/2026.
Xuyên suốt dòng chảy lịch sử 80 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026), lực lượng an ninh Công an Hà Tĩnh ngày càng trưởng thành, khẳng định mình bằng nhiều thành tựu và những chiến công xuất sắc.
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Trong những ngày này, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ, Hà Tĩnh), công tác chuẩn bị cho "Chiến dịch 500 ngày đêm" đang được gấp rút hoàn tất, với quyết tâm cao sớm trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
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