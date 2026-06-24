Lấy mẫu ADN tại 24 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với xã Đức Thọ đã tiến hành lấy mẫu ADN tại 24 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn.
Trước khi tiến hành khai quật, lấy mẫu ADN các phần mộ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ.
Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ có 571 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 24 phần mộ chưa xác định được thông tin.
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