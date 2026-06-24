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Lấy mẫu ADN tại 24 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin ở Đức Thọ

Phan Cúc - Đức Thanh
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(Baohatinh.vn) - Nhằm phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với xã Đức Thọ đã tiến hành lấy mẫu ADN tại 24 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin trên địa bàn.

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Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sáng 24/6, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh phối hợp với UBND xã Đức Thọ tổ chức lấy mẫu ADN tại 24 phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin ở Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ.
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Trước khi tiến hành khai quật, lấy mẫu ADN các phần mộ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và chính quyền địa phương đã tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ.
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Các tổ công tác liên ngành, đội lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định.
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Lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ.
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Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ có 571 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 24 phần mộ chưa xác định được thông tin.
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Theo kế hoạch, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tiến hành lấy mẫu ADN hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Thọ từ ngày 24/6 đến 25/6, sau đó tiếp tục thực hiện tại Nghĩa trang Liệt sĩ Kỳ Anh (xã Kỳ Khang).

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