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Quán triệt nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang để giám định ADN

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Từ ngày 23/6 đến 30/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiến hành lấy mẫu hài cốt tại các nghĩa trang liệt sĩ để giám định ADN.

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Toàn cảnh hội nghị.

Trong khuôn khổ “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, sáng 22/6, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ Thạch Hà, Đức Thọ, Kỳ Anh, Hương Khê, Núi Nài, Nầm để giám định ADN.

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Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ và Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu đã được quán triệt nội dung liên quan đến kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để giám định ADN.

Theo đó, từ 23/6 - 30/8, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh sẽ tổ chức lấy mẫu đối với 679 ngôi mộ chưa xác định được thông tin tại 6 nghĩa trang liệt sĩ gồm: Thạch Hà (xã Toàn Lưu); Đức Thọ (xã Đức Thọ); Kỳ Anh (xã Kỳ Khang); Hương Khê (xã Hương Khê); Núi Nài (phường Thành Sen); Nầm (xã Tứ Mỹ).

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Đại tá Nguyễn Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã quán triệt các thông tin liên quan đến nội dung, thời gian, địa điểm, phương pháp tiến hành; phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết cho các tổ, đội và từng thành viên.

Cùng đó, đại diện các địa phương cũng tiến hành thảo luận, tháo gỡ các khó khăn để thực hiện tốt nhiệm vụ, bảo đảm việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ diễn ra đúng quy định, tạo cơ sở quan trọng cho công tác xác định danh tính liệt sĩ bằng phương pháp ADN.

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Ông Lương Quang Huy - Phó Chủ tịch UBND xã Đức Thọ phát biểu tại hội nghị.
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Bà Trần Thị Thủy Nga - Phó Chủ tịch UBND phường Thành Sen phát biểu tại hội nghị.

Xác định “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt, thiêng liêng, lãnh đạo Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương, tổ công tác liên ngành, đội lấy mẫu liệt sĩ toàn khâu bám sát các yêu cầu, nội dung kế hoạch; tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đúng quy trình, quy định và kỹ thuật, không để xảy ra sai sót, nhầm lẫn; tạo thuận lợi cho công tác quản lý, lưu trữ, bảo quản, bàn giao và giám định ADN; bảo đảm trang nghiêm, an toàn tuyệt đối.

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Ông Đặng Văn Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ quán triệt các nội dung tại hội nghị.

Thời gian bàn giao mẫu dự kiến chia làm 3 đợt: Đợt 1 vào ngày 4/7; đợt 2 vào ngày 14/8; đợt 3 vào ngày 31/8. Địa điểm bàn giao tại Viện Pháp y Quân đội, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng.

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