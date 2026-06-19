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Hà Tĩnh tập trung tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Phan Cúc
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(Baohatinh.vn) - Việc huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” tại Hà Tĩnh.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch).

Theo đó, công tác truyền thông tập trung tuyên truyền sâu rộng các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ gắn với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc. Đồng thời, thông tin đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, nội dung, tiến độ và kết quả triển khai Chiến dịch; giới thiệu những tấm gương anh dũng hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, những câu chuyện cảm động trong hành trình tri ân, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.

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Hà Tĩnh tập trung triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Bên cạnh đó, các hoạt động tuyên truyền sẽ tập trung vận động các tổ chức, cá nhân cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập như kỷ vật, bản đồ, lời kể nhân chứng, hình ảnh, video, tọa độ và mẫu sinh phẩm ADN. Kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ tích cực tham gia cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và giám định ADN; đồng thời phản bác các thông tin sai lệch, xuyên tạc liên quan đến nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chính sách tri ân của Đảng, Nhà nước.

Kế hoạch cũng chú trọng tuyên truyền về truyền thống đoàn kết, hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào; lan tỏa những nghĩa cử cao đẹp của chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân nước bạn trong việc hỗ trợ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào.

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Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, ý nghĩa.

Công tác truyền thông được triển khai theo 3 giai đoạn.

Giai đoạn 1, từ khi kế hoạch được ban hành đến ngày 27/7/2026, tập trung nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân trong việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Giai đoạn 2, từ ngày 28/7/2026 đến ngày 31/12/2026, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trong tỉnh, ưu tiên xác minh, xử lý dữ liệu và tăng cường công tác thông tin đối ngoại về Chiến dịch.

Giai đoạn 3, từ ngày 1/1/2027 đến ngày 27/7/2027, tổ chức đợt truyền thông cao điểm gắn với hoạt động tìm kiếm, quy tập trong mùa khô; triển khai các sự kiện truyền thông quy mô lớn, đồng thời tổng kết, đánh giá hiệu quả công tác truyền thông của Chiến dịch.

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Việc xác định danh tính các phần mộ liệt sĩ chưa có tên góp phần thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Để thực hiện hiệu quả các mục tiêu đề ra, Hà Tĩnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trên các cơ quan báo chí, nền tảng số; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, truyền thông quốc tế và vận động cung cấp thông tin. Cùng với đó là phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, hội cựu chiến binh và các tầng lớp nhân dân; tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật; huy động nguồn lực xã hội hóa, thực hiện tốt công tác khen thưởng, đánh giá hiệu quả và chế độ báo cáo.

Việc triển khai kế hoạch nhằm tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cơ quan báo chí, truyền thông, các tổ chức chính trị - xã hội, nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ và bạn bè quốc tế trong việc cung cấp thông tin, tư liệu phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần thực hiện thắng lợi “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Xem toàn văn kế hoạch tại đây.

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