Nỗ lực xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin

Đại biểu tham dự hội nghị.

Chiều 5/6, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm làm trước tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ. Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Công tác triển khai thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” và nhiệm vụ làm trước lấy mẫu, bàn giao hài cốt liệt sĩ đối với 37 phần mộ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc (xã Can Lộc) phục vụ giám định ADN đã được Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh và các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt được kết quả cao.

Đại tá Nguyễn Hà - Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh báo cáo một số nội dung tại hội nghị.

Theo đó, ngay sau khi có kế hoạch của Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời, nghiêm túc; tích cực chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, phương tiện cho việc lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ, nhất là dụng cụ liên quan đến nhiệm vụ lấy mẫu, thiết bị ghi chép mã định danh.

Bên cạnh đó, tập trung rà soát, cắm mốc, đánh dấu xác định vị trí đối với 37 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu; thiết lập khu lấy mẫu, chuẩn hóa lại thông tin trên bia mộ và trên hệ thống phần mềm quản lý ở Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc.

Trung tá Trần Thành Chung - Chính trị viên phó Ban CHQS xã Can Lộc phát biểu tại hội nghị.

Quá trình tổ chức thực hiện, các bộ phận luôn tuân thủ quy trình các bước đã được tập huấn và thực hiện theo Quyết định số 1973/QĐ-BQP ngày 22/4/2026 của Bộ Quốc phòng, nhất là quy trình lấy mẫu, bảo quản, bàn giao, lưu trữ tạm thời, vận chuyển mẫu hài cốt liệt sĩ và thực hiện số hóa, sử dụng phần mềm thông tin quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, an toàn, không để xảy ra sai sót, lây nhiễm chéo mẫu phẩm.

Sau mỗi buổi lấy mẫu, đều tổ chức kiểm đếm, đối soát, tổ chức đánh dấu khu vực, niêm phong hiện trường; di chuyển mẫu về nơi lưu trữ tạm thời, tổ chức bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm đúng số lượng, đúng ký hiệu và trùng khớp hồ sơ kèm theo; tiến hành số hóa hồ sơ, lưu trữ theo quy định.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đặng Văn Dũng làm rõ thêm một số nội dung tại hội nghị.

Các cơ quan chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc, đối chiếu hồ sơ đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, tránh sai sót. Cán bộ, nhân viên, lực lượng lấy mẫu hài cốt liệt sĩ luôn phát huy tinh thần trách nhiệm cao, làm việc tận tụy, cẩn thận, tỉ mỉ, thể hiện sự trang nghiêm, trân trọng đối với các liệt sĩ.

Chia sẻ kinh nghiệm tại hội nghị, đại biểu cho rằng, quá trình triển khai nhiệm vụ phải luôn kế thừa kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong các giai đoạn trước đây; luôn phát huy vai trò của mọi tầng lớp nhân dân, sự vào cuộc của các cấp, ngành; chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương…

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Mai Ngọc Việt, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh - đại diện Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Hà Tĩnh ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương và các lực lượng tham gia. Đồng thời nhấn mạnh, công tác lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị, nhân văn sâu sắc, góp phần phục vụ hiệu quả công tác xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân các gia đình liệt sĩ.

Thời gian tới, các sở, ngành, địa phương và lực lượng liên quan cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ phối hợp cung cấp thông tin, mẫu sinh phẩm phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính liệt sĩ, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu của chiến dịch trên địa bàn tỉnh.