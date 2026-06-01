Chặt chẽ, tỉ mỉ hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

(Baohatinh.vn) - Công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN được Hà Tĩnh chú trọng triển khai nhằm xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và tri ân những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Tại các phần mộ chưa xác định được thông tin, cán bộ thuộc Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin tiến hành cập nhật dữ liệu ngay tại hiện trường, bao gồm các thông tin về vị trí phần mộ, nội dung bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, bàn giao và giám định ADN.
Sau khi hoàn tất công tác số hóa ban đầu, các thành viên thuộc Tổ khai quật, di chuyển hài cốt liệt sĩ và hoàn trả mộ tiến hành cắt mở phần mộ bằng các dụng cụ chuyên dụng.
Sau khi phần mộ được mở, lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng bóc tách từng lớp đất, cát để tiếp cận hài cốt; đồng thời, cán bộ Tổ lấy mẫu, số hóa thông tin tiếp tục cập nhật dữ liệu hiện trường, bảo đảm tính chính xác và đồng bộ của thông tin.
Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc được lựa chọn là địa điểm đầu tiên của tỉnh triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ giám định ADN. Vì vậy, quá trình thực hiện có sự tham gia của lực lượng quân sự cùng cán bộ đến từ nhiều xã, phường nhằm trực tiếp theo dõi, nắm bắt quy trình, phương pháp tổ chức và cách thức phối hợp giữa các lực lượng để vận dụng khi triển khai tại địa phương trong thời gian tới.
Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tham gia các lớp tập huấn do Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tổ chức, đơn vị đã triển khai tập huấn đồng bộ trong toàn tỉnh, bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ lấy mẫu; đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát, thống kê các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 890 hài cốt liệt sĩ chưa có tên. Việc lựa chọn Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc để tổ chức làm trước lấy mẫu nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện, từ đó triển khai đồng bộ, hiệu quả tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Quá trình thực hiện luôn được quán triệt với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình chuyên môn và đặc biệt coi trọng yếu tố tâm linh, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.
Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
