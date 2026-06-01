Chặt chẽ, tỉ mỉ hành trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 tỉnh đã chủ động tham mưu triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Cùng với việc tham gia các lớp tập huấn do Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 tổ chức, đơn vị đã triển khai tập huấn đồng bộ trong toàn tỉnh, bồi dưỡng chuyên môn cho các tổ lấy mẫu; đồng thời, phối hợp với Sở Nội vụ và các địa phương rà soát, thống kê các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh còn 890 hài cốt liệt sĩ chưa có tên. Việc lựa chọn Nghĩa trang Liệt sĩ Can Lộc để tổ chức làm trước lấy mẫu nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm về quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện, từ đó triển khai đồng bộ, hiệu quả tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Quá trình thực hiện luôn được quán triệt với tinh thần trách nhiệm cao, bảo đảm chặt chẽ, khoa học, đúng quy trình chuyên môn và đặc biệt coi trọng yếu tố tâm linh, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn", sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ.

Đại tá Mai Ngọc Việt - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh