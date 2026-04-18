Thủ tướng Lê Minh Hưng trao tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân cho Quân khu 4

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 4. Ảnh Dương Giang/TTXVN.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang - Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đại biểu tham quan trưng bày sáng kiến cải tiến kỹ thuật của Quân khu 4.

Chiều 18/4, tại tỉnh Nghệ An, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân. Đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chúc mừng. Cùng dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng: Nguyễn Doãn Anh - Phó Chủ tịch Quốc hội; Hoàng Trung Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; Trần Thanh Lâm - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đặng Xuân Phong - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Tân Cương - Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân; Thượng tướng Vông sôn - In Pan Phim - Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và TP Huế. Về phía tỉnh Hà Tĩnh có đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi lễ, Trung tướng Hà Thọ Bình - Tư lệnh Quân khu 4 đã trình bày báo cáo thành tích của LLVT Quân khu 4 trong thời gian qua. Báo cáo nêu rõ, ngày 15/10/1945, Chiến khu 4 (nay là Quân khu 4) được thành lập theo sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên địa bàn 6 tỉnh: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Trải qua hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp, thường xuyên là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân giành những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp và kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Quân khu 4 đã góp phần làm nên nhiều chiến thắng vang dội, trong đó có Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” và đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất đất nước… Trong thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, LLVT Quân khu 4 đã phát huy chủ động, sáng tạo, đoàn kết, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trở thành điểm sáng của toàn quân.

Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giúp bạn là tự giúp mình”, LLVT Quân khu 4 phát huy tinh thần quốc tế cao cả, kề vai sát cánh cùng nhân dân Lào xây dựng lực lượng, chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của nước bạn.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc, LLVT Quân khu 4 được tặng thưởng nhiều huân chương; có 1.047 tập thể, 393 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân; 16.065 Mẹ Việt Nam Anh hùng; nhiều cán bộ trưởng thành, giữ trọng trách cao, làm rạng danh truyền thống Quân khu 4.

Đặc biệt, ngày 13/2/2026, Quân khu 4 vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến, hy sinh của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, là nguồn cổ vũ, động viên to lớn để LLVT Quân khu 4 vững bước, viết tiếp trang sử vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao danh hiệu "Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân" cho LLVT Quân khu 4.

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ biểu dương những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4 trong hơn 80 năm qua.

Thủ tướng Chính phủ khẳng định, phần thưởng cao quý mà LLVT Quân khu 4 đón nhận hôm nay là niềm vui, niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ Quân khu, của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, đồng thời là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng đã có nhiều cống hiến đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Lê Minh Hưng yêu cầu LLVT Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, đối sách, giải pháp "đúng", "trúng", giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước. Phối hợp với các lực lượng, cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Cùng với đó, chăm lo xây dựng LLVT vững mạnh toàn diện, trước hết là vững mạnh về chính trị; xây dựng lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; củng cố vững chắc thế trận lòng dân; bảo đảm tốt hậu cần, kỹ thuật, tài chính, thông tin, trang bị; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh, “mẫu mực, tiêu biểu”. Thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ tin tưởng, với truyền thống anh hùng, vẻ vang trong hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 4 sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử hào hùng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu và cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 4, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 bày tỏ vinh dự, xúc động được đón đồng chí Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự, trao tặng danh hiệu cao quý và có những chỉ đạo sâu sắc, toàn diện.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường khẳng định, đây là nguồn động viên, khích lệ to lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tiếp thêm niềm tin, ý chí và động lực để LLVT Quân khu 4 tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời khẳng định LLVT Quân khu 4 xin hứa tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” trên quê hương Bác Hồ kính yêu, xây dựng LLVT Quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.