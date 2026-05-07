Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gặp mặt các đoàn công tác thăm khu vực biển, đảo gần bờ

(Baohatinh.vn) - Đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh xác định đây là hoạt động chính trị quan trọng, nhằm thắt chặt tình đoàn kết quân dân, thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
Chiều 7/5, tại TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức gặp đoàn công tác các địa phương và cơ quan, đơn vị đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ phía Bắc năm 2026.
Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; thành viên đoàn công tác của 5 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị trên cả nước.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhấn mạnh, chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng sinh động cho tình cảm và trách nhiệm của hậu phương đối với biển, đảo quê hương.
Đây không chỉ là hoạt động thăm hỏi, động viên đơn thuần mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm tăng cường khối đại đoàn kết quân dân, lan tỏa sâu rộng tình yêu biển, đảo và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Thiếu tướng Trần Văn Hậu đề nghị, mỗi thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định của hành trình để hoàn thành tốt chương trình đã đề ra.
Tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã phổ biến chi tiết kế hoạch hành trình, đồng thời quán triệt nghiêm túc các quy định về an toàn hàng hải, an ninh thông tin và kỷ luật quân đội, bảo đảm chuyến công tác diễn ra an toàn, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra.
Tham gia đoàn công tác lần này, tỉnh Hà Tĩnh có 9 thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương ven biển trọng điểm. Xác định rõ tầm quan trọng của chuyến đi, đoàn đã chủ động xây dựng kế hoạch tham gia khoa học, bài bản.
Bên cạnh các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đang sinh sống, làm nhiệm vụ trên các đảo, đoàn sẽ tập trung nắm bắt tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên biển.
Đặc biệt, đoàn chú trọng trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm và thực trạng công tác kiểm soát, ngăn chặn hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Đây là cơ sở để các thành viên đoàn công tác tham mưu cho tỉnh những giải pháp sát thực trong quản lý kinh tế biển, góp phần cùng cả nước sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC), thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững.
Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 quan tâm, tạo điều kiện để Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - nguyên Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh phát huy năng lực, kinh nghiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới.
Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được bổ nhiệm giữ chức Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Hoàng Xuân Đông - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị được bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh.
Mặc dù thời tiết khắc nghiệt nhưng Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Ban Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh) vẫn duy trì huấn luyện nghiêm, cường độ cao, góp phần rèn luyện lực lượng vững vàng, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền biên giới.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng ổn định về tổ chức, bảo đảm tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại, thực sự là “lá chắn thép” ở biên giới Hà Tĩnh.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đại tá Võ Quang Thiện - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh chủ trì Hội nghị Đảng ủy Quân sự tỉnh ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quý II.
Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu tập trung chỉ đạo chặt chẽ 17 xã, phường diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ, chú trọng công tác bảo đảm an toàn, hiệu quả, thiết thực.
Sáng 21/3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo An ninh mạng quốc gia chủ trì phiên họp thứ nhất năm 2026 của Ban Chỉ đạo. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Tiểu ban An ninh mạng tỉnh chủ trì điểm cầu Hà Tĩnh, cùng dự có các thành viên Tiểu ban An ninh mạng tỉnh.
Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Xin chào, Tôi là Chatbot của Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!