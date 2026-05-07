Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 gặp mặt các đoàn công tác thăm khu vực biển, đảo gần bờ

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 trao đổi với các thành viên đoàn công tác tỉnh Hà Tĩnh.

Chiều 7/5, tại TP Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tổ chức gặp đoàn công tác các địa phương và cơ quan, đơn vị đi khảo sát, nắm tình hình khu vực biển, đảo ven bờ phía Bắc năm 2026. Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1; thành viên đoàn công tác của 5 địa phương: Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh và các cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhấn mạnh một số nội dung tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Trần Văn Hậu - Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 nhấn mạnh, chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là minh chứng sinh động cho tình cảm và trách nhiệm của hậu phương đối với biển, đảo quê hương.

Đây không chỉ là hoạt động thăm hỏi, động viên đơn thuần mà là nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm tăng cường khối đại đoàn kết quân dân, lan tỏa sâu rộng tình yêu biển, đảo và ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Thiếu tướng Trần Văn Hậu đề nghị, mỗi thành viên trong đoàn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật và quy định của hành trình để hoàn thành tốt chương trình đã đề ra.

Các thành viên đoàn Hà Tĩnh nghe kế hoạch hành trình.

Tại buổi gặp mặt, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cũng đã phổ biến chi tiết kế hoạch hành trình, đồng thời quán triệt nghiêm túc các quy định về an toàn hàng hải, an ninh thông tin và kỷ luật quân đội, bảo đảm chuyến công tác diễn ra an toàn, hoàn thành tốt mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Thành viên đoàn công tác Hà Tĩnh chào cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 11 và rời cảng.

Cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 11 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1) tiễn tàu Cảnh sát biển 8004 và đoàn công tác rời cảng đi thực hiện nhiệm vụ.