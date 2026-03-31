Tích cực hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia "Tự hào một dải biên cương"

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi góp phần khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và thành tựu KT-XH khu vực biên giới, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.

Niềm vui của bà con cử tri đồng bào dân tộc Chứt (bản Rào Tre, xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) trong ngày hội bầu cử 15/3/2026.

Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV.

Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm ảnh cấp quốc gia nào do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan.

Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của Nhân dân ở khu vực biên giới, đặc biệt tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người tại khu vực biên giới đất liền; ghi nhận những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực biên giới, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ...

Thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, cuộc thi góp phần khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và thành tựu kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới trên đất liền, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chi tiết Thể lệ Cuộc thi mời xem tại đây.

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan truyền thông tuyên truyền, khuyến khích tạo điều kiện để đông đảo Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.

