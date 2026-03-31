Tích cực hưởng ứng Cuộc thi ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương”

(Baohatinh.vn) - Cuộc thi góp phần khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và thành tựu KT-XH khu vực biên giới, trong đó có tỉnh Hà Tĩnh.
Triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; thực hiện Kế hoạch công tác tuyên truyền biên giới trên đất liền năm 2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia “Tự hào một dải biên cương” lần thứ IV.
Cuộc thi dành cho tất cả công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên trong và ngoài nước, người nước ngoài đang công tác và sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa từng đạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm ảnh cấp quốc gia nào do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức, bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật về báo chí, sở hữu trí tuệ và các quy định liên quan.
Nội dung các tác phẩm dự thi tập trung phản ánh chân thực đời sống, sinh hoạt và lao động của Nhân dân ở khu vực biên giới, đặc biệt tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo tôn giáo; ca ngợi vẻ đẹp thiên nhiên, con người tại khu vực biên giới đất liền; ghi nhận những nỗ lực trong phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; đồng thời tôn vinh các tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến đóng góp thiết thực trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu vực biên giới, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới lãnh thổ...
Thông qua nghệ thuật nhiếp ảnh, cuộc thi góp phần khẳng định chủ quyền biên giới lãnh thổ; quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, con người, đời sống văn hóa và thành tựu kinh tế - xã hội tại khu vực biên giới trên đất liền, góp phần khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước, ý thức trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan truyền thông tuyên truyền, khuyến khích tạo điều kiện để đông đảo Nhân dân tích cực tham gia cuộc thi.
Lễ giao nhận quân năm 2026 do Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang tổ chức diễn ra trang trọng, đúng quy định. Sau lễ giao quân, các chiến sĩ phấn khởi lên xe về đơn vị, mang theo quyết tâm, tiếp bước cha anh lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã thắp lửa truyền thống, ngọn lửa thiêng liêng biểu trưng cho tinh thần yêu nước và ý chí tiếp bước cha anh, khơi dậy quyết tâm của các tân binh lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trong sắc cờ đỏ thắm và tiếng nhạc quân hành rộn ràng, gần 1.700 thanh niên ưu tú của quê hương Hà Tĩnh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ. Phía sau họ là niềm tự hào, tin yêu của gia đình, phía trước là thao trường, biển đảo, biên cương, là trách nhiệm thiêng liêng với Tổ quốc thân yêu.
Giữa không khí trang nghiêm và rực rỡ cờ hoa của ngày hội tòng quân, những người con ưu tú của Hà Tĩnh lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng trong niềm tự hào. Phía sau mỗi tân binh là sự đồng hành, kỳ vọng và những lời dặn dò từ gia đình, người thân và chính quyền các cấp.
Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã động viên và tin tưởng 491 thanh niên ưu tú tại 24 xã thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vũ Quang sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các đại biểu dự điểm giao nhận quân số 3 - Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 - Kỳ Anh (Hà Tĩnh) với 428 thanh niên của 18 xã, phường lên đường nhập ngũ.
Lãnh đạo Quân khu 4 và tỉnh Hà Tĩnh mong muốn, trong môi trường quân ngũ, các tân binh sẽ nâng cao ý thức tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật của đơn vị, làm tròn nghĩa vụ mà Đảng, Quân đội và Nhân dân giao phó.
Từ bản Rào Tre giữa đại ngàn Trường Sơn, 2 thanh niên người dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh là Hồ Văn Ngọc và Hồ Viết Luận đang háo hức bước vào quân ngũ, mang theo niềm tự hào của gia đình, bản làng và ước mơ được khoác lên mình màu áo lính nơi biên cương.
Phát huy truyền thống 67 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Việt Nam, những người lính quân hàm xanh ở Hà Tĩnh đã và đang khẳng định được vai trò, sứ mệnh của mình về quản lý, bảo vệ biên giới trong tình hình mới.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP và của tỉnh để triển khai các nhiệm vụ phù hợp, hiệu quả.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần vào đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Tĩnh.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tin tưởng, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, quyết hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2026, góp phần giữ vững QP-AN, bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng và tạo môi trường ổn định cho tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững.