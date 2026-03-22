Tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh hướng về biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa

Đình Nhất
(Baohatinh.vn) - Chuỗi hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn vùng biên.

Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc, sáng 22/3, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh, Đoàn xã Vũ Quang phối hợp cùng Vườn quốc gia Vũ Quang và Đồn Biên phòng Hương Quang tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2026.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh phối hợp cùng Công ty TNHH Bình Thủy đã trao tặng Đoàn xã Vũ Quang 400 lá cờ Tổ quốc.
Đoàn cũng đã phối hợp Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 trao tặng 1 bộ máy vi tính hỗ trợ công tác chuyên môn và chuyển đổi số xã Vũ Quang.
Dịp này, chi đoàn Đồn Biên phòng Hương Quang đã trao tặng Đoàn xã Vũ Quang 100 lá cờ Tổ quốc.
Vườn Quốc gia Vũ Quang trao tặng 5 triệu đồng hỗ trợ Đoàn xã Vũ Quang tổ chức các hoạt động, phong trào thể dục thể thao trên địa bàn.
Cũng tại chương trình đã diễn ra lễ kết nạp đoàn viên cho 27 thanh niên ưu tú.
Cũng tại chương trình đã diễn ra lễ kết nạp đoàn viên cho 27 thanh niên ưu tú.
Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh và đại biểu cũng đã tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chủ nhật xanh tại Trạm Bảo tồn và phát triển sinh vật Vườn Quốc gia Vũ Quang.
Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biên cương.

Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức vào dịp tháng 3 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.

Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.

Chuyện những người vợ làm... chồng

Chuyện những người vợ làm... chồng

Chồng đi làm ăn xa, nhiều phụ nữ ở Hà Tĩnh trở thành “trụ cột” của gia đình. Vừa làm mẹ, vừa thay chồng làm cha, họ âm thầm lo toan cuộc sống, giữ gìn mái ấm bằng sự hy sinh bền bỉ.
Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”

Xúc động chương trình “Tết tri ân liệt sĩ”

Chương trình “Tết tri ân liệt sĩ” không chỉ là nén tâm hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, mà còn khơi dậy trách nhiệm, khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ Hà Tĩnh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay.
Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Người lao động Hà Tĩnh vui “Tết Sum vầy”

Trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” đang được các cấp công đoàn Hà Tĩnh triển khai sôi nổi, rộng khắp.
Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Phát huy vai trò MTTQ, đoàn thể trong tuyên truyền, thực hiện nghị quyết của Đảng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp trong các đoàn viên, hội viên, tầng lớp nhân dân.
Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng

Tuổi trẻ Hà Tĩnh tích cực hành động vì cộng đồng

Hoạt động rửa xe gây quỹ, xây dựng NTM, làm sạch bãi biển của tuổi trẻ Hà Tĩnh không chỉ là những phần việc thanh niên cụ thể, mà còn là hành trình gieo mầm nhân ái và trách nhiệm trong mỗi trái tim trẻ.