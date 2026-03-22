Tuổi trẻ các cơ quan Đảng tỉnh hướng về biên giới với nhiều hoạt động ý nghĩa

(Baohatinh.vn) - Chuỗi hoạt động nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các địa bàn vùng biên.
Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ hướng về biên cương Tổ quốc, sáng 22/3, Đoàn Thanh niên các cơ quan Đảng tỉnh, Đoàn xã Vũ Quang phối hợp cùng Vườn quốc gia Vũ Quang và Đồn Biên phòng Hương Quang tổ chức chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2026.
Đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hoạt động trồng cây xanh, góp phần bảo vệ môi trường sinh thái biên cương.
Chương trình “Tháng Ba biên giới” được tổ chức vào dịp tháng 3 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia cho hội viên, thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đến cán bộ, chiến sỹ, Nhân dân và thanh thiếu nhi tại các địa bàn giáp biên giới.
Đây là một trong những hoạt động cụ thể hóa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025 - 2030”, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và chăm lo đời sống nhân dân khu vực biên giới.
Chuỗi hoạt động dâng hương, trao tặng công trình là việc làm thiết thực hưởng ứng Tháng Thanh niên, đồng thời chào mừng 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2026) của tuổi trẻ một số đơn vị trên địa bàn Hà Tĩnh.
