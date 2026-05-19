Tuổi trẻ góp sức xây dựng quê hương Hà Tĩnh ngày càng phát triển

Đại biểu tham dự hội nghị.

Sáng 19/5, Ban Thư ký Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2024 – 2029. Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng lãnh đạo các ban, ngành tham dự hội nghị.

Hà Tĩnh hiện có gần 240 nghìn thanh niên trong độ tuổi (16-30 tuổi), chiếm 19% dân số toàn tỉnh, số thanh niên có mặt trên địa bàn là 73.655. Tổng số hội viên là 65.126, tỷ lệ tập hợp đạt 88,42%. Quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ VII diễn ra trong bối cảnh nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt là quá trình chuyển tiếp sau khi thay đổi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh báo cáo hoạt động giai đoạn 2024 - 2026 của Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Giai đoạn 2024 - 2026, các cấp bộ hội trong toàn tỉnh đã triển khai sâu rộng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động thiết thực, tạo môi trường để thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện trên các lĩnh vực. Công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, triển khai nghị quyết đại hội Đảng, Đoàn, Hội các cấp được đổi mới cả về nội dung và phương thức.

Toàn tỉnh đã tổ chức 50 diễn đàn thanh niên với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; duy trì hiệu quả các câu lạc bộ văn hóa dân gian, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị dân ca ví, giặm Nghệ Tĩnh. Các cấp bộ hội cũng thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả 300 tổ công nghệ số cộng đồng; triển khai hơn 1.000 công trình thanh niên; làm mới, sửa chữa hơn 50 km đường giao thông nông thôn; xây dựng và sửa chữa gần 200 sân chơi cho thanh thiếu nhi; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 450 nhà nhân ái.

Đại biểu Trần Diệu Huyền - Phó Chủ nhiệm CLB Dân ca ví, giặm trẻ Hà Tĩnh trình bày tham luận.

Các hoạt động an sinh xã hội tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các chương trình: “Tình nguyện mùa Đông”, “Xuân tình nguyện”, “Tháng ba biên giới”, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè… Qua đó đã khám, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho hơn 29 nghìn lượt người dân và thanh niên; tổ chức các chương trình hỗ trợ thanh niên hoàn lương, thanh niên yếu thế và đồng bào dân tộc Chứt.

Công tác xây dựng tổ chức hội được chú trọng theo phương châm “Đoàn mạnh, Hội rộng”. Đến tháng 3/2026, toàn tỉnh có 10/10 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt kế hoạch, trong đó có 2 chỉ tiêu vượt mục tiêu đề ra. 100% tổ chức hội cấp xã hoàn thành việc sắp xếp theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tổ chức thành công đại hội, hội nghị đại biểu hội cấp cơ sở.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng chỉ ra một số hạn chế như phương thức hoạt động ở một số cấp bộ hội chưa thực sự đổi mới, chưa tạo được sức hút mạnh mẽ đối với thanh niên; một số phong trào còn thiếu chiều sâu và tính lan tỏa chưa đồng đều.

Đại biểu Nguyễn Mạnh Cường - đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh trình bày tham luận.

Giai đoạn 2026 - 2029, các cấp bộ hội tiếp tục triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” và chương trình “Xây dựng Hội vững mạnh, trọng tâm là công tác cán bộ”; tập trung củng cố tổ chức Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên, nhất là thanh niên ở khu vực đặc thù.

Cùng với đó, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án trọng tâm của Trung ương Hội gồm: Đề án “Thanh niên tham gia bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam giai đoạn 2024 - 2029” và “Đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân và lao động trẻ giai đoạn 2024 - 2029”. Qua đó, tạo môi trường để thanh niên rèn luyện, cống hiến, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Với tinh thần “Thanh niên Hà Tĩnh xung kích - tình nguyện - sáng tạo - hội nhập - phát triển”, hội nghị kêu gọi cán bộ, hội viên, thanh niên toàn tỉnh tiếp tục đoàn kết, nỗ lực rèn luyện, chủ động nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, góp sức trẻ xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển nhanh và bền vững.​

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

​Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Đồng – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật của Hội LHTN Việt Nam tỉnh và các cấp bộ hội trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong hành trình phát triển nhanh và bền vững của Hà Tĩnh, lực lượng thanh niên đóng vai trò hết sức quan trọng, nhất là về chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và các phong trào đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng đề nghị các cấp bộ hội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích, nâng cao bản lĩnh chính trị, chất lượng đội ngũ cán bộ hội, xây dựng phong trào thanh niên ngày càng thực chất, lan tỏa sâu rộng. Đồng thời mong muốn tuổi trẻ Hà Tĩnh tiếp tục giữ vững nhiệt huyết, khát vọng cống hiến, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, góp phần xây dựng quê hương Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.