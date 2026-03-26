Thắp lửa khát vọng, kiến tạo tương lai

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử hành nghi thức lễ khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây Xuân Bính Ngọ, tại Hà Tĩnh, ngày 28/2/2026.

Vừa qua, Đoàn xã Thượng Đức đã ra mắt mô hình nuôi ốc bươu đen kết hợp trồng cây ăn quả tại Chi đoàn thôn Hương Giang. Theo đó, mô hình của anh Lê Công Cường (SN 1993) được triển khai với quy mô 10 vạn con ốc giống và 500 gốc cam, chanh, tổng nguồn vốn đầu tư hơn 300 triệu đồng.

Xuất phát từ mong muốn làm giàu trên chính quê hương, anh Cường đã lựa chọn hướng đi kết hợp giữa chăn nuôi và trồng cây ăn quả nhằm tận dụng tối đa điều kiện tự nhiên, giảm thiểu rủi ro.

Đoàn xã Thượng Đức ra mắt mô hình nuôi ốc bươu đen kết hợp trồng cây ăn quả của anh Lê Công Cường (Chi đoàn thôn Hương Giang).

Anh Cường chia sẻ: “Ban đầu tôi cũng rất băn khoăn vì vốn đầu tư khá lớn, trong khi kinh nghiệm chưa nhiều. Nhưng nhờ được Đoàn xã hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn vay, tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật, tôi có thêm cơ sở để triển khai bài bản hơn. Điều quan trọng là tổ chức Đoàn luôn theo sát, hỗ trợ trong quá trình thực hiện, giúp tôi yên tâm phát triển lâu dài”.

Tương tự, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã gặt hái nhiều kết quả cụ thể thông qua sự đồng hành của Tỉnh đoàn. Đó là những mô hình kinh tế tiêu biểu của thanh niên Hà Tĩnh, trong đó có mô hình của anh Đoàn Ngọc Bảo (SN 1990, trú thôn 1 Quang Thọ, xã Vũ Quang) và anh Phạm Ngọc Dung (SN 1990, trú TDP Nam Bình, phường Hà Huy Tập). Đây cũng là 2 trong số 30 thanh niên tiêu biểu toàn quốc được trao Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025.

Anh Đoàn Ngọc Bảo vinh dự được Giải thưởng Lương Định Của lần thứ XX, năm 2025.

Trong đó, anh Đoàn Ngọc Bảo là người xây dựng thành công thương hiệu Cam Bảo Phương đạt OCOP 3 sao theo hướng hữu cơ, kết hợp mô hình kinh tế tổng hợp quy mô lớn, mang lại doanh thu gần 5 tỷ đồng/năm. Còn anh Phạm Ngọc Dung phát triển mô hình nuôi lươn không bùn siêu thâm canh trong bể composit theo hướng hữu cơ, quy mô 5.000m2, đạt doanh thu khoảng 6,6 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, trong Tháng Thanh niên năm 2026, đơn vị đã huy động hơn 300 triệu đồng nguồn vốn xã hội hóa để tiếp sức cho 10 mô hình kinh tế bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các ý tưởng sáng tạo. Song song với hỗ trợ vốn, công tác tư vấn cũng được đẩy mạnh với hơn 60 lớp định hướng nghề nghiệp, lan tỏa giá trị tới hơn 3.500 ĐVTN…

Không chỉ hướng tới mục tiêu tăng thu nhập, các mô hình còn từng bước phát triển theo hướng bền vững, ứng dụng KHKT, chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ. Từ năm 2022 đến nay, tổ chức Đoàn đã hỗ trợ xây dựng gần 600 mô hình kinh tế có quy mô từ 200 triệu đồng trở lên. Qua đó, góp phần tạo thêm động lực và nâng cao khả năng thành công cho thanh niên.

Tuổi trẻ xã Lộc Hà phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa Sót tặng phao, áo phao, cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân.

Từ câu chuyện phát triển kinh tế, tinh thần, khát vọng của tuổi trẻ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong các phong trào hành động cách mạng. Các hoạt động Đoàn ngày càng được tổ chức bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương như: xây dựng NTM, bảo vệ môi trường và chăm lo an sinh xã hội…

Điểm đáng ghi nhận là cách làm của các cấp bộ Đoàn đã có sự thay đổi rõ rệt, chuyển từ những hoạt động mang tính phong trào sang hướng thiết thực, hiệu quả, lấy nhu cầu thực tiễn của người dân và thanh niên làm trung tâm. Qua đó, vai trò của tổ chức Đoàn không chỉ dừng lại ở việc tập hợp thanh niên mà còn trở thành lực lượng đồng hành, góp phần giải quyết những vấn đề đặt ra từ cơ sở.

Tuổi trẻ xã Mai Phụ và xã Đức Thọ hưởng ứng cài đặt ứng dụng i-HaTinh.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu, thanh niên Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong. Gần 300 tổ công nghệ số cộng đồng, 75 đội hình thanh niên “Bình dân học vụ số” đã tích cực hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen số trong đời sống.

Mới đây, khi Sở KH&CN Hà Tĩnh ra mắt ứng dụng i-HaTinh, ĐVTN trong toàn tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc, tổ chức nhiều hoạt động hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng. Chị Nguyễn Thị Hoài - Bí thư Đoàn xã Đức Thọ cho biết: “Ngay sau khi BTV Tỉnh đoàn phát động đợt cao điểm hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng i-HaTinh và phổ cập tài khoản thanh toán điện tử, Đoàn xã đã nhanh chóng ra quân, huy động lực lượng đoàn viên xuống từng thôn để hướng dẫn người dân. Cùng đó, đoàn viên còn hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến, thanh toán điện tử, giúp người dân từng bước hình thành thói quen sử dụng dịch vụ số trong đời sống”.

Đoàn phường Hà Huy Tập cùng các đơn vị đồng hành tổ chức khánh thành, bàn giao công trình thanh niên tuyến đường điện năng lượng mặt trời tại TDP Liên Hương.

Từ phát triển kinh tế đến hoạt động tình nguyện, từ chuyển đổi số đến xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần xung kích của tuổi trẻ Hà Tĩnh đang được thể hiện rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Điều quan trọng hơn, những hoạt động đó đã góp phần bồi đắp lý tưởng sống đẹp, sống có ích cho thế hệ trẻ.

Thông qua thực tiễn phong trào, nhiều đoàn viên ưu tú được rèn luyện, trưởng thành, trở thành lực lượng nòng cốt trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đây cũng chính là cơ sở để tổ chức Đoàn phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận có chất lượng.

Nhân dịp Tháng Thanh niên, đoàn các địa phương đã tổ chức kết nạp đoàn viên mới.

Chia sẻ về định hướng trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Ny Hương - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh nhấn mạnh: “Các cấp bộ đoàn sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương và nhu cầu chính đáng của thanh niên. Trọng tâm là tạo môi trường để thanh niên phát huy vai trò chủ thể, được tham gia, được cống hiến và trưởng thành thông qua các phong trào hành động cách mạng cụ thể. Đồng thời, tổ chức Đoàn sẽ đẩy mạnh các giải pháp đồng hành, hỗ trợ thanh niên trong học tập, khởi nghiệp, lập nghiệp, nâng cao năng lực số, góp phần hình thành lớp thanh niên bản lĩnh, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh nhà”.

Với nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm và khát vọng vươn lên, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang từng ngày khẳng định vai trò là lực lượng xung kích, sáng tạo trên mọi lĩnh vực. Từ những mô hình kinh tế cụ thể đến những hành động vì cộng đồng, mỗi ĐVTN đang góp phần “thắp lửa” cho những ước mơ, hoài bão, chung tay kiến tạo tương lai quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.