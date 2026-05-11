Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Ngày 18/11/1930, Hội phản đế đồng minh – hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất, dưới sự lãnh đạo của Đảng, ra đời. Kể từ đó đến nay, trải qua mỗi thời kỳ, mỗi giai đoạn với hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau, trải qua 10 kỳ Đại hội, lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là những trang vàng chói lọi, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp cách mạng với một mục tiêu chung: Đoàn kết, tập hợp các giai cấp, tầng lớp trong xã hội thành một khối thống nhất, khối đại đoàn kết toàn dân tộc “muôn người như một”.

Đại hội Mặt trận lần thứ XI diễn ra vào một thời điểm thật đặc biệt, thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Tổ chức bộ máy của cả hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Mặt trận đã có những thay đổi căn bản theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ khi đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

Năm 2013, lần đầu tiên trong lịch sử, vai trò đại diện cho lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được ghi rõ ràng trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trải qua các nhiệm kỳ kể từ khi Mặt trận thực hiện sứ mệnh lịch sử theo tinh thần Hiến pháp 2013, đến Đại hội lần này, thật cảm động khi chúng tôi gặp ngay từ sảnh vào Trung tâm Hội nghị Quốc gia, nơi diễn ra mấy ngày Đại hội chính thức là tấm pano ghi dòng chữ: “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Mặt trận ở trong hệ thống chính trị với đầy đủ điều kiện pháp lý để phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đại diện cho quyền lợi chính đáng của nhân dân, đến kỳ Đại hội này, đã được đặt ra hết sức minh triết: Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, đích đến cuối cùng là nhân dân thụ hưởng thành quả đổi mới.

Đại diện cho tiếng nói của nhân dân thì không gì tốt hơn là lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nhân dân. Lắng nghe nhân dân, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của nhân dân, giải tỏa nỗi bức xúc của nhân dân chính là để hoàn thiện hơn thể chế, là động lực cho đất nước phát triển. Nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, chính quyền thông qua tổ chức đại diện của mình là Mặt trận là để tăng cường hơn nữa vai trò làm chủ của nhân dân, để thực thi dân chủ và giữ vững ổn định chính trị.

Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra vào thời điểm lịch sử quan trọng của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước và Nhân dân đang đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng. Điều này vừa là cơ hội vừa là thách thức trong hoạt động mặt trận mà Đại hội lần này đặt ra, nâng cao hơn vai trò và trách nhiệm để đáp ứng niềm tin và sự kỳ vọng ấy.

Thấu hiểu lòng dân là việc nói dễ nhưng làm không dễ. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong những năm qua đã đạt được những bước tiến quan trọng trên hành trình đại diện cho quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Làm thế nào để lắng nghe hết những vui buồn chính đáng của nhân dân? Là câu hỏi trăn trở của nhiều thế hệ những người làm công tác Mặt trận.

Giữa thời buổi phát triển của công nghệ và truyền thông, khi mà trên mạng xã hội, mỗi người đều có thể bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của mình, câu hỏi làm thế nào để lắng nghe dân không phải vì thế mà trở thành đơn giản.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với bộ máy tổ chức vừa được đổi mới là “kênh” để đủ sức lắng nghe hết ý kiến nhân dân. Bởi vì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một thể thống nhất đã được hội tụ cả 5 đoàn thể chính trị - xã hội, cả các hội quần chúng được nhà nước giao nhiệm vụ vào một mái nhà chung. Mặt trận còn có các tổ chức thành viên, có các ủy viên ủy ban mặt trận các cấp, có các cá nhân tiêu biểu của cộng đồng, Mặt trận là nhân sĩ, trí thức, là các dân tộc, các tôn giáo, là người Việt Nam định cư ở nước ngoài… Đến Đại hội này, đã tăng thêm các thành phần kinh tế, trong đó xem trọng vai trò của doanh nghiệp tư nhân.

Một Đại hội mang dấu ấn đậm nét của đổi mới là cơ sở để nhân dân kỳ vọng vào một thời kỳ mới khi hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tăng cường thể chế hóa và thực hiện hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” theo hướng cụ thể, có thể đo lường, nhất là trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của nhân dân.

Đích đến cuối cùng vẫn là hạnh phúc của nhân dân!

