Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi cán bộ, công nhân Điện lực Hương Sơn

Tuệ Trang
(Baohatinh.vn) - Công đoàn Điện lực Việt Nam đã thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên Điện lực Hương Sơn (Hà Tĩnh), tiếp thêm động lực để người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Chiều 1/6, Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên cán bộ, công nhân viên và người lao động Điện lực Hương Sơn.

Đoàn công tác Công đoàn Điện lực Việt Nam thăm hỏi cán bộ, công nhân viên Điện lực Hương Sơn.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động Điện lực Hương Sơn trong công tác quản lý, vận hành lưới điện, góp phần bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn.

Đoàn công tác đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người lao động; đồng thời, động viên cán bộ, công nhân viên tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công đoàn Điện lực Việt Nam cũng đề nghị đơn vị đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tăng cường công tác an toàn vệ sinh lao động và triển khai hiệu quả phong trào “Lao động sáng tạo”.

Đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể người lao động Điện lực Hương Sơn trong bảo đảm cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Bên cạnh đó, Công đoàn Điện lực Việt Nam mong muốn Công ty Điện lực Hà Tĩnh tiếp tục quan tâm, trang bị thêm các thiết bị bảo hộ, chống nóng, chống nắng nhằm cải thiện điều kiện làm việc và bảo vệ sức khỏe người lao động, nhất là lực lượng thường xuyên làm việc ngoài hiện trường.

Công đoàn Điện lực Việt Nam trao quà cho cán bộ, công nhân viên Điện lực Hương Sơn.

Nhân dịp này, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trao hỗ trợ 50 triệu đồng cho Điện lực Hương Sơn và tặng 5 suất quà cho người lao động hoàn cảnh khó khăn.

Đây là nguồn động viên thiết thực, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, đồng thời tạo thêm động lực để người lao động yên tâm công tác, gắn bó và cống hiến cho ngành.

Hơn 1.600 đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh tiếp sức mùa thi

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tiếp thêm động lực để các thí sinh tự tin bước vào Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027.
“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.
Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
