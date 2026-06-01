Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Đoàn thể

Trao 200 suất quà cho trẻ em khó khăn nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6

Sĩ Hoàng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những phần quà trao đến các em nhỏ khuyết tật, đang điều trị bệnh và các em có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh là nguồn động viên, sẻ chia ý nghĩa nhân Ngày Quốc tế thiếu nhi.

Ngày 1/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Chi đoàn cơ sở MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động “Cùng em tiến bước” nhằm chăm lo, động viên các em thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi đang điều trị bệnh và thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Tham dự chương trình có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng.

bqbht_br_111.jpg
Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã đến thăm hỏi, trao tặng quà cho 200 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Cẩm Bình, Sơn Tây và các em thiếu nhi thuộc Hội Người mù tỉnh, các em đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh. Tổng trị giá nguồn lực hỗ trợ hơn 200 triệu đồng. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng trao quà cho các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
bqbht_br_11111.jpg
Trong đó, 75 suất quà được trao tới các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh như lời động viên, sẻ chia và quan tâm ý nghĩa nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
bqbht_br_111111.jpg
25 suất quà được trao cho các em thiếu nhi khuyết tật tại Hội Người mù tỉnh; 100 suất quà được trao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở hai xã Cẩm Bình, Sơn Tây. Trong ảnh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng và Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Ny Hương trao 25 suất quà cho các em thiếu nhi khuyết tật tại Hội Người mù tỉnh.
bqbht_br_1111.jpg
Chương trình “Cùng em tiến bước” là hoạt động thiết thực, giàu tính nhân văn, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm cộng đồng trong chăm lo cho các đối tượng trẻ em, đặc biệt là trẻ em yếu thế, giúp các em có thêm động lực để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Trong ảnh: 50 suất quà được trao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Cẩm Bình.
bqbht_br_1111111.jpg
50 suất quà được trao cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sơn Tây.
bqbht_br_111111111.jpg
Cũng tại chương trình, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Hà Tĩnh trao tặng 1 phòng máy tính cho Trường THCS Sơn Tây, trị giá 160 triệu đồng.

Tin liên quan

Tags:

#Quốc tế Thiếu nhi 1/6 #Lãnh đạo tỉnh tặng quà nhân dịp Quốc tế thiếu nhi #Công tác Đội và phong trào thiếu nhi #Hoạt động dành cho thiếu nhi

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

“Tuổi trẻ Hà Tĩnh vững niềm tin theo chân Bác”

Diễn đàn là dịp để tuổi trẻ Hà Tĩnh ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời định hướng lý tưởng sống, khơi dậy khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng quê hương.
Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Đích đến là hạnh phúc của Nhân dân

Hôm nay, ngày 11/5/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI bước vào ngày làm việc thứ nhất tại Thủ đô Hà Nội.
Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Tiên phong đổi mới, đồng hành cùng giai cấp công nhân

Công nhân lao động ngày càng khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, tổ chức công đoàn đứng trước yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ để thực hiện tốt vai trò đại diện, dẫn dắt và phát triển giai cấp công nhân.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!