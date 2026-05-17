Bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động hè cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội

Ngân Giang
(Baohatinh.vn) - Chương trình nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn, Đội và cán bộ phụ trách thiếu nhi ở Hà Tĩnh, góp phần tổ chức hiệu quả các hoạt động hè cho trẻ em.

Không khí buổi tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội trên địa bàn dân cư năm 2026.

Sáng 17/5, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp cùng Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội trên địa bàn dân cư năm 2026.

Tham gia tập huấn có gần 400 học viên là cán bộ phụ trách thiếu nhi các cấp và sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn diễn ra trong 1 ngày, tập trung bồi dưỡng kỹ năng tổ chức hoạt động hè cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội và phụ trách thiếu nhi tại cơ sở. Các học viên được hướng dẫn cách xây dựng sân chơi tập thể, tổ chức sinh hoạt cộng đồng, hoạt náo, hát múa, dân vũ và triển khai hoạt động Đội phù hợp với thiếu nhi tại khu dân cư.

Chương trình chú trọng tập huấn kỹ năng, phương pháp tổ chức các mô hình cho thiếu nhi.

Ngoài ra, chương trình còn giới thiệu nhiều mô hình hoạt động thực tiễn có thể áp dụng trong dịp hè như: ngày hội trò chơi dân gian, trải nghiệm kỹ năng sống, hoạt động giáo dục cùng lực lượng công an và các chuyên đề tuyên truyền phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em...

Thông qua chương trình tập huấn, đội ngũ cán bộ Đoàn, Đội, phụ trách thiếu nhi tiếp tục phát huy tinh thần sáng tạo, đổi mới trong tổ chức các hoạt động hè; xây dựng thêm nhiều sân chơi an toàn, lành mạnh, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi thiếu nhi; đồng thời chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, nhất là phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích trong dịp hè năm 2026.

