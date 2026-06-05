Thủ tướng thảo luận với đại biểu công đoàn về mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tới tham gia Chương trình Thủ tướng Chính phủ trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Quang Vinh

Chương trình có chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”. Đây là dịp để đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn cả nước trực tiếp phản ánh thực tiễn, đề xuất sáng kiến, kiến nghị giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 phát biểu gợi ý thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIV, nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho biết, Đại hội hết sức vui mừng được đón đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cùng các đồng chí thành viên Chính phủ tham dự phiên bế mạc Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam và trực tiếp chủ trì trao đổi, thảo luận với đại biểu dự Đại hội về Chủ đề “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng suất lao động, thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số”. Đây là vấn đề quan trọng được đề cập rất sâu sắc trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và phát biểu chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong phiên khai mạc trọng thể của Đại hội sáng ngày 4/6.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, thời gian qua, trong quá trình tổ chức, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và chuẩn bị cho Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Đoàn Chủ tịch và Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam hết sức quan tâm và trăn trở với việc làm thế nào để nâng cao năng suất lao động và làm thế nào để Công đoàn và người lao động tham gia hiệu quả vào mục tiêu tăng trưởng hai con số. Vì thế, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV đã cụ thể hóa tinh thần, nội dung Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và xác định rõ trách nhiệm của tổ chức Công đoàn để chăm lo tốt hơn đời sống, đảm bảo thu nhập và việc làm của người lao động, khơi dậy tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Quang cảnh buổi trao đổi, thảo luận. Ảnh: Quang Vinh

"Đây là cơ hội rất quý để tổ chức Công đoàn, đoàn viên và người lao động cả nước bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, kiến nghị với Đảng, Nhà nước; đồng thời cũng là dịp để Thủ tướng Chính phủ lắng nghe, trao đổi và bàn những giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng suất lao động, cải thiện đời sống người lao động và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới" - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị, các đại biểu đánh giá khách quan thực trạng năng suất lao động hiện nay; chỉ rõ những điểm nghẽn, những rào cản từ kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp, trình độ công nghệ, khả năng thích ứng với chuyển đổi số. Đồng thời, đề xuất các giải pháp để người lao động được học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng, làm chủ khoa học công nghệ, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động trong giai đoạn mới.

"Về bảo đảm đời sống, phúc lợi và tạo động lực làm việc cho người lao động. Đề nghị đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề người lao động quan tâm nhất hiện nay như việc làm bền vững, tiền lương đủ sống, thu nhập, nhà ở cho thuê lâu dài với giá cả hợp lý, dịch vụ xã hội thiết yếu, giáo dục, y tế và các chính sách phúc lợi khác" - ông Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng đề nghị các đại biểu hiến kế các giải pháp nâng cao sức khỏe, thể chất, đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc an toàn, văn minh, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và an ninh cho công nhân tại nơi làm việc cũng như nơi cư trú. Đồng thời, đề xuất các cơ chế, chính sách thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động quốc gia.

Ông Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ mong muốn các ý kiến không chỉ phản ánh khó khăn, vướng mắc mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến và quyết tâm phát triển đất nước.

"Mỗi ý kiến cần là một đề xuất, một sáng kiến, một giải pháp cụ thể góp phần xây dựng đội ngũ công nhân hiện đại, lớn mạnh; nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động; đồng thời đóng góp thiết thực vào mục tiêu đưa Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và thịnh vượng trong giai đoạn mới" - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động nhấn mạnh.