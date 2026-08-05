Tiếp thêm động lực đến trường cho học sinh khó khăn ở Đức Thọ

Chủ tịch UBND tỉnh dự lễ tưởng niệm 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc 24/07/2026 11:04 Lễ tưởng niệm 58 năm ngày mất 10 nữ liệt sỹ thanh niên xung phong hy sinh trên chiến trường Đồng Lộc được tổ chức trang trọng tại đền thờ trong Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).

Xúc động lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Ngã ba Đồng Lộc 23/07/2026 22:28 Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo tỉnh cùng tuổi trẻ Hà Tĩnh đã thắp lên những ngọn nến tri ân để bày tỏ lòng biết ơn, tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ và 10 nữ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 23/07/2026 08:05 Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), các cấp công đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Thắp nến tri ân, tưởng niệm Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng 20/07/2026 20:28 Những ngọn nến được thắp lên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Hội LHPN Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động 20/07/2026 18:08 Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đồng thời đẩy mạnh chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và chuyển đổi số.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh lan tỏa hành động tri ân 19/07/2026 08:32 Những hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ được tuổi trẻ Hà Tĩnh triển khai rộng khắp, lan tỏa truyền thống "Đền ơn đáp nghĩa" và trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí cho người dân ở xã Vũ Quang 18/07/2026 10:08 Gần 300 đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn và người cao tuổi trên địa bàn xã Vũ Quang (Hà Tĩnh) được khám sàng lọc và cấp phát thuốc chữa bệnh miễn phí.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam dâng hương địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh 17/07/2026 11:56 Dâng hương tại địa chỉ đỏ ở Hà Tĩnh, đoàn công tác Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Nhiều hoạt động ý nghĩa tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng 16/07/2026 09:36 Chương trình "Hoa dâng mộ liệt sĩ" năm 2026 là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Hà Tĩnh nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý "uống nước nhớ nguồn".

Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh 15/07/2026 12:06 Đại hội đã hiệp thương bầu 13 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Đồng chí Hà Huy Thông tái cử chức Chủ tịch Hội Người mù tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Viết tiếp truyền thống thanh niên xung phong 15/07/2026 10:05 Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Sôi nổi chiến dịch "Mùa hè xanh" trên địa bàn Hà Tĩnh 15/07/2026 08:02 Hàng trăm sinh viên tình nguyện mang sức trẻ và nhiệt huyết đến với các xã miền núi, vùng biên Hà Tĩnh, lan tỏa tinh thần cống hiến vì cộng đồng.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 11/07/2026 11:59 Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Lan tỏa những sân chơi bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè 11/07/2026 05:03 Các câu lạc bộ hoạt động văn hóa, thể thao, kỹ năng được tổ chức trong dịp hè đã tạo thêm nhiều sân chơi bổ ích, góp phần giúp thiếu nhi Hà Tĩnh có kỳ nghỉ an toàn, ý nghĩa.

Ông Nguyễn Đình Dũng giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh 10/07/2026 17:26 Tại hội nghị lần thứ 3 khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đã hiệp thương cử ông Nguyễn Đình Dũng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

Phấn đấu trên 65% hộ hội viên cựu chiến binh đạt mức khá, giàu 10/07/2026 12:50 Trên 65% hộ hội viên CCB đạt mức khá, giàu là mục tiêu Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh đặt ra trong giai đoạn 2026 – 2031 thông qua phong trào giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi.

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX 10/07/2026 12:38 Cán bộ hội nông dân các cấp ở Hà Tĩnh được quán triệt đầy đủ Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo 10/07/2026 11:48 Trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh xác định chuyển mạnh cách thức hoạt động từ cứu trợ nhân đạo đến phát triển nhân đạo bền vững, từ trực tiếp thực hiện sang kết nối, điều phối nguồn lực.

Đảng ủy MTTQ tỉnh Hà Tĩnh tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động 09/07/2026 18:07 Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, đảng viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Những mái ấm không khói thuốc ở xã Gia Hanh 09/07/2026 11:30 Không chỉ kiên trì vận động chồng, con từ bỏ thuốc lá, những hội viên phụ nữ ở thôn Liên Minh (xã Gia Hanh) còn từng bước lan tỏa lối sống lành mạnh, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Những "gia sư công nghệ" của mùa hè tình nguyện 08/07/2026 05:11 Bên cạnh các hoạt động tình nguyện hè, tuổi trẻ Hà Tĩnh đang trở thành những "gia sư công nghệ", đồng hành cùng người dân tiếp cận và sử dụng các ứng dụng số.

Gặp mặt, tặng quà 6 trẻ mồ côi tiêu biểu dự chương trình “Hoa dâng Bác” 07/07/2026 17:04 Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh gặp mặt, động viên 6 trẻ mồ côi tiêu biểu trước khi các em tham dự chương trình “Hoa dâng Bác” lần thứ nhất, năm 2026 tại Hà Nội.

Tích cực đưa Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc vào cuộc sống 07/07/2026 05:02 Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng các công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ những ngày đầu nhiệm kỳ.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh viết tiếp hành trình tri ân các gia đình liệt sĩ 05/07/2026 14:00 Trong những ngày diễn ra đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại Hà Tĩnh, màu áo xanh của tuổi trẻ đã để lại nhiều dấu ấn đẹp qua những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Dựng "lá chắn" ngăn ngừa vi phạm ở thanh, thiếu niên 05/07/2026 11:18 Sau hơn một tháng triển khai, mô hình "Cùng em tiến bước" đã đồng hành với hơn 100 thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Gieo mầm tri thức, chắp cánh tuổi thơ nơi vùng biên 04/07/2026 09:33 Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua của tuổi trẻ Hà Tĩnh 03/07/2026 16:52 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn Hà Tĩnh triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tạo dấu ấn trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Phát huy vai trò điểm tựa, tạo động lực để người lao động cống hiến 27/06/2026 11:53 Công đoàn Hà Tĩnh xác định tiếp tục chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; phát động hiệu quả các phong trào thi đua và tạo môi trường thuận lợi để người lao động yên tâm cống hiến.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh ra quân chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc 27/06/2026 09:56 Thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031, tuổi trẻ Hà Tĩnh đã đồng loạt tổ chức “Ngày Thanh niên cùng hành động”.