Tiếp thêm động lực đến trường cho học sinh khó khăn ở Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Những món quà ý nghĩa từ các nhà tài trợ góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) vững tin bước vào năm học mới.
Đoàn xã Đức Thọ vừa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường", "Em nuôi của Đoàn", trao kinh phí đỡ đầu và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
Hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026), các cấp công đoàn trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực cho đoàn viên, người lao động.
Những ngọn nến được thắp lên bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ Hà Tĩnh đối với Anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng - tấm gương sáng ngời về lý tưởng cách mạng, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.
Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm 2026, đồng thời đẩy mạnh chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế và chuyển đổi số.
Trong các cuộc kháng chiến, lực lượng thanh niên xung phong đã trực tiếp tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần làm nên những chiến thắng vẻ vang. Và nay, họ vẫn tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.
Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).
Trong nhiệm kỳ mới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh xác định chuyển mạnh cách thức hoạt động từ cứu trợ nhân đạo đến phát triển nhân đạo bền vững, từ trực tiếp thực hiện sang kết nối, điều phối nguồn lực.
Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh đề nghị cán bộ, đảng viên tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, phát huy vai trò gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.
Ngay sau thành công của Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh đã nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết bằng các công trình, phần việc thiết thực, tạo khí thế thi đua sôi nổi từ những ngày đầu nhiệm kỳ.
Đề án "Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh, thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030" đã mở thêm nhiều cơ hội học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện cho thế hệ trẻ ở các xã biên giới Hà Tĩnh.