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Tiếp thêm động lực đến trường cho học sinh khó khăn ở Đức Thọ

Phan Cúc - Đức Thanh
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(Baohatinh.vn) - Những món quà ý nghĩa từ các nhà tài trợ góp phần tiếp thêm động lực để các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) vững tin bước vào năm học mới.

Đoàn xã Đức Thọ vừa phối hợp với các nhà tài trợ tổ chức chương trình "Nâng bước em đến trường", "Em nuôi của Đoàn", trao kinh phí đỡ đầu và tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

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Tại chương trình, ca sĩ Phạm Thùy Dung (quê xã Đức Thọ) cùng các nhà hảo tâm đã trao 160 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) cho học sinh mồ côi, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
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Dịp này, ca sĩ Phạm Thùy Dung cũng nhận đỡ đầu 10 học sinh theo mô hình "Em nuôi của Đoàn". Đây đều là những em mồ côi hoặc có bố, mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng trong 3 năm với tổng kinh phí khoảng 180 triệu đồng.
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Đặc biệt, sau khi nắm bắt hoàn cảnh của em Nghiêm Thúy Quỳnh (thôn Yên Long) - có cha vừa qua đời vì bệnh hiểm nghèo, mẹ đang cấp cứu do tai biến nặng - Đoàn xã Đức Thọ đã kết nối với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Bạch Mai trao tặng em suất học bổng "Ươm mầm mơ ước" trị giá 2 triệu đồng, góp phần giúp em vượt qua khó khăn, tiếp tục đến trường.
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Thông qua chương trình, các phần quà, học bổng và kinh phí đỡ đầu không chỉ góp phần hỗ trợ về vật chất mà còn tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong học tập, ổn định cuộc sống trước thềm năm học mới.

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Tags:

#Trẻ em khó khăn #nâng bước đến trường #Nâng bước em đến trường #Đức Thọ #Đoàn thanh niên #Đoàn xã Đức Thọ

Chủ đề An sinh xã hội

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