Cán bộ xã góp tiền tiết kiệm, nâng bước trẻ mồ côi đến trường

Từ tháng 7/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Xuân phát động mô hình “Hòm tiết kiệm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Sau lễ chào cờ đầu tháng hoặc sinh hoạt chi bộ, nhiều cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, chiến sĩ công an, bộ đội ở xã Hương Xuân lại trích ra một phần nhỏ tiền lương để bỏ vào hòm tiết kiệm.

Hoạt động tiết kiệm được Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hương Xuân phát động từ tháng 7/2025, với mong muốn cụ thể hóa việc học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực, gần gũi. Mô hình bắt đầu từ chính tinh thần tiết kiệm, sẻ chia trong mỗi cán bộ, đảng viên, người lao động. Mỗi cá nhân tham gia bằng tinh thần tự nguyện, các đơn vị không quy định mức đóng góp cụ thể.

Là một trong những người duy trì đóng góp đều đặn cho “hòm tiết kiệm”, ông Nguyễn Thanh Hải - Trưởng ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy xã Hương Xuân cho rằng: "Mỗi tháng chỉ góp một khoản nhỏ nhưng có thể giúp các em học sinh khó khăn tiếp tục đến trường, ai cũng thấy việc làm của mình trở nên ý nghĩa hơn. Vì vậy, dù đời sống của cán bộ, công, viên chức ở địa bàn miền núi, biên giới Hương Xuân nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng ai cũng sẵn lòng sẻ chia trong khả năng của mình".

Không chỉ xem đây là hoạt động thiện nguyện, nhiều cán bộ, đảng viên ở Hương Xuân còn coi việc tham gia mô hình là cách thiết thực để học và làm theo Bác từ những việc bình dị trong cuộc sống hằng ngày.

Được đỡ đầu, chị em Nguyễn Thị Lan (thôn Phú Hương 1) có điều kiện tiếp tục đến trường.

Đến nay, những khoản tiền được chắt chiu qua từng tháng đã tạo nên nguồn quỹ nghĩa tình để hỗ trợ trẻ mồ côi, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Em Nguyễn Thị Lan (SN 2014), thôn Phú Hương 1 là một trong những trường hợp được nhận hỗ trợ từ mô hình. Hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ thì đau yếu. Nhiều thời điểm, chị Phạm Thị Mùi - mẹ của Lan - từng nghĩ đến chuyện cho con nghỉ học giữa chừng vì không còn khả năng lo chi phí học hành. Từ ngày được nhận đỡ đầu, mỗi quý Lan đã có thêm khoản hỗ trợ để mua sách vở, quần áo và trang trải sinh hoạt.

Chị Mùi nghẹn ngào chia sẻ: “Chồng mất đã lâu, sức khỏe tôi yếu, một mình nuôi 3 con ăn học nên cuộc sống rất chật vật. Hiện nay, 4 mẹ con sống chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội. Nhiều hôm mẹ con ôm nhau khóc vì sợ các cháu phải nghỉ học. May mắn cháu Lan được nhận hỗ trợ từ các cô chú lãnh đạo xã, giúp tôi có thêm điều kiện cho cháu được đi học đầy đủ. Gia đình thực sự rất biết ơn”.

Gia đình chị Mùi thuộc diện hộ cận nghèo, sống chủ yếu dựa vào trợ cấp xã hội.

Em Hồ Ngọc Thái (SN 2011, thôn Phú Hương 1) cũng vừa trải qua biến cố lớn khi mẹ qua đời cách đây hơn một năm. Từ ngày đó, Thái và em gái sống nương tựa vào bà ngoại già yếu. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn kinh phí đỡ đầu, đến nay việc học hành của Thái không bị gián đoạn.

Tính chung toàn xã, đến nay đã có 72 trẻ mồ côi, học sinh hoàn cảnh khó khăn được các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu. Trong đó, có 20 em được đỡ đầu bằng nguồn kinh phí từ nguồn tiết kiệm. Phần lớn số kinh phí đóng góp sẽ được các chi bộ, đảng bộ, đơn vị trên địa bàn ủy quyền cho Hội LHPN xã quản lý, trao đến tận tay các em. Số tiền hỗ trợ 900.000 đồng/quý là nguồn động viên thiết thực để các em yên tâm học tập.

Chị Đoàn Thị Kim Liên - Chủ tịch Hội LHPN xã Hương Xuân cho biết: “Ngoài số tiền hỗ trợ, cán bộ, hội viên phụ nữ cũng thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên các em chú tâm học tập. Qua đó, tiếp thêm động lực để các em vươn lên trong cuộc sống”.

Cán bộ, hội viên phụ nữ xã thường xuyên quan tâm, chia sẻ, động viên các em chú tâm học tập.

Bà Trương Thị Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hương Xuân cho biết: "Thông qua mô hình này, cán bộ, đảng viên không chỉ nâng cao ý thức tiết kiệm mà còn phát huy tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, nhất là chăm lo cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Từ một việc làm nhỏ nhưng được duy trì thường xuyên, “hòm tiết kiệm” đã dần trở thành hoạt động ý nghĩa trong đời sống của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ khuyến khích các tổ chức, đoàn thể xây dựng thêm nhiều mô hình gần gũi, thiết thực gắn với đời sống dân sinh. Qua đó, góp phần đưa việc học và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa từ những hành động cụ thể, thiết thực trong cộng đồng."