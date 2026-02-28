Đoàn công tác Trung ương khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách

(Baohatinh.vn) - Những phần quà cùng hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân.
Sáng 28/2, tại xã Hương Sơn, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và Trung tâm Y tế Hương Sơn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho gia đình chính sách, người cao tuổi.
Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng tham dự.
Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.
Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đã mang đến không khí ấm áp, thân tình, góp phần động viên tinh thần các cụ, các mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Gia ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.