Đoàn công tác Trung ương khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách

Anh Thuỳ- Khả Sơn
(Baohatinh.vn) - Những phần quà cùng hoạt động khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho các gia đình chính sách, người cao tuổi tại xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) góp phần chăm lo đời sống, sức khỏe Nhân dân.

Sáng 28/2, tại xã Hương Sơn, Công đoàn Y tế Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương và Trung tâm Y tế Hương Sơn tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và tặng quà cho gia đình chính sách, người cao tuổi.

Đồng chí Vũ Mạnh Hà - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khóa XIV, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt cùng tham dự.

bqbht_br_1.jpg
Đại biểu tham dự chương trình.
bqbht_br_16.jpg
Tại chương trình, đoàn công tác đã trao 300 suất quà (mỗi suất quà gồm thuốc, các nhu yếu phẩm trị giá trên 1 triệu đồng)...
bqbht_br_28.jpg
...và triển khai hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người cao tuổi trên địa bàn xã Hương Sơn.
bqbht_br_24.jpg
Theo đó, người dân được đội ngũ y, bác sĩ tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương thăm khám tổng quát, kiểm tra các bệnh lý thường gặp như: tăng huyết áp, tim mạch, dạ dày, hô hấp... và được tư vấn hướng điều trị, chăm sóc phù hợp.
Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương trao tặng quà cho Trung tâm Y tế Hương Sơn.
bqbht_br_15-2.jpg
Các hoạt động khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho các gia đình chính sách, người có công và người cao tuổi trên địa bàn; qua đó tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và truyền thống nhân ái của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.
Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Nguyệt bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Bộ Y tế, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ cùng đội ngũ y, bác sĩ và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, đã tổ chức chương trình ý nghĩa này. Đồng thời mong muốn, Bộ Y tế tiếp tục quan tâm các hoạt động lan tỏa tinh thần nhân ái và trách nhiệm vì cộng đồng.

