Đoàn công tác Trung ương khám, cấp phát thuốc miễn phí cho gia đình chính sách

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết tại Trung tâm Y tế Đức Thọ 14/02/2026 09:56 Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia động viên bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) an tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.

Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh trao quà Tết cho bệnh nhân nghèo 13/02/2026 11:26 Những món quà của Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh góp phần chia sẻ, động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán ấm áp.

Trao 100 suất quà Tết của VietinBank cho nạn nhân da cam/dioxin 12/02/2026 16:27 Những phần quà Tết của VietinBank Chi nhánh Hà Tĩnh được trao tặng là nguồn động viên các gia đình nạn nhân da cam/dioxin vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền đầm ấm hơn.

Mang xuân yêu thương đến muôn nhà 12/02/2026 14:00 Tết Nguyên đán đang đến gần, trên khắp vùng quê Hà Tĩnh, các cấp, ngành và cộng đồng lại cùng chung tay mang hơi ấm yêu thương đến người dân, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong mùa xuân mới.

Lưu giữ kỷ niệm mùa xuân cho những mảnh đời khó khăn 12/02/2026 10:00 Những bức ảnh Tết được chụp và trao tận tay mang đến niềm vui, hơi ấm yêu thương cho những mảnh đời còn nhiều khó khăn tại Trung tâm Thiện nguyện Thiên Ân (xã Hương Đô, Hà Tĩnh).

Xuân ấm áp, Tết sẻ chia ở Sơn Tây 12/02/2026 08:53 Nhân dịp Tết Nguyên đán 2026, xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) triển khai nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, an sinh xã hội thiết thực, góp phần đem đến cái Tết đầm ấm, vui tươi cho Nhân dân.

Hệ thống Mầm non Trí Đức chung tay hỗ trợ học sinh khó khăn 12/02/2026 05:06 Những ngày cuối năm, “chuyến xe yêu thương” của hệ thống Trường Mầm non Trí Đức tiếp tục lăn bánh để trao 260 suất quà, trị giá 133 triệu đồng tới các bạn nhỏ hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh.

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin 11/02/2026 18:35 Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.

Tết còn xa lắm với mái nhà có chồng bệnh nặng, chị tâm thần 11/02/2026 15:41 Vừa phải chăm chồng bệnh tật, vừa chăm người chị chồng bị bệnh tâm thần, hàng chục năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lan ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) chưa một ngày nào có tiếng cười...

Các cụ cao niên ở Mai Phụ mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn 11/02/2026 13:57 Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phần quà tết đến với giáo viên và học sinh khó khăn 11/02/2026 12:41 Sở Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp doanh nghiệp trao quà Tết cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan toả tình yêu thương và tiếp thêm động lực đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Hội Phụ nữ Hà Tĩnh tại Đức tặng quà tết cho các hoàn cảnh khó khăn 11/02/2026 08:10 Những món quà cùng tình cảm sẻ chia của Hội Phụ nữ Hà Tĩnh ở CHLB Đức góp phần giúp những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở quê hương đón tết cổ truyền ấm áp, đủ đầy hơn.

Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn 09/02/2026 17:43 Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.

Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết 09/02/2026 15:04 Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã khởi hành đưa 500 sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh đón tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tuổi trẻ Đức Quang “nhóm lửa” yêu thương mùa Tết 08/02/2026 10:15 Bằng những hoạt động gây quỹ thiết thực, tuổi trẻ xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã góp nhặt yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang hơi ấm đến với cộng đồng khi Tết Nguyên đán cận kề.

“Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh 06/02/2026 19:06 Chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đã mang đến không khí ấm áp, thân tình, góp phần động viên tinh thần các cụ, các mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều phần quà ý nghĩa đến với bệnh nhân, hoàn cảnh khó khăn 06/02/2026 16:20 Những món quà góp phần chia sẻ, động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán an vui, đủ đầy.

Tết ấm với phạm nhân Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh 06/02/2026 16:05 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng Ban Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quà, động viên và tổ chức các hoạt động đón Tết Bính Ngọ năm 2026 cho phạm nhân.

Lãnh đạo tỉnh trao quà Tết của BIDV Hà Tĩnh cho các bệnh nhân 06/02/2026 10:56 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Gia ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

“Xuân yêu thương - Tết sum vầy” tại Sơn Tiến trao nhiều phần quà ý nghĩa 06/02/2026 05:15 Chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” do xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) tổ chức góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và niềm tin vào một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chung tay mang Tết ấm đến các cơ sở bảo trợ xã hội tại Hà Tĩnh 05/02/2026 19:14 Những món quà từ Đoàn ĐBQH và Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh đón Tết đủ đầy hơn.

Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo 05/02/2026 16:58 Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Điền và khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nhiều yêu thương.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Tĩnh 05/02/2026 16:22 Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

“Tết sum vầy” tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 04/02/2026 19:04 Những suất quà do Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trao tặng đã góp phần sẻ chia khó khăn, giúp sinh viên đón Tết đầm ấm, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên.

Thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn 04/02/2026 17:25 Những món quà góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất, động viên tinh thần, giúp các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi tại Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán an vui, đủ đầy hơn.

Tạp chí Da cam Việt Nam trao tặng hơn 100 suất quà tại Hà Tĩnh 04/02/2026 11:36 Chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Da cam thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vượt qua khó khăn đón Tết đầm ấm, an vui.

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen 04/02/2026 11:01 Từ những chiếc máy nước mía được trao tận tay, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang mở ra những lối sinh kế thiết thực cho người nghèo vươn lên trong nhịp sống phố phường.

Trao “Mái ấm công đoàn” cho hoàn cảnh khó khăn của Công ty Điện lực Hà Tĩnh 03/02/2026 19:21 Đây là một trong 9 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” mà EVNNPC hỗ trợ xây dựng trong năm 2025 dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tết nhân ái "Tiger cùng cộng đồng đón Tết an vui" 03/02/2026 18:57 Chương trình Tết Nhân ái do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh và Nhãn hàng Tiger tổ chức mang yêu thương, hỗ trợ người nghèo đón Tết ấm áp, ý nghĩa.