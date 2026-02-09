Hotline: 02393.693.427
Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết

Ngọc Loan
(Baohatinh.vn) - Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã khởi hành đưa 500 sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh đón tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Sáng 9/2, tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam tổ chức lễ khởi hành “Chuyến xe 0 đồng”, đưa sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

bqbht_br_e7.jpg
Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” là hoạt động thường niên do Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam tổ chức nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang học tập và làm việc tại các tỉnh phía Nam trở về quê hương đón Tết, đoàn tụ với gia đình. Năm nay là năm thứ 4 chương trình được triển khai.
bqbht_br_e4.jpg
Năm nay, chương trình có 10 xe khởi hành, hỗ trợ 500 sinh viên, người lao động về quê đón Tết.
bqbht_br_e5.jpg
Các trường hợp được tặng vé miễn phí gồm sinh viên, công nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật (bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hoặc trú tại các vùng bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, lũ lụt…, công nhân thu nhập thấp hoặc thất nghiệp do doanh nghiệp khó khăn cắt giảm lao động đã nhiều năm chưa được về quê đón Tết và chưa được tặng vé những năm trước).
bqbht_br_e1.jpg
Không chỉ hỗ trợ vé xe, tại lễ khởi hành, Ban tổ chức đã gặp gỡ và trao tặng các phần quà Tết cho sinh viên, người lao động, góp phần động viên tinh thần để bà con đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn.
bqbht_br_e8.jpg﻿
bqbht_br_e11.jpg﻿
bqbht_br_e10.jpg
bqbht_br_e9.jpg
Chương trình năm nay được tổ chức với tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm là con em Hà Tĩnh và các tỉnh, thành tại khu vực phía Nam chung tay đóng góp, hỗ trợ.
bqbht_br_e3.jpg
Đoàn xe xuất phát tại Trường Đại học Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh vào 8h sáng 9/2; dự kiến đoàn xe sẽ về đến Hà Tĩnh vào sáng ngày 10/2.
bqbht_br_e6.jpg
Ông Nguyễn Phi Dần – Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam cho biết: "Chuyến xe 0 đồng không chỉ là những chuyến xe đưa bà con về quê đón Tết, mà còn là tình cảm, sự sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp, những người con Hà Tĩnh xa quê dành cho sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ để mọi người đều có cơ hội sum họp gia đình trong những ngày Tết cổ truyền”.

