Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết

Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo 05/02/2026 16:58 Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Điền và khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nhiều yêu thương.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Tĩnh 05/02/2026 16:22 Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

“Tết sum vầy” tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 04/02/2026 19:04 Những suất quà do Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trao tặng đã góp phần sẻ chia khó khăn, giúp sinh viên đón Tết đầm ấm, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên.

Thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn 04/02/2026 17:25 Những món quà góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất, động viên tinh thần, giúp các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi tại Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán an vui, đủ đầy hơn.

Tạp chí Da cam Việt Nam trao tặng hơn 100 suất quà tại Hà Tĩnh 04/02/2026 11:36 Chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Da cam thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vượt qua khó khăn đón Tết đầm ấm, an vui.

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen 04/02/2026 11:01 Từ những chiếc máy nước mía được trao tận tay, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang mở ra những lối sinh kế thiết thực cho người nghèo vươn lên trong nhịp sống phố phường.

Trao “Mái ấm công đoàn” cho hoàn cảnh khó khăn của Công ty Điện lực Hà Tĩnh 03/02/2026 19:21 Đây là một trong 9 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” mà EVNNPC hỗ trợ xây dựng trong năm 2025 dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tết nhân ái "Tiger cùng cộng đồng đón Tết an vui" 03/02/2026 18:57 Chương trình Tết Nhân ái do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh và Nhãn hàng Tiger tổ chức mang yêu thương, hỗ trợ người nghèo đón Tết ấm áp, ý nghĩa.

Can Lộc trao hơn 500 suất quà Tết cho người nghèo 03/02/2026 17:26 Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nghĩa tình.

Tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn ở Lộc Hà 02/02/2026 17:51 Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp cùng xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Trao bánh chưng xanh - gửi trọn nghĩa tình 01/02/2026 18:19 Hội chợ Xuân 0 đồng do xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức, không chỉ là nơi trao gửi quà Tết mà còn là dịp để gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết người có công và các cơ sở bảo trợ xã hội 01/02/2026 15:39 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, động viên, thăm hỏi, chúc các thương bệnh binh, người cao tuổi, cán bộ, nhân viên, đối tượng bảo trợ xã hội một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tặng 800 triệu đồng cho người nghèo đón Tết 01/02/2026 15:01 Triển khai chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026”, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tặng 1.600 suất quà, tổng trị giá 800 triệu đồng.

Có thêm nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu 01/02/2026 12:33 Chương trình “Yêu thương – kết nối yêu thương”, Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi nhằm đồng hành, hỗ trợ các em trong cuộc sống và học tập.

Hội LHPN Việt Nam mang "Tết yêu thương" về với Hà Tĩnh 31/01/2026 18:59 Các hoạt động thiện nguyện tại Hà Tĩnh của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn yêu thương.

Vòng tay nhân ái: Giữ lại giấc mơ cho cậu học trò bị ung thư máu 31/01/2026 06:18 Từ một cậu học sinh khỏe mạnh, em Trần Đăng Khoa, học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) phải đối mặt với biến cố lớn khi mắc ung thư máu.

Nhiều phần quà Tết đến với người nghèo Hà Tĩnh 30/01/2026 16:02 Những suất quà Tết của các mạnh thường quân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, siêu thị Co.opMart Hà Tĩnh đã góp phần hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách ở xã Đồng Tiến, xã Mai Phụ có thêm niềm vui trong những ngày chuẩn bị đón xuân mới.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn tại Đức Thọ 30/01/2026 10:07 Những phần quà nghĩa tình từ Thượng tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an góp phần giúp các gia đình khó khăn tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) đón Tết Bính Ngọ 2026 ấm áp hơn.

Ấn tượng và xúc động đêm Gala “Kết nối vòng tay nhân ái BHT” 30/01/2026 00:01 Chương trình Gala “Kết nối vòng tay nhân ái BHT" năm 2026 đã để lại những hình ảnh ấn tượng, những cảm xúc sâu lắng trong lòng đại biểu và công chúng.

Gala "Kết nối vòng tay nhân ái BHT" tiếp nhận hơn 1,5 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm 29/01/2026 22:00 Chương trình "Vòng tay nhân ái" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện tốt sứ mệnh kết nối yêu thương, làm cầu nối lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Vòng tay nhân ái BHT - nhịp cầu kết nối yêu thương 29/01/2026 07:28 Vào tối 29/1, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh sẽ tổ chức Gala Kết nối Vòng tay nhân ái. Đây là dịp để lan tỏa những câu chuyện nghĩa tình và tri ân những tấm lòng đã đồng hành cùng chương trình Vòng tay nhân ái.

Mang yêu thương đến vùng biên giới Hà Tĩnh 27/01/2026 17:54 Chương trình "Xuân biên cương ấm áp - Tết thắm tình quân dân" tổ chức tặng quà, khám bệnh cho gia đình chính sách, hộ nghèo tiếp tục tô thắm tình quân dân.

Trao 100 suất quà Tết cho các nạn nhân chất độc da cam 26/01/2026 16:51 Các suất quà không chỉ hỗ trợ kịp thời cho các gia đình có người nhiễm chất độc da cam đón Tết mà còn lan tỏa tinh thần, trách nhiệm xã hội đối với các nạn nhân.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tặng quà Tết tại xã Hương Sơn 26/01/2026 16:10 Những món quà ý nghĩa được trao tặng góp phần sẻ chia khó khăn, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền thêm ấm áp, đủ đầy.

SABECO tặng quà Tết tại xã Đức Thọ 25/01/2026 16:50 Chương trình “Chung vị Tết Việt, gắn kết muôn miền” của Tổng Công ty CP Bia rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) mang Tết đến sớm với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Thêm nhiều trẻ mồ côi được “Mẹ đỡ đầu” chắp cánh ước mơ 25/01/2026 15:42 Với sự vào cuộc trách nhiệm của các cấp hội phụ nữ Hà Tĩnh, chương trình “Mẹ đỡ đầu” ngày càng lan tỏa, trở thành điểm tựa yêu thương cho nhiều trẻ em mồ côi, thiếu may mắn.

Hơn 300 người dân được khám, cấp phát thuốc miễn phí 25/01/2026 10:09 Hơn 300 người dân là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo đã được các bác sĩ BVĐK tỉnh Hà Tĩnh thăm khám và cấp phát thuốc điều trị miễn phí.

Bàn giao 3 ngôi nhà nhân ái cho các hoàn cảnh khó khăn 24/01/2026 18:16 Bàn giao nhà nhân ái cho các hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh cùng nhà tài trợ mong muốn các gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 trao quà Tết cho các hoàn cảnh khó khăn 24/01/2026 10:53 Các suất quà của gia đình ông Bùi Vỹ và Công ty TNHH MTV Thanh Tùng 2 góp phần giúp các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đón Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.