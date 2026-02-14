Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết tại Trung tâm Y tế Đức Thọ

(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia động viên bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) an tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.
Tại đây, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp đến các khoa, phòng thăm hỏi và trao tặng 106 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt) cho các bệnh nhân, bao gồm 69 người đang chạy thận nhân tạo, 37 bệnh nhân tại các khoa khác và các trẻ sơ sinh.
Ân cần hỏi thăm sức khoẻ, điều kiện chữa trị, đồng chí Trần Đình Gia động viên các bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) an tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe trước thềm Xuân Bính Ngọ.
Trước đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cũng đã trao tặng quà hỗ trợ cho 170 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Thọ, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo tại địa phương.
Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.
Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đã mang đến không khí ấm áp, thân tình, góp phần động viên tinh thần các cụ, các mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Gia ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.
Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.
Chương trình “Yêu thương – kết nối yêu thương”, Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi nhằm đồng hành, hỗ trợ các em trong cuộc sống và học tập.
Những suất quà Tết của các mạnh thường quân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, siêu thị Co.opMart Hà Tĩnh đã góp phần hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách ở xã Đồng Tiến, xã Mai Phụ có thêm niềm vui trong những ngày chuẩn bị đón xuân mới.