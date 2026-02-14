Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết tại Trung tâm Y tế Đức Thọ

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin 11/02/2026 18:35 Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.

Tết còn xa lắm với mái nhà có chồng bệnh nặng, chị tâm thần 11/02/2026 15:41 Vừa phải chăm chồng bệnh tật, vừa chăm người chị chồng bị bệnh tâm thần, hàng chục năm qua, cuộc đời bà Nguyễn Thị Lan ở xã Trường Lưu (Hà Tĩnh) chưa một ngày nào có tiếng cười...

Các cụ cao niên ở Mai Phụ mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn 11/02/2026 13:57 Bà Trần Thị Hải - Chủ tịch MTTQ xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) thông tin, địa phương đã kêu gọi được gần 2.400 suất quà trị giá gần 1,3 tỷ đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, trong đó, một số cụ cao niên đã mang tiền tiết kiệm trao tặng hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều phần quà tết đến với giáo viên và học sinh khó khăn 11/02/2026 12:41 Sở Giáo dục Hà Tĩnh phối hợp doanh nghiệp trao quà Tết cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, lan toả tình yêu thương và tiếp thêm động lực đón Xuân Bính Ngọ 2026.

Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn 09/02/2026 17:43 Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.

Khởi hành “Chuyến xe 0 đồng” đưa 500 sinh viên, người lao động Hà Tĩnh về quê đón Tết 09/02/2026 15:04 Chương trình “Chuyến xe 0 đồng” đã khởi hành đưa 500 sinh viên, người lao động hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống tại các tỉnh phía Nam về Hà Tĩnh đón tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Tuổi trẻ Đức Quang “nhóm lửa” yêu thương mùa Tết 08/02/2026 10:15 Bằng những hoạt động gây quỹ thiết thực, tuổi trẻ xã Đức Quang (Hà Tĩnh) đã góp nhặt yêu thương, lan tỏa tinh thần sẻ chia, mang hơi ấm đến với cộng đồng khi Tết Nguyên đán cận kề.

“Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội Hà Tĩnh 06/02/2026 19:06 Chương trình “Xuân yêu thương – Tết sẻ chia” đã mang đến không khí ấm áp, thân tình, góp phần động viên tinh thần các cụ, các mẹ đang được chăm sóc tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh.

Nhiều phần quà ý nghĩa đến với bệnh nhân, hoàn cảnh khó khăn 06/02/2026 16:20 Những món quà góp phần chia sẻ, động viên tinh thần, giúp các bệnh nhân và gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán an vui, đủ đầy.

Tết ấm với phạm nhân Trại Tạm giam Công an Hà Tĩnh 06/02/2026 16:05 Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cùng Ban Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh trao quà, động viên và tổ chức các hoạt động đón Tết Bính Ngọ năm 2026 cho phạm nhân.

Lãnh đạo tỉnh trao quà Tết của BIDV Hà Tĩnh cho các bệnh nhân 06/02/2026 10:56 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và Phó Trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Đình Gia ân cần thăm hỏi, động viên và trao quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Tĩnh.

“Xuân yêu thương - Tết sum vầy” tại Sơn Tiến trao nhiều phần quà ý nghĩa 06/02/2026 05:15 Chương trình nghệ thuật “Xuân yêu thương – Tết sum vầy” do xã Sơn Tiến (Hà Tĩnh) tổ chức góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia và niềm tin vào một năm mới an lành, hạnh phúc.

Chung tay mang Tết ấm đến các cơ sở bảo trợ xã hội tại Hà Tĩnh 05/02/2026 19:14 Những món quà từ Đoàn ĐBQH và Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội góp phần chia sẻ khó khăn, tạo điều kiện để các cơ sở bảo trợ xã hội ở Hà Tĩnh đón Tết đủ đầy hơn.

Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo 05/02/2026 16:58 Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Điền và khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nhiều yêu thương.

Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng tại Hà Tĩnh 05/02/2026 16:22 Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn đã tổ chức thăm hỏi, tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, trao quà cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Tĩnh, góp phần sẻ chia, động viên các gia đình đón Tết ấm áp, đủ đầy hơn.

“Tết sum vầy” tại Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh 04/02/2026 19:04 Những suất quà do Trường Cao đẳng Y tế Hà Tĩnh trao tặng đã góp phần sẻ chia khó khăn, giúp sinh viên đón Tết đầm ấm, tiếp thêm động lực để các em nỗ lực vươn lên.

Thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho gia đình chính sách, các hoàn cảnh khó khăn 04/02/2026 17:25 Những món quà góp phần chia sẻ khó khăn về vật chất, động viên tinh thần, giúp các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, người cao tuổi tại Hà Tĩnh đón Tết Nguyên đán an vui, đủ đầy hơn.

Tạp chí Da cam Việt Nam trao tặng hơn 100 suất quà tại Hà Tĩnh 04/02/2026 11:36 Chương trình tặng quà Tết Bính Ngọ 2026 của Tạp chí Da cam thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng nạn nhân chất độc da cam, giúp họ vượt qua khó khăn đón Tết đầm ấm, an vui.

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen 04/02/2026 11:01 Từ những chiếc máy nước mía được trao tận tay, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang mở ra những lối sinh kế thiết thực cho người nghèo vươn lên trong nhịp sống phố phường.

Trao “Mái ấm công đoàn” cho hoàn cảnh khó khăn của Công ty Điện lực Hà Tĩnh 03/02/2026 19:21 Đây là một trong 9 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” mà EVNNPC hỗ trợ xây dựng trong năm 2025 dành cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Tết nhân ái "Tiger cùng cộng đồng đón Tết an vui" 03/02/2026 18:57 Chương trình Tết Nhân ái do Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh và Nhãn hàng Tiger tổ chức mang yêu thương, hỗ trợ người nghèo đón Tết ấm áp, ý nghĩa.

Can Lộc trao hơn 500 suất quà Tết cho người nghèo 03/02/2026 17:26 Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Can Lộc (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nghĩa tình.

Tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn ở Lộc Hà 02/02/2026 17:51 Đồn Biên phòng Cửa Sót phối hợp cùng xã Lộc Hà (Hà Tĩnh) tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” và tặng quà Tết cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Trao bánh chưng xanh - gửi trọn nghĩa tình 01/02/2026 18:19 Hội chợ Xuân 0 đồng do xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức, không chỉ là nơi trao gửi quà Tết mà còn là dịp để gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà, chúc Tết người có công và các cơ sở bảo trợ xã hội 01/02/2026 15:39 Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh tặng quà, động viên, thăm hỏi, chúc các thương bệnh binh, người cao tuổi, cán bộ, nhân viên, đối tượng bảo trợ xã hội một năm mới nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc.

Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tặng 800 triệu đồng cho người nghèo đón Tết 01/02/2026 15:01 Triển khai chương trình “Agribank chung tay vì người nghèo, đối tượng chính sách nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026”, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh tặng 1.600 suất quà, tổng trị giá 800 triệu đồng.

Có thêm nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu 01/02/2026 12:33 Chương trình “Yêu thương – kết nối yêu thương”, Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi nhằm đồng hành, hỗ trợ các em trong cuộc sống và học tập.

Hội LHPN Việt Nam mang "Tết yêu thương" về với Hà Tĩnh 31/01/2026 18:59 Các hoạt động thiện nguyện tại Hà Tĩnh của Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, nghĩa tình và trọn vẹn yêu thương.

Vòng tay nhân ái: Giữ lại giấc mơ cho cậu học trò bị ung thư máu 31/01/2026 06:18 Từ một cậu học sinh khỏe mạnh, em Trần Đăng Khoa, học sinh lớp 11, Trường THPT Lý Tự Trọng (Hà Tĩnh) phải đối mặt với biến cố lớn khi mắc ung thư máu.