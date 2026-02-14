Hotline: 02393.693.427
Cộng đồng

Nhịp cầu yêu thương

Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh tặng quà Tết tại Trung tâm Y tế Đức Thọ

Phan Cúc - Đức Thanh
(Baohatinh.vn) - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia động viên bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) an tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026.

bqbht_br_j6.jpg
Sáng 14/2, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đã đến thăm và tặng quà cho các bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Trung tâm Y tế Đức Thọ.
bqbht_br_j1.jpg
bqbht_br_j2.jpg
bqbht_br_j3.jpg
Tại đây, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh đã trực tiếp đến các khoa, phòng thăm hỏi và trao tặng 106 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền mặt) cho các bệnh nhân, bao gồm 69 người đang chạy thận nhân tạo, 37 bệnh nhân tại các khoa khác và các trẻ sơ sinh.
bqbht_br_j5.jpg
bqbht_br_j8.jpg
Ân cần hỏi thăm sức khoẻ, điều kiện chữa trị, đồng chí Trần Đình Gia động viên các bệnh nhân tại Trung tâm Y tế Đức Thọ (Hà Tĩnh) an tâm điều trị, giữ gìn sức khỏe trước thềm Xuân Bính Ngọ.
bqbht_br_j4.jpg
Những phần quà thiết thực này là tình cảm của đồng chí Trần Đình Gia và các tổ chức, cá nhân nhằm động viên, chia sẻ khó khăn với các gia đình bệnh nhân trong dịp Tết đến, Xuân về.

Trước đó, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia cũng đã trao tặng quà hỗ trợ cho 170 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đức Thọ, góp phần chăm lo Tết cho người nghèo tại địa phương.

Chủ đề An sinh xã hội

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Trao 100 suất quà Tết cho nạn nhân da cam/dioxin

Những phần quà đến với các nạn nhân da cam/dioxin ở các xã Đan Hải, Cổ Đạm (Hà Tĩnh) là nguồn động viên tinh thần để các gia đình đón Tết cổ truyền đầm ấm, nghĩa tình hơn.
Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Tuổi trẻ chung tay mang Tết ấm đến các hoàn cảnh khó khăn

Những món quà từ tuổi trẻ các cơ quan Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, Ngân hàng Chính sách xã hội, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cùng gia đình anh Quang Huy ở TP Hồ Chí Minh đã góp phần sẻ chia, lan tỏa yêu thương dịp tết Nguyên đán.
Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo

Gần 700 suất quà Tết đến với người nghèo

Chương trình trao quà góp phần giúp các hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tiên Điền và khu vực Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đón Tết cổ truyền trong ấm áp, đủ đầy và nhiều yêu thương.
Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Mở lối sinh kế cho người nghèo Thành Sen

Từ những chiếc máy nước mía được trao tận tay, phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đang mở ra những lối sinh kế thiết thực cho người nghèo vươn lên trong nhịp sống phố phường.
Trao bánh chưng xanh - gửi trọn nghĩa tình

Trao bánh chưng xanh - gửi trọn nghĩa tình

Hội chợ Xuân 0 đồng do xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tổ chức, không chỉ là nơi trao gửi quà Tết mà còn là dịp để gìn giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Có thêm nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu

Có thêm nhiều trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu

Chương trình “Yêu thương – kết nối yêu thương”, Quỹ Phát triển phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi, Bảo hiểm xã hội tỉnh nhận đỡ đầu 1 trẻ mồ côi nhằm đồng hành, hỗ trợ các em trong cuộc sống và học tập.
Nhiều phần quà Tết đến với người nghèo Hà Tĩnh

Nhiều phần quà Tết đến với người nghèo Hà Tĩnh

Những suất quà Tết của các mạnh thường quân, Agribank Chi nhánh Hà Tĩnh, siêu thị Co.opMart Hà Tĩnh đã góp phần hỗ trợ người nghèo, gia đình chính sách ở xã Đồng Tiến, xã Mai Phụ có thêm niềm vui trong những ngày chuẩn bị đón xuân mới.