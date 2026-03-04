Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Bộ Nội vụ lên tiếng về tin đồn "sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16"

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

“Hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, đại diện Bộ Nội vụ khẳng định.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 chiều 4/3, báo chí đặt câu hỏi về việc dư luận đang xôn xao trước thông tin tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã.

Trả lời về tính xác thực của thông tin này, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn thừa nhận gần đây, thông tin này lan truyền nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, liên quan khả năng “có thể tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã”.

Đi kèm với đó, ông Phan Trung Tuấn cho biết trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một công văn của Bộ Nội vụ do một Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký, kèm theo phụ lục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố.

phan-trung-tuan-edited-177261371.jpg
Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 (Ảnh: Minh Châu).

Chính thức lên tiếng trước thông tin này, đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở cấp xã năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

“Chủ trương này, gồm cả việc hợp nhất 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố, kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đã được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới sự ổn định lâu dài”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông nói thêm, khi trình Bộ Chính trị, trình Trung ương Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì Đảng ủy Chính phủ họp 5 lần, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét 3 lần trước khi trình Trung ương ban hành Nghị quyết 60 để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp. Kết quả, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước, gồm 3 loại hình xã, phường, đặc khu.

Sau sắp xếp có gắn với chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành từ 1/7/2025. Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị, với sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm, tới đây chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm vận hành bộ máy thông suốt, quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

“Chúng tôi khẳng định lại, hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, ông Tuấn khẳng định.

3850185129759279483jpg-177261456-1.jpg
Toàn cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 (Ảnh: Minh Châu).

Chia sẻ thêm về việc này, Vụ trưởng Phan Trung Tuấn cho biết tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xem xét thông qua 2 nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Hai nghị quyết được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Tuấn nhắc lại cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trong những năm tới.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), việc hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị của địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Việc này không nhằm hướng tới tiếp tục chia tách, sáp nhập hay sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới”, ông Tuấn tái khẳng định.

Hồi giữa tháng 11/2025, sau cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố.

Bộ Nội vụ khi đó đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định thông tin trên hoàn toàn không chính xác.

Theo Bộ Nội vụ, chủ trương lớn này đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi triển khai thực hiện.

Từ 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường) đã chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố. Cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu.

Trước đó, sáng 12/6/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố.

Nghị định số 321 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính quy định nếu kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND cấp tỉnh/ xã để xem xét, cho ý kiến.

dantri.com.vn
Link bài gốc Copy link
https://dantri.com.vn/thoi-su/bo-noi-vu-len-tieng-ve-tin-don-sap-nhap-34-tinh-thanh-con-16-20260304151901457.htm

Tin liên quan

Tags:

#Bộ Nội vụ #sáp nhập #tỉnh thành #chính phủ #quản lý hành chính #đề án #quốc hội

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

Chung sức mở đường, chung lòng dựng phố

Thời gian qua, phường Nam Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã huy động hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và sự đóng góp của nhân dân để nâng cấp nhiều tuyến đường trên địa bàn, thay đổi diện mạo đô thị.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Lệ Hà

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thị Lệ Hà

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà sẽ tiếp tục sâu sát với cán bộ, hội viên, phụ nữ để kịp thời đề xuất, triển khai các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trong đó, tập trung các vấn đề như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc; phát huy vai trò của tổ chức hội và hội viên phụ nữ trong giai đoạn mới...
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Tú Tài

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Tú Tài

Trên cương vị Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Đại tá Nguyễn Tú Tài sẽ cùng tập thể Đảng ủy Quân sự tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc...
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Bầu cử lại là gì, được thực hiện như thế nào?

Trong trường hợp bầu cử lại thì ngày bầu cử được tiến hành chậm nhất là 7 ngày sau ngày bầu cử đầu tiên. Trong cuộc bầu cử lại, cử tri chỉ chọn bầu trong danh sách những người ứng cử tại cuộc bầu cử đầu tiên.
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Hà Văn Hùng

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Hà Văn Hùng

Ứng cử viên Hà Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ, nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của người đại biểu dân cử, dành thời gian để gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri. Lắng nghe và tập hợp các ý kiến phản ánh, kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền về những yêu cầu mà cử tri và Nhân dân quan tâm.
Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phạm Gia Túc

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phạm Gia Túc

Với trách nhiệm vừa là người lãnh đạo Đảng, vừa là đại biểu ứng cử tại địa phương, ông Phạm Gia Túc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng cam kết đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới, phát triển KT-XH của đất nước, trong đó có các xã, phường của Hà Tĩnh...
Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trương Thanh Huyền

Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Trương Thanh Huyền

Ứng cử viên Trương Thanh Huyền - Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bày tỏ, nếu được bầu là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, phân tích thông tin để chuyển tải đến các cơ quan, tổ chức và người có thẩm quyền xem xét giải quyết...
Nỗ lực làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của cử tri và Nhân dân

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Hà My

Nếu được cử tri tín nhiệm, bà Nguyễn Hà My - Thanh tra viên Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực nội vụ, ngoại vụ, y tế và giáo dục (Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh) sẽ tích cực nghiên cứu, góp ý để tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
Tập trung giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Phan Thị Nguyệt Thu

Ứng cử viên Phan Thị Nguyệt Thu sẽ nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn ĐBQH của tỉnh về chương trình giám sát tối cao của Quốc hội, của Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh; trong đó, tập trung giám sát việc thực hiện những chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước mà hiện nay Nhân dân đang quan tâm...
Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng

Từ ngày 1/3, sáu luật mới chính thức có hiệu lực áp dụng

Từ ngày 1/3/2026 sáu luật mới có hiệu lực áp dụng, bao gồm: Luật Trí tuệ nhân tạo 2025; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 2025; Luật Phục hồi, phá sản 2025; Luật Đầu tư 2025; Luật Quy hoạch 2025; Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước 2025.
Cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Biên bản xác định kết quả bầu cử ĐBQH của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố gồm những nội dung gì?

Biên bản xác định kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở tỉnh, thành phố được gửi đến Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh chậm nhất là ngày 22/3/2026 (hoặc 7 ngày sau ngày bầu cử).
Phát huy vai trò người cao tuổi trong phát triển KT-XH và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

Chương trình hành động của ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Thanh Bình

Với cương vị người đứng đầu tổ chức Hội Người cao tuổi Việt Nam, ứng cử viên ĐBQH Nguyễn Thanh Bình sẽ kiến nghị rà soát, bổ sung chính sách trợ cấp xã hội, BHXH, BHYT theo hướng mở rộng diện bao phủ, nhất là những đối tượng dễ bị tổn thương, không để ai bị bỏ lại phía sau.
Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Không ngừng rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực để đáp ứng kỳ vọng của cử tri

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự, trách nhiệm khi được giới thiệu ứng cử; đồng thời chia sẻ chương trình hành động với tinh thần cầu thị, lắng nghe và hành động vì lợi ích chung.