Bộ Nội vụ lên tiếng về tin đồn "sáp nhập 34 tỉnh, thành còn 16"

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 chiều 4/3, báo chí đặt câu hỏi về việc dư luận đang xôn xao trước thông tin tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã.

Trả lời về tính xác thực của thông tin này, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Trung Tuấn thừa nhận gần đây, thông tin này lan truyền nhiều trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok, liên quan khả năng “có thể tiếp tục sáp nhập tỉnh, xã”.

Đi kèm với đó, ông Phan Trung Tuấn cho biết trên mạng xã hội còn lan truyền hình ảnh một công văn của Bộ Nội vụ do một Thứ trưởng Bộ Nội vụ ký, kèm theo phụ lục sắp xếp 34 tỉnh, thành phố còn 16 tỉnh, thành phố.

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ Phan Trung Tuấn trả lời tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 (Ảnh: Minh Châu).

Chính thức lên tiếng trước thông tin này, đại diện Bộ Nội vụ nhấn mạnh cuộc cách mạng sắp xếp, tổ chức lại bộ máy của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở cấp xã năm 2025 là bước đi mang tính chiến lược và có ý nghĩa lịch sử quan trọng.

“Chủ trương này, gồm cả việc hợp nhất 63 tỉnh, thành phố còn 34 tỉnh, thành phố, kết thúc hoàn toàn đơn vị hành chính cấp huyện, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đã được Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội cân nhắc kỹ lưỡng, hướng tới sự ổn định lâu dài”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Ông nói thêm, khi trình Bộ Chính trị, trình Trung ương Đề án về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp thì Đảng ủy Chính phủ họp 5 lần, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét 3 lần trước khi trình Trung ương ban hành Nghị quyết 60 để thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp gắn với sắp xếp các đơn vị hành chính các cấp. Kết quả, cả nước còn 34 tỉnh, thành phố và 3.321 đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước, gồm 3 loại hình xã, phường, đặc khu.

Sau sắp xếp có gắn với chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành từ 1/7/2025. Hiện nay, toàn bộ hệ thống chính trị, với sự chỉ đạo toàn diện của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Tổng Bí thư Tô Lâm, tới đây chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào việc hoàn thiện thể chế, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để bảo đảm vận hành bộ máy thông suốt, quản trị địa phương hiện đại, gần dân, sát dân, phục vụ người dân tốt hơn.

“Chúng tôi khẳng định lại, hiện nay Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội không có chủ trương về việc tiếp tục sáp nhập tỉnh, thành phố và đơn vị hành chính cấp xã trên cả nước”, ông Tuấn khẳng định.

Toàn cảnh cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2 (Ảnh: Minh Châu).

Chia sẻ thêm về việc này, Vụ trưởng Phan Trung Tuấn cho biết tại phiên họp thứ 52 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cuối tháng 12/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội có xem xét thông qua 2 nghị quyết về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đô thị.

Hai nghị quyết được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; hoàn thiện các quy hoạch để phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Tuấn nhắc lại cũng tại phiên họp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đã khẳng định Đảng và Nhà nước chưa có chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính trong những năm tới.

Theo Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ), việc hoàn thiện thể chế nhằm cụ thể hóa Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các luật liên quan, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, nâng cao hiệu quả quản trị của địa phương, nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Việc này không nhằm hướng tới tiếp tục chia tách, sáp nhập hay sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã trong thời gian tới”, ông Tuấn tái khẳng định.

Hồi giữa tháng 11/2025, sau cuộc cách mạng “sắp xếp lại giang sơn”, mạng xã hội cũng lan truyền thông tin sẽ tiếp tục thực hiện sáp nhập từ 34 tỉnh xuống còn 16 tỉnh, thành phố. Bộ Nội vụ khi đó đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định thông tin trên hoàn toàn không chính xác. Theo Bộ Nội vụ, chủ trương lớn này đã được Đảng, Quốc hội, Chính phủ nghiên cứu, cân nhắc rất kỹ lưỡng trước khi triển khai thực hiện. Từ 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (gồm cấp tỉnh và cấp xã/phường) đã chính thức hoạt động ở tất cả các tỉnh, thành phố. Cả nước có 34 tỉnh, thành phố và 3.321 xã, phường, đặc khu. Trước đó, sáng 12/6/2025, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025. Theo đó, cả nước có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, gồm 28 tỉnh và 6 thành phố. Nghị định số 321 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến nhân dân về thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính quy định nếu kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới và đổi tên đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng đơn vị hành chính) tán thành thì cơ quan xây dựng đề án tiếp tục hoàn thiện đề án và gửi HĐND cấp tỉnh/ xã để xem xét, cho ý kiến.