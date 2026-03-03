Cán bộ, đảng viên tìm hiểu sâu kiến thức về bầu cử qua cuộc thi trực tuyến

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm.

Cao điểm đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, từ ngày 27/2 - 15/3/2026, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp theo hình thức trắc nghiệm.

Tích cực hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp dự kiến diễn ra từ ngày 27/2 đến 15/3/2026.

Nội dung cuộc thi tập trung vào chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam; những dấu ấn lịch sử, định hướng đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn mới; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Thông qua đó, cuộc thi góp phần nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm và lan tỏa tinh thần ngày hội bầu cử trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Chi bộ cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức lễ phát động và tham gia hưởng ứng cuộc thi.

Hưởng ứng cuộc thi, từ cuối tháng 2/2026, Đảng ủy UBND tỉnh đã ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đảng bộ, chi bộ trực thuộc tích cực tham gia. Chi bộ Cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức lễ phát động, sinh hoạt chuyên đề về cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, tạo khí thế sôi nổi ngay từ những ngày đầu triển khai.

Ngay trong lễ chào cờ đầu tháng 3, tất cả đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ UBND tỉnh đã đồng loạt triển khai hưởng ứng cuộc thi.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, Bí thư Chi bộ Cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh chia sẻ: “Nội dung sinh hoạt chuyên đề tập trung quán triệt các văn bản chỉ đạo; làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; trao đổi, thảo luận những nội dung liên quan nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm chắc kiến thức, hiểu đúng các câu hỏi, tham gia dự thi đạt kết quả cao. Đặc biệt, ngay trong lễ chào cờ đầu tháng 3, tất cả các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã đồng loạt triển khai hưởng ứng, vận động cán bộ, đảng viên tham gia. Đây cũng là cách lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nâng cao nhận thức về quyền và nghĩa vụ công dân trong bầu cử, hướng tới tổ chức thành công ngày hội toàn dân”.

Cán bộ, đảng viên các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh tham gia cuộc thi.

Tại Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh, cuộc thi được triển khai bài bản, gắn với tuyên truyền vai trò, vị trí và nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Cùng đó, thể lệ và đường link dự thi được đăng tải, chia sẻ rộng rãi trên trang thông tin điện tử, fanpage Đảng bộ, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội của cơ quan, đơn vị trong toàn Đảng bộ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, đảng viên tham gia.

Mỗi lần tham gia thi là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự bồi dưỡng kiến thức về bầu cử.

Đảng viên Lê Thị Thanh Hải - Chi bộ Các cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh cho biết: “Cuộc thi được tổ chức trực tuyến nên rất thuận tiện. Qua mỗi lượt thi, tôi hiểu rõ hơn về lịch sử Quốc hội, quy trình bầu cử và trách nhiệm của mình với lá phiếu. Đây thực sự là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên tự bồi dưỡng kiến thức chính trị”.

﻿ Các đảng bộ cấp xã đồng loạt triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi.

Không khí hưởng ứng cuộc thi cũng lan tỏa mạnh mẽ đến cơ sở. Trong lễ chào cờ đầu tháng 3 vừa diễn ra, các đảng bộ cấp xã đồng loạt triển khai tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên tham gia cuộc thi.

Đồng chí Hà Thị Oanh - Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Cẩm Xuyên chia sẻ: “Ngoài việc quán triệt trong sinh hoạt chi bộ, xã còn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở, nhóm mạng xã hội của thôn để cán bộ, đảng viên tham gia, khuyến khích, hướng dẫn các tầng lớp nhân dân cùng hưởng ứng, qua đó góp phần nâng cao hiểu biết, chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử sắp tới”.

Đảng viên Chi bộ UBKT - Đảng bộ Cơ quan Đảng xã Cẩm Xuyên hào hứng tham gia thi trực tuyến.

Tích cực tham gia thi trực tuyến, đảng viên Trần Thị Thùy Dung - Đảng bộ Cơ quan Đảng xã Kỳ Khang cho hay: “Điều tôi tâm đắc là cuộc thi giúp hệ thống lại toàn bộ kiến thức về quy trình bầu cử, từ hiệp thương, lập danh sách cử tri đến tổ chức bỏ phiếu và công bố kết quả. Bên cạnh đó, hình thức thi trực tuyến tạo điều kiện để cán bộ cơ sở chủ động sắp xếp thời gian tham gia. Tôi cho rằng, khi cán bộ, đảng viên nắm vững kiến thức thì công tác tuyên truyền ở cơ sở sẽ hiệu quả, góp phần để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, bảo đảm dân chủ, đúng luật và an toàn".

Với cách làm linh hoạt, lan tỏa, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bầu cử đang trở thành đợt sinh hoạt sôi nổi, thiết thực tại Hà Tĩnh. Thông qua việc chủ động tham gia, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân không chỉ củng cố kiến thức về Quốc hội và công tác bầu cử mà còn góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, niềm tin và kỳ vọng hướng tới sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.