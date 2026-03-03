Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Sỹ Chinh

L.T.S: Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Tôi vinh dự khi được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh tại chính quê hương Hương Sơn – vùng đất giàu truyền thống văn hóa, cách mạng. Với tôi, sự tín nhiệm của cử tri tại đơn vị bầu cử số 11 là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao đối với người được lựa chọn tham gia cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương.

Ông Nguyễn Sỹ Chinh - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo cán bộ trung tâm thi công thiết kế không gian Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Hiện nay, trên cương vị Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh, tôi trực tiếp tham gia tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh; tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời quảng bá, xúc tiến du lịch, xây dựng hình ảnh và thương hiệu du lịch Hà Tĩnh. Trong quá trình công tác, tôi luôn trăn trở làm thế nào để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tôi cho rằng các địa phương thuộc đơn vị bầu cử số 11 là vùng đất có nhiều tiềm năng với hệ thống di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, làng nghề truyền thống và các giá trị văn hóa đặc sắc. Đó là những nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Tuy nhiên, thực tiễn vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục quan tâm giải quyết như: hạ tầng văn hóa – thể thao cơ sở tại nhiều địa phương còn thiếu và chưa đồng bộ; nhiều nhà văn hóa thôn xuống cấp, sân bãi thể thao hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng biên giới.

Cùng đó, việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống như dân ca ví, giặm, các lễ hội, nghề truyền thống vẫn gặp khó khăn do thiếu nguồn lực và đội ngũ kế cận. Tiềm năng du lịch địa phương tuy lớn nhưng khai thác chưa hiệu quả; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, thiếu liên kết vùng và chưa tạo được chuỗi giá trị bền vững gắn với sinh kế người dân.

Trong vai trò Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh, ông Nguyễn Sỹ Chinh thường xuyên tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ Nhân dân tại các địa phương trên toàn tỉnh.

Từ thực tiễn đó, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, tôi xác định tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm như sau:

Thứ nhất, tham mưu hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển văn hóa, thể thao và du lịch; đề xuất chính sách hỗ trợ nghệ nhân, bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể; thúc đẩy xây dựng các đề án phát triển du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, kiến nghị đầu tư nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa – thể thao cơ sở; xây dựng trung tâm văn hóa - thể thao xã đạt chuẩn; huy động nguồn lực xã hội hóa để phát triển các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng, tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh cho Nhân dân.

Ông Nguyễn Sỹ Chinh cùng đoàn Hà Tĩnh tổ chức thành công gian hàng tham gia Hội chợ Mùa thu năm 2025, tại Hà Nội.

Thứ ba, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế người dân thông qua xây dựng các tour, tuyến kết nối Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông, suối khoáng nóng Sơn Kim, vùng chè, vùng cam và các làng nghề truyền thống; hỗ trợ phát triển mô hình du lịch cộng đồng, homestay, sản phẩm OCOP; tăng cường quảng bá, chuyển đổi số trong xúc tiến du lịch và thu hút đầu tư.

Thứ tư, phát huy vai trò đại biểu dân cử thông qua việc giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh kịp thời ý kiến Nhân dân; tích cực tham gia hoạt động giám sát của HĐND tỉnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Ông Nguyễn Sỹ Chinh còn là nhạc sĩ với nhiều sáng tác nổi tiếng, hiện là hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam đạt nhiều giải thưởng về sáng tác ca khúc cấp tỉnh và Trung ương. Trong ảnh: Ông Nguyễn Sỹ Chinh nhận giải nhất cuộc thi Sáng tác ca khúc về Hà Tĩnh năm 2021.

Tôi khẳng định, bản thân tham gia ứng cử với tinh thần trách nhiệm và cầu thị, không đặt ra những lời hứa xa vời mà cam kết nỗ lực hết mình, vận dụng kiến thức, kinh nghiệm công tác để đóng góp thiết thực cho sự phát triển của quê hương Hương Sơn nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Với tâm huyết cống hiến, chung sức xây dựng Hà Tĩnh ngày càng giàu đẹp, văn minh và nghĩa tình, nếu được cử tri tín nhiệm, đó sẽ là động lực để tôi thực hiện tốt hơn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân.