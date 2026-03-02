Chương trình hành động của ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX Nguyễn Thế Hoàn

Chung một niềm tin, ngày 15/3/2026, cùng với cử tri cả nước, cử tri Hà Tĩnh sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân bầu vào Quốc hội và HĐND các cấp. Với quyết tâm và nhiệt huyết, các ứng viên đã xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, sẵn sàng bắt tay ngay vào thực hiện trọng trách của người đại biểu dân cử khi được tín nhiệm. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh lược ghi, trân trọng giới thiệu Chương trình hành động của các ứng viên tới bạn đọc.

Với 22 năm công tác, tôi đã trải qua nhiều ngành, lĩnh vực, từ giáo viên cấp 3 đến cán bộ, chuyên viên Tỉnh đoàn, cán bộ đoàn khối và đảm nhiệm các chức vụ: Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh đoàn; Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Lộc Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy và nay là Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

Ông Nguyễn Thế Hoàn trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Lộc Hà.

Dù ở nhiệm vụ, cương vị nào, tôi luôn nỗ lực rèn luyện, nghiêm túc với bản thân, kỷ luật với tổ chức; tuyệt đối giữ gìn sự đoàn kết, phát huy dân chủ, công khai, minh bạch, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và chống hình thức trong mọi hoạt động.

Tôi luôn tâm niệm “phải làm nhiều hơn nói” và phải đặc biệt quan tâm, chăm lo cho Nhân dân, công nhân, người lao động, đặc biệt là gia đình chính sách và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Trong quá trình công tác, tôi đã kêu gọi, vận động xây tặng gần 1.500 ngôi nhà; tổ chức hàng trăm hoạt động tình nguyện quy mô lớn, hiệu quả, chia sẻ thiết thực với cộng đồng, xã hội.

Từng là đại biểu và là Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII nhiệm kỳ 2016 - 2021, nên nếu nhiệm kỳ này tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu tham gia HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026 - 2031, tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, tổ chức giao ở cương vị là Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, vừa phát huy hết tinh thần trách nhiệm của một đại biểu HĐND tỉnh.

Liên đoàn Lao động tỉnh khởi công xây dựng "Mái ấm công đoàn" cho người lao động khó khăn về nhà ở.

Tôi sẽ luôn bám nắm địa bàn, gần gũi để lắng nghe, tiếp nhận chia sẻ và phản ánh những kiến nghị chính đáng của cử tri để đề xuất tới các cấp, các ngành và đến kỳ họp của HĐND tỉnh.

Đồng thời, cùng các đồng chí trong tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể địa phương trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến thu hút đầu tư, phát triển các doanh nghiệp, xây dựng hạ tầng công nghiệp, đô thị của địa phương.

Phát huy vai trò cán bộ công đoàn, ông Nguyễn Thế Hoàn thường xuyên bám nắm cơ sở, quan tâm đời sống, việc làm của người lao động.

Bên cạnh đó, tiếp tục phát huy các mối quan hệ để quan tâm, chăm lo các hoạt động văn hóa, an sinh xã hội, xây dựng “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân, người lao động, xây dựng nhà nhân ái, đỡ đầu trẻ em khó khăn trên địa bàn các xã.

Với trách nhiệm là ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, tôi sẽ nỗ lực, trách nhiệm góp phần tích cực trong nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Hà Tĩnh; quan tâm đến nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực, giải quyết đời sống, việc làm cho nhân dân, xây dựng đội ngũ đoàn viên, CNVCLĐ có đủ năng lực, trí tuệ để phục vụ sự nghiệp CNH - HĐH trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, tích cực tham mưu, đề xuất Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh có các cơ chế chính sách và ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực để phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp, các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh.