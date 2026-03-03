Chủ động tuyên truyền để ngư dân thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử

(Baohatinh.vn) - Nhờ sự chủ động tuyên truyền của lực lượng biên phòng, nhiều ngư dân Hà Tĩnh đã tính toán lịch ra khơi, cập bến để không bỏ lỡ ngày 15/3 – ngày thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân.
Trước khi ra khơi, ông Trần Phong Cảnh (xã Thiên Cầm - ở giữa) được cán bộ Đồn Biên phòng Thiên Cầm tuyên truyền về thời gian, địa điểm bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 để chủ động sắp xếp công việc.
Là thuyền trưởng có 7 thành viên, thường xuyên đi biển dài ngày, vì vậy, thời gian qua, khi thuyền ông Nguyễn Văn Tuấn (xã Lộc Hà) cập bến, cán bộ Đồn Biên phòng Cửa Sótđã tranh thủ đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở, hướng dẫn bầu cử. Ông Tuấn phấn khởi: “Qua tuyên truyền, hướng dẫn, chúng tôi biết rằng mỗi lá phiếu không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Vì vậy, dù bận rộn mưu sinh trên biển nhưng đến ngày bầu cử, tôi và anh em trên tàu sẽ thu xếp công việc để về địa phương bỏ phiếu".
Hà Tĩnh có gần 15 ngàn lao động thường xuyên khai thác hải sản xa bờ. Việc chủ động tuyên truyền để ngư dân nhớ ngày bầu cử, có mặt tại địa phương thực hiện quyền và nghĩa vụ bỏ phiếu là điều hết sức quan trọng.
Nhờ sự chủ động, trách nhiệm của lực lượng bộ đội biên phòng và một số đơn vị phối hợp, công tác tuyên truyền bầu cử nơi tuyến biển Hà Tĩnh được triển khai kịp thời để mỗi ngư dân thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần làm nên thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.