HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương

HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp chuyên đề) để đánh giá hoạt động HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Sáng 27/2, HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 35 (kỳ họp chuyên đề) để đánh giá hoạt động HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026 và xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có Phó Chủ nhiệm Ủy ban công tác đại biểu của Quốc hội Đặng Ngọc Huy; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo UBND tỉnh, Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh; các ĐBQH tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và đại diện HĐND các xã, phường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà chủ tọa kỳ họp.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận, thông qua 2 nghị quyết về miễn nhiệm và bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021–2026 theo quy định.

Theo đó, miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Viết Hải do chuyển công tác; đồng thời bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Nguyên Thọ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh và Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tặng hoa chúc mừng Chánh Văn phòng UBND tỉnh Trần Nguyên Thọ được bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Kỳ họp cũng đã bàn, cho ý kiến và biểu quyết thông qua 3 nghị quyết chuyên đề về bãi bỏ Nghị quyết số 153/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án đường vào Đồn biên phòng Phú Gia và mốc quốc giới 509; giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết chuyên đề.

Tiếp đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã báo cáo thẩm tra về lĩnh vực kinh tế - ngân sách.

Các đại biểu cũng nghe Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà báo cáo hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND tỉnh khóa XVIII tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức 35 kỳ họp, ban hành 420 nghị quyết trên các lĩnh vực, kịp thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng, cấp thiết của địa phương. Hoạt động giám sát, chất vấn, tiếp xúc cử tri được tăng cường; chất lượng thẩm tra và trách nhiệm của đại biểu từng bước được nâng lên. Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; xử lý kịp thời, hiệu quả các nội dung phát sinh giữa hai kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 cũng nhìn nhận một số tồn tại, hạn chế trong công tác hoạt động. Đồng thời đề ra nhiều giải pháp để tiếp tục đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Đại biểu cũng đã nghe Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà báo cáo hoạt động của UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Bám sát quy định của pháp luật, chủ trương của Trung ương, của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt; tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,4%/năm, quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,5 lần; thu ngân sách tăng 1,7 lần so với giai đoạn 2016-2020, tỷ trọng thu nội địa ngày càng tăng... Những kết quả đã đạt được tạo nền tảng, tiền đề vững chắc để Hà Tĩnh bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã có các tham luận đánh giá hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp thiết thực, cần được nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, vận dụng trong quá trình chuẩn bị cho nhiệm kỳ HĐND tỉnh khóa tiếp theo.

Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh đánh giá: Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; yêu cầu ngày càng cao về phát triển bền vững, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình chính quyền địa phương và nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp, song dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND, điều hành của UBND, phối hợp của Ủy ban MTTQ tỉnh, sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp chặt chẽ của UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cơ quan, đơn vị; sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các vị đại biểu HĐND tỉnh, đặc biệt là sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của cử tri và Nhân dân toàn tỉnh đối với Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Đề nghị, sau kỳ họp, UBND tỉnh, ủy ban bầu cử các cấp và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra vào Chủ nhật - ngày 15/3/2026 an toàn, dân chủ, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của Nhân dân.

Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tiếp tục bám sát địa bàn, tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được thông qua; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hoạt động của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động và tham mưu phục vụ hoạt động HĐND tỉnh khóa XVIII nhiệm kỳ 2021–2026.

