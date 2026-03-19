Hà Tĩnh báo cáo kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu HĐND các cấp

(Baohatinh.vn) - Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành báo cáo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

b1.jpg
Người lao động Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh Phúc Quang.

Theo kết quả sơ bộ, Hà Tĩnh có 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 94 ứng cử viên. Trong đó có 27 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 46,55%), 15 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 25,86%), 3 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 5,17%).

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 1.351 người trúng cử trên tổng số 2.265 ứng cử viên. Trong đó, có 773 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 57,22%), 421 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 31,16%), 246 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 18,21%), 78 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,77%), 47 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 3,48%). Phần lớn các đại biểu có trình độ đại học và trên đại học.

Đến chiều 19/3, nhiều xã, phường tại Hà Tĩnh đã tiến hành công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã như: phường Nam Hồng Lĩnh, phường Bắc Hồng Lĩnh, xã Toàn Lưu, xã Thạch Hà, xã Mai Phụ, xã Đức Thọ, xã Xuân Lộc, xã Lộc Hà...

mk.jpg
Việc mở hòm phiếu tại các khu vực bỏ phiếu ở phường Sông Trí diễn ra theo đúng quy định.

Trong ngày 20/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; các xã, phường còn lại sẽ hoàn thành việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.