Hà Tĩnh báo cáo kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu HĐND các cấp

(Baohatinh.vn) - Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành báo cáo kết quả sơ bộ cuộc bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo kết quả sơ bộ, Hà Tĩnh có 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 94 ứng cử viên. Trong đó có 27 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 46,55%), 15 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 25,86%), 3 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 5,17%).
Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 1.351 người trúng cử trên tổng số 2.265 ứng cử viên. Trong đó, có 773 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 57,22%), 421 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 31,16%), 246 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 18,21%), 78 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,77%), 47 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 3,48%). Phần lớn các đại biểu có trình độ đại học và trên đại học.
Đến chiều 19/3, nhiều xã, phường tại Hà Tĩnh đã tiến hành công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã như: phường Nam Hồng Lĩnh, phường Bắc Hồng Lĩnh, xã Toàn Lưu, xã Thạch Hà, xã Mai Phụ, xã Đức Thọ, xã Xuân Lộc, xã Lộc Hà...
Trong ngày 20/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; các xã, phường còn lại sẽ hoàn thành việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Theo số liệu tổng hợp từ Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, đến 11h30 ngày 15/3, đã có 884.168/968.365 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 91,31 % .
Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
