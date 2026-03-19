Hà Tĩnh báo cáo kết quả sơ bộ bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Người lao động Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bỏ phiếu bầu cử. Ảnh Phúc Quang.

Theo kết quả sơ bộ, Hà Tĩnh có 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh trên tổng số 94 ứng cử viên. Trong đó có 27 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 46,55%), 15 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 25,86%), 3 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 5,17%).

Về kết quả bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, có 1.351 người trúng cử trên tổng số 2.265 ứng cử viên. Trong đó, có 773 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 57,22%), 421 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 31,16%), 246 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 18,21%), 78 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,77%), 47 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 3,48%). Phần lớn các đại biểu có trình độ đại học và trên đại học.



Đến chiều 19/3, nhiều xã, phường tại Hà Tĩnh đã tiến hành công bố kết quả bầu cử và danh sách người trúng cử đại biểu HĐND cấp xã như: phường Nam Hồng Lĩnh, phường Bắc Hồng Lĩnh, xã Toàn Lưu, xã Thạch Hà, xã Mai Phụ, xã Đức Thọ, xã Xuân Lộc, xã Lộc Hà...

Việc mở hòm phiếu tại các khu vực bỏ phiếu ở phường Sông Trí diễn ra theo đúng quy định.

Trong ngày 20/3, Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh sẽ công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; các xã, phường còn lại sẽ hoàn thành việc công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2026 - 2031.