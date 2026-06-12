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Bà Trần Thị Vinh được giao phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh

Hải Thìn
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(Baohatinh.vn) - Bà Trần Thị Vinh - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh được giao phụ trách cơ quan này cho đến thời điểm cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh theo quy định.

Sở VH-TT&DL Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ đối với Bảo tàng Hà Tĩnh.

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Lãnh đạo Sở VH-TT&DL trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

Thực hiện Quyết định số 1202/QĐ-UBND ngày 14/5/2026 của UBND tỉnh về việc tổ chức lại Bảo tàng Hà Tĩnh trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du, Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Trần Phú và Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập vào Bảo tàng Hà Tĩnh, Giám đốc Sở VH-TT&DL đã ra các quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh đối với 5 đồng chí gồm: bà Trần Thị Vinh - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu di tích Nguyễn Du, ông Đậu Khoa Toàn - Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh (trước sáp nhập), ông Ngô Đức An - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng Bí thư Hà Huy Tập, ông Lê Doãn Thắng - Trưởng ban Quản lý Khu di tích Tổng Bí thư Trần Phú và ông Trần Phi Công - Phó Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh (trước sáp nhập).

Bà Trần Thị Vinh cũng được Giám đốc Sở VH-TT&DL giao phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh cho đến thời điểm cấp có thẩm quyền bổ nhiệm Giám đốc Bảo tàng Hà Tĩnh theo quy định.

Đại diện các cán bộ được bổ nhiệm, bà Trần Thị Vinh - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh bày tỏ niềm vinh dự và trách nhiệm khi được Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL tin tưởng giao nhiệm vụ; đồng thời cảm ơn sự quan tâm, tín nhiệm của lãnh đạo Sở và tập thể cán bộ, viên chức.

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Bà Trần Thị Vinh - Phó Giám đốc phụ trách Bảo tàng Hà Tĩnh.

Bà Trần Thị Vinh khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, viên chức và người lao động Bảo tàng Hà Tĩnh tiếp tục nỗ lực rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh ngày càng phát triển, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

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Tags:

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