Phường Thành Sen công bố quyết định thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường

Đại biểu tham dự lễ công bố.

Sáng 3/8, UBND phường Thành Sen tổ chức lễ công bố Nghị quyết thành lập Phòng Nông nghiệp và Môi trường và các quyết định điều động, bổ nhiệm đối với công chức lãnh đạo, quản lý. Đồng chí Trần Quang Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Thành Sen; đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng dự.

Ông Hồ Quốc Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Thành Sen công bố các nghị quyết, quyết định tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Tuấn - Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, UBND phường Thành Sen đã công bố Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 10/7/2026 của HĐND phường Thành Sen về thành lập phòng Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở tổ chức lại phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị; thông qua danh sách công chức phòng Nông nghiệp và Môi trường gồm 9 đồng chí; thông qua Quyết định 2856/QĐ- UBND ngày 3/8/2026 của UBND phường Thành Sen bổ nhiệm ông Biện Văn Thanh giữ chức Phó Trưởng phòng, chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành hoạt động của phòng cho đến khi cấp thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng.

Ông Biện Văn Thanh - Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Môi trường phường Thành Sen phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tiếp đó, đại diện UBND phường Thành Sen công bố các quyết định bổ nhiệm, điều động công chức, lãnh đạo quản lý khác, gồm: bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thuận, công chức Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị; điều động ông Nguyễn Văn Minh - Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị đến công tác tại Văn phòng HĐND - UBND phường, giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND; điều động bà Đinh Thị Nha Trang - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND phường đến công tác tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thành Sen, giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm.

Thường trực Đảng ủy phường Thành Sen trao nghị quyết thành lập phòng và tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường, UBND phường Thành Sen.

Lãnh đạo phường Thành Sen trao quyết định và chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm, điều động.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch UBND phường Thành Sen Nguyễn Văn Chung chúc mừng cán bộ, công chức Phòng Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời đề nghị tập thể phòng sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, quy định về chức năng, nhiệm vụ của phòng; phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tham mưu hiệu quả trong công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, nông nghiệp, giảm nghèo và các lĩnh vực khác được giao; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chủ tịch UBND phường Thành Sen Nguyễn Văn Chung phát biểu giao nhiệm vụ.

Đối với các đồng chí vừa được bổ nhiệm, điều động, Chủ tịch UBND phường Thành Sen đề nghị các cán bộ, công chức nhanh chóng tiếp cận, nắm chắc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị; khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch công tác; phân công nhiệm vụ khoa học, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, bảo đảm hoạt động của phòng, đơn vị thông suốt, hiệu quả, không để gián đoạn công việc khi thực hiện việc kiện toàn tổ chức bộ máy.

Các đồng chí được bổ nhiệm, điều động cần phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức công vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động nghiên cứu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời tham mưu cho UBND phường những giải pháp sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên từng lĩnh vực được giao.