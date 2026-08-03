Sơn Tây ra quân xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế sau sắp xếp thôn

(Baohatinh.vn) - Việc đồng loạt ra quân xây dựng NTM sau sáp nhập thôn thể hiện quyết tâm của xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) trong việc huy động sức dân nhằm xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững.
Trong ngày 1 và 2/8, 100% thôn trên địa bàn xã đã đồng loạt triển khai các hoạt động chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, cải tạo hạ tầng...
Hưởng ứng phong trào, người dân địa phương đã tự nguyện hiến gần 700 m² đất vườn, góp phần mở rộng hơn 500 m nền đường giao thông nông thôn.
Ông Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây khẳng định: “Đợt ra quân xây dựng NTM lần này là bước khởi đầu quan trọng sau khi địa phương hoàn thành việc sắp xếp thôn. Quán triệt tinh thần xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, cấp ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân chung sức hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu xây dựng Sơn Tây ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững và hiện đại”.
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