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Sơn Tây ra quân xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế sau sắp xếp thôn

Anh Thùy - Phan Hương
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(Baohatinh.vn) - Việc đồng loạt ra quân xây dựng NTM sau sáp nhập thôn thể hiện quyết tâm của xã Sơn Tây (Hà Tĩnh) trong việc huy động sức dân nhằm xây dựng NTM theo hướng hiện đại, bền vững.

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Sau khi hoàn thành việc sắp xếp đơn vị thôn, xã Sơn Tây đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phát động đợt ra quân nhằm tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM.
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Trong ngày 1 và 2/8, 100% thôn trên địa bàn xã đã đồng loạt triển khai các hoạt động chỉnh trang khu dân cư, vệ sinh môi trường, cải tạo hạ tầng...
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Theo đó, hơn 900 lượt cán bộ, đảng viên, người dân cùng nhiều phương tiện cơ giới được huy động để phát quang 6,97 km đường giao thông, khơi thông hệ thống thoát nước, chăm sóc hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ và vệ sinh cảnh quan.
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Hưởng ứng phong trào, người dân địa phương đã tự nguyện hiến gần 700 m² đất vườn, góp phần mở rộng hơn 500 m nền đường giao thông nông thôn.
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Cùng đó, hàng trăm vườn hộ trên địa bàn cũng được cải tạo, sắp xếp lại theo hướng xanh, sạch, đẹp, nâng cao chất lượng môi trường sống tại các khu dân cư.
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Ông Nguyễn Văn Dũng (thôn Hà Tân) chia sẻ: “Khi địa phương phát động, bà con đều hưởng ứng rất tích cực. Mỗi người góp một chút công sức, người phát cỏ, người dọn vệ sinh, người hiến đất mở đường... Ai cũng mong muốn đường làng sạch đẹp, đi lại thuận tiện hơn để con cháu và chính mình được hưởng lợi lâu dài”.
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Ông Nguyễn Đình Cát - Trưởng thôn Kim Thịnh cho biết: “Sau khi kiện toàn tổ chức, ban cán sự thôn đã họp thống nhất kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đoàn thể và từng thành viên. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên người dân tham gia rất đông ngay từ ngày đầu ra quân. Thời gian tới, thôn sẽ tiếp tục duy trì các ngày công lao động để hoàn thành các phần việc theo kế hoạch".
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Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm 2026, xã Sơn Tây sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM theo hướng hiện đại, gắn với nâng cao chất lượng môi trường, chỉnh trang khu dân cư và phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.
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Ông Hoàng Cẩm Thạch - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây khẳng định: “Đợt ra quân xây dựng NTM lần này là bước khởi đầu quan trọng sau khi địa phương hoàn thành việc sắp xếp thôn. Quán triệt tinh thần xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục, không có điểm dừng, cấp ủy sẽ tiếp tục lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị và Nhân dân chung sức hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu xây dựng Sơn Tây ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững và hiện đại”.

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Tags:

#Ra quân xây dựng NTM #NTM theo hướng hiện đại #Xã Sơn Tây

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

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