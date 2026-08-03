Sơn Tây ra quân xây dựng nông thôn mới, tạo khí thế sau sắp xếp thôn

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định: Quyết liệt, chủ động trong phòng cháy, chữa cháy rừng 24/07/2026 16:08 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương, chủ rừng ở Hà Tĩnh kiểm tra, rà soát, khắc phục ngay những tồn tại trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết trong tình hình thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp.

Lấy ý kiến sửa đổi các dự án luật về đầu tư, ngân sách và hải quan 24/07/2026 12:11 Quá trình tổ chức thực hiện, một số quy định của pháp luật về đầu tư, ngân sách nhà nước, hải quan đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập cần tiếp tục được rà soát, sửa đổi, hoàn thiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 14:44 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng công trình hồ, đập để có biện pháp khắc phục, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Lấy ý kiến góp ý các dự án luật về tiền tệ, ngân hàng 23/07/2026 12:37 Những ý kiến trách nhiệm của đại biểu là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, hoàn thiện văn bản góp ý, phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Chủ động bảo đảm an toàn hồ, đập trước mùa mưa lũ 23/07/2026 11:00 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương tổ chức kiểm tra hệ thống đập, hồ chứa, nhất là những công trình có nguy cơ mất an toàn, xuống cấp, đang thi công để có giải pháp xử lý phù hợp, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước mưa lũ.

Thủ tướng: Bỏ ngay thủ tục chồng chéo, tạo điều kiện cho doanh nghiệp 23/07/2026 07:15 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành dứt khoát hủy bỏ các quy định chồng chéo, thủ tục hành chính bất hợp lý, giảm chi phí cho doanh nghiệp và củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh dâng hương địa chỉ đỏ, tặng quà người có công 22/07/2026 16:00 Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 22/7, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổ chức dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ, thăm, tặng quà gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục nghiên cứu việc chuyển văn phòng đăng ký đất đai về xã 22/07/2026 08:20 Đây là thông tin mới nhất về việc kiện toàn hệ thống văn phòng đăng ký đất đai được Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin đến cử tri, người dân.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang được giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ 21/07/2026 18:08 Ông Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang được điều động về công tác tại Bộ Nội vụ và giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, theo quyết định của Thủ tướng.

Thủ tướng: Có thể sáp nhập, giảm 50% trường học nếu đủ điều kiện 21/07/2026 07:49 Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục công lập theo hướng mỗi xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông.

Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo chữa cháy rừng tại Trường Lưu 20/07/2026 22:22 Chiều 20/7, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định trực tiếp có mặt tại hiện trường vụ cháy rừng trên địa bàn xã Trường Lưu để chỉ đạo công tác chữa cháy và triển khai các giải pháp nhằm sớm khống chế hoàn toàn đám cháy.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chỉ đạo chữa cháy rừng tại xã Trường Lưu 20/07/2026 17:55 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu lực lượng chức năng cùng chính quyền xã Trường Lưu huy động tối đa lực lượng, phương tiện để dập tắt hoàn toàn đám cháy trong thời gian sớm nhất.

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh được chuyển đến địa điểm mới 20/07/2026 13:38 Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc chuyển địa điểm làm việc Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá giữ chức Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo 20/07/2026 09:41 Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa có quyết định về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Mỗi con đường - một bước chuyển của Thành Sen 20/07/2026 05:22 Những công trình giao thông chiến lược và hạ tầng đồng bộ đã làm cho diện mạo Thành Sen ngày càng hiện đại, văn minh. Đằng sau mỗi sự đổi thay ấy là kết tinh của nguồn lực đầu tư, ý chí kiến tạo của cấp ủy, chính quyền và sự đồng lòng của Nhân dân, mở ra không gian phát triển mới để đô thị trung tâm Hà Tĩnh ngày một vươn tầm.

Dịch vụ công lưu động ở Thành Sen: Từ chờ dân tới chủ động đến với dân 19/07/2026 14:57 Thay vì chờ người dân đến trụ sở làm thủ tục hành chính, cán bộ phường Thành Sen (Hà Tĩnh) đã chủ động đưa dịch vụ công đến tận hộ gia đình, từng người dân.

Hà Tĩnh ban hành nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh 17/07/2026 05:05 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1825-QĐ/UBND, ngày 16/7/2026 ban hành Nội quy tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Thủ tướng: Tiếp nối truyền thống "uống nước nhớ nguồn", chăm lo tốt hơn cho người có công 16/07/2026 11:26 Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi tới toàn thể thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng trên cả nước lời thăm hỏi ân cần, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm tốt đẹp nhất.

Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7 15/07/2026 14:54 Sáng 15/7, đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 7.

Tập trung giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo thời hạn, đúng quy định 15/07/2026 11:12 Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung giải quyết đơn thư của công dân đảm bảo thời hạn, đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày mai 14/07/2026 13:58 UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về lịch tiếp công dân định kỳ tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc 11/07/2026 19:34 Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Chuyện cử nhân làm cán bộ thôn ở Hà Tĩnh 11/07/2026 14:46 Những cử nhân làm cán bộ thôn đang trở thành làn gió mới ở nhiều vùng quê Hà Tĩnh, góp phần đổi mới cách làm, ứng dụng công nghệ và xây dựng khu dân cư trong giai đoạn mới.

Thủ tướng: Xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp 11/07/2026 12:44 Thủ tướng yêu cầu xây dựng lực lượng cứu nạn, cứu hộ quốc tế tinh nhuệ, chuyên nghiệp, cơ động và có khả năng triển khai nhanh; kiện toàn các đội chuyên trách có trình độ cao về tìm kiếm cứu nạn.

Các địa phương xem xét nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp HĐND giữa năm 10/07/2026 11:30 Kỳ họp thường lệ giữa năm của HĐND các phường Thành Sen, Vũng Áng (Hà Tĩnh) đánh giá kết quả phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2026 và xem xét nhiều nội dung quan trọng.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy 09/07/2026 18:14 Khảo sát tại các đơn vị, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường Thành Sen (Hà Tĩnh), Ban Pháp chế HĐND tỉnh đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy.

Bộ Nội vụ thông tin về định hướng sắp xếp lại xã, phường chưa đạt tiêu chuẩn 09/07/2026 14:07 Sau sắp xếp 34 tỉnh, thành, số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam giảm 67%, từ 10.035 xuống 3.321 đơn vị. Đối với những xã, phường vẫn chưa đạt tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sắp xếp trong thời gian tới.

Phường đầu tiên ở Hà Tĩnh ra mắt mô hình "Dịch vụ công lưu động" phục vụ tận nhà 09/07/2026 11:18 Với mô hình "Dịch vụ công lưu động" tại Hà Tĩnh, cán bộ, công chức sẽ đến tận nhà hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính nhằm xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.

Chính phủ yêu cầu sắp xếp cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị 09/07/2026 08:39 Cùng với tinh gọn tổ chức bộ máy, Chính phủ yêu cầu sắp xếp, điều chỉnh đơn vị hành chính cấp xã theo chủ trương của Bộ Chính trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.