Thủ tướng: Có thể sáp nhập, giảm 50% trường học nếu đủ điều kiện

Thủ tướng Chính phủ vừa tiếp tục có công văn về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Trước đó 10 ngày, người đứng đầu Chính phủ cũng đã có một công văn chỉ đạo về nội dung này.

Lần này, Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non, một cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Ảnh minh họa: Nam Anh.

Yêu cầu được lãnh đạo Chính phủ đặt ra cho việc sắp xếp là phải bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Mục tiêu nêu rõ trong công văn của Thủ tướng là thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm 1/7/2025. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành việc sắp xếp trước 30/8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền.

Bộ cũng có nhiệm vụ tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng tình hình, kết quả thực hiện chủ trương này trước ngày 6/9.

Trong công văn hôm 10/7, Thủ tướng định hướng thực hiện sắp xếp các cơ sở giáo dục để hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô lớn theo 2 mô hình.

Mô hình 1 là trường một cấp học quy mô lớn (hoặc trung tâm giáo dục thường xuyên) có các phân hiệu.

Cấu trúc gồm một trường chính có các phân hiệu, điểm trường. Cơ cấu nhân sự gồm: một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, một bộ phận hành chính - nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

Tùy theo tình hình thực tế về quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để bảo đảm chất lượng giáo dục.

Mô hình 2 là trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn. Mô hình này được thực hiện tại một địa điểm hoặc các địa điểm khác nhau, cấu trúc gồm một trường chính, có các phân hiệu, điểm trường với nhiều cấp học.

Cơ cấu nhân sự gồm: một hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, bộ phận hành chính - nhân sự (kế toán, thủ quỹ, văn thư) dùng chung; các nhân sự hỗ trợ giáo dục theo chuyên môn đặc thù; các tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với cấp học, phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học.

Tùy theo tình hình thực tế về cấp học, quy mô lớp, học sinh, khoảng cách địa lý đến trường chính, bố trí mỗi phân hiệu có một phó hiệu trưởng phụ trách trong tổng số định mức biên chế được giao để đảm bảo chất lượng giáo dục.