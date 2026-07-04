Danh sách 15 tỉnh, thành sẽ tiến hành sáp nhập trường học trong năm 2026

15 địa phương sẽ thí điểm sắp xếp, sáp nhập trường lớp bao gồm: Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Huế, Cao Bằng, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Đắk Lắk, Lâm Đồng và Đồng Nai.

Việc chọn lựa này đảm bảo tính đại diện toàn diện về vùng miền, điều kiện kinh tế xã hội cũng như đặc điểm dân cư của từng khu vực.

Tại 15 địa phương này, hai mô hình trường học quy mô lớn sẽ được đưa vào vận hành thí điểm là mô hình trường một cấp học có các phân hiệu và mô hình trường phổ thông nhiều cấp học.

Danh sách 15 tỉnh thành sáp nhập trường học năm 2026 (Ảnh: Mỹ Hà).

Trước đó, Bộ GD&ĐT có công văn gửi các địa phương trên toàn quốc về kế hoạch sắp xếp, sáp nhập lại trường lớp từ mầm non đến phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập để phù hợp với chính quyền hai cấp.

Theo đó, các địa phương sẽ thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn để hình thành các mô hình trường học quy mô lớn có các phân hiệu, điểm trường; thiết lập mô hình quản trị trường học, phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có.

Theo lộ trình, từ ngày 1/7, các địa phương thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý trên cùng địa bàn để tạo ra mô hình trường học quy mô lớn (có các phân hiệu, điểm trường) và thiết lập mô hình quản trị mới.

Việc thí điểm sắp xếp, sáp nhập này phải hoàn thành trước ngày 30/8 để các trường hoàn thiện bộ máy tổ chức và phương án quản trị, có thể vận hành bộ máy mới ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Từ ngày 1/7, một số địa phương thí điểm sáp nhập trường lớp (Ảnh minh họa: Nguyễn Huyên).

Trước ngày 30/12, địa phương đánh giá toàn diện các tác động, rút kinh nghiệm từ giai đoạn thí điểm để đề ra giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Dựa trên kết quả thí điểm, từ ngày 30/3/2027, tiếp tục thực hiện sáp nhập, hợp nhất các cơ sở giáo dục trên diện rộng.

Trước ngày 30/4/2027, các địa phương phải hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn các đầu mối hành chính; ổn định tài chính, tài sản công để toàn hệ thống vận hành, không ảnh hưởng đến chuyên môn dạy học.

Việc sắp xếp cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn đầu mối quản lý, giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy; giữ ổn định quy mô học sinh ở các điểm trường nhằm đầu tư hiệu quả cho việc dạy, học.

Nghị quyết số 105 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Kết luận số 210 liên quan việc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới, đã được ban hành.

Tại nghị quyết này, Chính phủ nêu rõ định hướng thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, y tế và doanh nghiệp Nhà nước theo yêu cầu của Trung ương.

Với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, Chính phủ định hướng chỉ thực hiện sáp nhập trường, điểm trường trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp xã; ưu tiên giữ lại các điểm trường có điều kiện thuận lợi (cơ sở vật chất, giao thông, dân cư tập trung); giải thể các điểm trường lẻ không đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu. Các cơ sở giáo dục thuộc diện dồn ghép phải được chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại điểm trường chính.

Trong đó, Chính phủ lưu ý bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học và một trường THCS; ưu tiên các mô hình trường phổ thông có nhiều cấp học (tiểu học và THCS) tại các khu vực dân cư thưa thớt hoặc nơi có điều kiện đi lại khó khăn.