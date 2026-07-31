Kết quả thi đua phải được đo đếm bằng những chỉ số cụ thể

Chiều 31/7, tại xã Việt Xuyên, Cụm thi đua số 2 các xã, phường tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Tất Thắng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh phụ trách Cụm thi đua số 2; lãnh đạo Sở Nội vụ; các xã, phường thuộc Cụm thi đua số 2.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

6 tháng đầu năm 2026, 15 xã, phường thuộc Cụm thi đua số 2 đã triển khai các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

15 xã, phường thuộc Cụm thi đua số 2 gồm: Thành Sen, Trần Phú, Hà Huy Tập, Cẩm Bình, Đồng Tiến, Thạch Lạc, Thạch Khê, Thạch Xuân, Toàn Lưu, Thạch Hà, Việt Xuyên, Đồng Kinh, Lộc Hà, Mai Phụ, Hồng Lộc.

Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm đạt nhiều kết quả tích cực. Tiêu biểu:, phường Thành Sen đạt tổng giá trị sản xuất trên 9.330 tỷ đồng, tăng trưởng 10,45%, thu ngân sách trên 754 tỷ đồng; phường Hà Huy Tập thu ngân sách 294 tỷ đồng, phường Trần Phú 225 tỷ đồng. Nhiều địa phương hoàn thành hoặc vượt kế hoạch sản xuất nông nghiệp, từng bước phát triển thương mại, dịch vụ, sản phẩm OCOP và chỉnh trang đô thị.

Chủ tịch UBND phường Thành Sen Nguyễn Văn Chung, Trưởng Cụm thi đua số 2 các xã, phường khai mạc hội nghị.

Công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng, đô thị và tạo quỹ đất phục vụ thu hút đầu tư. Các lĩnh vực văn hóa – xã hội, giáo dục, y tế và an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Cải cách hành chính, chuyển đổi số có chuyển biến rõ nét, tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 98%; các địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích, làm rõ những kết quả đạt được; đồng thời thẳng thắn chỉ ra những hạn chế như: phong trào thi đua giữa các địa phương chưa đồng đều; việc phát hiện và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế; công tác phối hợp, trao đổi kinh nghiệm có thời điểm chưa thường xuyên.

Trong những tháng cuối năm, Cụm thi đua số 2 xác định tập trung đổi mới nội dung, hình thức thi đua, gắn với các nhiệm vụ trọng tâm về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và bảo đảm an sinh xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng khen thưởng, nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng ghi nhận, biểu dương những kết quả các địa phương trong Cụm thi đua số 2 đạt được trong bối cảnh khối lượng công việc lớn, vừa sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh, thi đua không phải là hoạt động bề nổi hay chỉ phục vụ việc xét khen thưởng cuối năm, mà phải thực sự trở thành động lực phát triển, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng phát biểu chỉ đạo hội nghị,

Các xã, phường cần đổi mới tư duy phát triển, không khép kín trong địa giới hành chính; chủ động khai thác lợi thế về hạ tầng giao thông, thương mại, dịch vụ, du lịch biển và nông nghiệp công nghệ cao. Kết quả thi đua phải được đo đếm bằng những chỉ số cụ thể như thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ giải phóng mặt bằng và sự phát triển của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các thành viên phải tăng cường đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm; phối hợp giải quyết những vấn đề chung về môi trường, hạ tầng giao thông liên xã, an ninh trật tự vùng giáp ranh và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các địa phương phải khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy, phân công “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả”; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo cao nhất đối với hiệu quả hoạt động của chính quyền và chất lượng các phong trào thi đua.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác khen thưởng theo hướng thực chất, công bằng, minh bạch; chú trọng động viên người lao động trực tiếp, cán bộ đảm nhiệm khâu yếu, việc khó và những tập thể, cá nhân có sáng kiến mang lại hiệu quả thiết thực.