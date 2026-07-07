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Hà Tĩnh áp dụng mức hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công

An Nhiên
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(Baohatinh.vn) - Từ hôm nay, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp chính thức được hưởng chế độ hỗ trợ đặc thù theo nghị quyết mới của HĐND tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX đã thông qua Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp trên địa bàn tỉnh. Chính sách này có hiệu lực từ hôm nay (7/7/2026).

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Chính sách được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ đang làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công các cấp.

Theo đó, người làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng; tại trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Điều kiện hưởng hỗ trợ là được cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, phân công hoặc giao nhiệm vụ làm việc tại trung tâm.

Nghị quyết cũng quy định hỗ trợ 3 triệu đồng/người/năm để may đồng phục, nhằm xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp, thống nhất cho đội ngũ trực tiếp tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. Chính sách này không áp dụng với nhân sự dự phòng và các ngành đã có trang phục riêng.

Nguồn kinh phí do ngân sách tỉnh bảo đảm đối với cấp tỉnh. Với cấp xã, ngân sách xã chi 30%, ngân sách tỉnh hỗ trợ 70%.

Theo phân công, Văn phòng UBND tỉnh thực hiện chi trả đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; văn phòng HĐND và UBND cấp xã thực hiện chi trả đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã theo đề xuất của trung tâm.

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