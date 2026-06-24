Tiếp động lực cho đội ngũ cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công ở Hà Tĩnh

Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc từ ngày mai (25/6) sẽ xem xét, thảo luận nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, trong đó có dự thảo Nghị quyết quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trung tâm phục vụ hành chính công (PVHCC) các cấp trên địa bàn tỉnh. Chính sách được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ đang làm việc tại trung tâm PVHCC các cấp. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Hơn 8h tối một ngày giữa tuần, Trung tâm PVHCC xã Cẩm Lạc vẫn sáng đèn. Nhiều cán bộ vẫn miệt mài nhập hồ sơ trực tuyến, số hóa dữ liệu và xử lý thủ tục hành chính để kịp tiến độ giải quyết cho người dân. Đây đã trở thành hình ảnh quen thuộc kể từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành. Chỉ với 6 cán bộ, từ đầu năm 2026 đến nay, trung tâm đã tiếp nhận, xử lý hơn 3.000 hồ sơ các loại.

Dù đã hết giờ làm việc hành chính, bên trong Trung tâm PVHCC xã Cẩm Lạc vẫn sáng đèn. Nhiều cán bộ vẫn miệt mài nhập hồ sơ trực tuyến, số hóa dữ liệu và xử lý thủ tục hành chính để kịp tiến độ giải quyết cho người dân.

Phụ trách tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh là một trong những người thường xuyên làm việc ngoài giờ. Từ đầu năm 2026 đến nay, chị đã tiếp nhận hơn 800 hồ sơ liên quan đến chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, tách thửa, hợp thửa, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đo đạc...

Những thời điểm tiếp nhận số lượng hồ sơ nhiều, vào buổi tối, chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh phải tăng ca, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trên phần mềm và luân chuyển cho các bộ phận chuyên môn xử lý.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Anh - viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai làm việc tại Trung tâm PVHCC xã Cẩm Lạc chia sẻ: “Sau sắp xếp đơn vị hành chính, quy mô dân số tăng lên, trong khi lĩnh vực đất đai chỉ có một cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ nên khối lượng công việc của tôi rất lớn. Ban ngày tôi trực tiếp hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân, buổi tối tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trên phần mềm và luân chuyển cho các bộ phận chuyên môn xử lý. Nếu có thêm chính sách hỗ trợ thì đó sẽ là nguồn động viên để chúng tôi yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Chính sách được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho đội ngũ đang làm việc tại trung tâm PVHCC các cấp.

Tại phường Vũng Áng, khối lượng hồ sơ hành chính luôn ở mức cao. Cùng với việc tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính, đội ngũ cán bộ trung tâm còn phải hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, số hóa hồ sơ và hướng dẫn các quy trình thủ tục. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm PVHCC Vũng Áng đã tiếp nhận và giải quyết 4.650 hồ sơ thủ tục hành chính và các loại hồ sơ khác. Áp lực công việc lớn nhưng đội ngũ cán bộ vẫn nỗ lực đảm bảo tiến độ và chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Tại phường Vũng Áng - địa bàn động lực phát triển kinh tế của tỉnh, khối lượng hồ sơ hành chính cũng luôn ở mức cao.

Bà Nguyễn Thị Yến - Phó Giám đốc Trung tâm PVHCC phường Vũng Áng cho biết: “Khối lượng công việc ngày càng tăng, trong khi yêu cầu về cải cách hành chính và chuyển đổi số ngày càng cao. Có những thời điểm, cán bộ tại trung tâm phải làm việc ngoài giờ để xử lý hồ sơ cho người dân. Vì vậy, chính sách hỗ trợ mới không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ mà còn tạo thêm động lực để mỗi người tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn”.

6 tháng đầu năm 2026, 18 cán bộ, công chức tại Trung tâm PVHCC tỉnh Hà Tĩnh đã tiếp nhận hơn 18.200 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực; tỷ lệ xử lý đạt hơn 95%.

Không chỉ ở cấp xã, Trung tâm PVHCC tỉnh Hà Tĩnh cũng đang đảm nhận khối lượng công việc rất lớn. 6 tháng đầu năm 2026, 18 cán bộ, công chức tại trung tâm đã tiếp nhận hơn 18.200 hồ sơ thuộc nhiều lĩnh vực; tỷ lệ xử lý đạt hơn 95%.

Ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: “Dự thảo nghị quyết nếu được HĐND tỉnh thông qua sẽ là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm PVHCC các cấp. Đây là lực lượng trực tiếp tiếp xúc, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và đang chịu áp lực công việc ngày càng lớn trong bối cảnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số”.

Dự thảo nghị quyết nếu được HĐND tỉnh thông qua sẽ là sự động viên, khích lệ rất lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm PVHCC các cấp.

Được biết, từ năm 2018 đến nay, chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận "Một cửa" các cấp được thực hiện theo Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và trước yêu cầu ngày càng cao trong giải quyết thủ tục hành chính khối lượng công việc tại các trung tâm đã tăng lên đáng kể.

Dự thảo nghị quyết lần này dự kiến nâng mức hỗ trợ hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm PVHCC cấp xã từ 500 nghìn đồng lên 1 triệu đồng/người/tháng; giữ nguyên mức hỗ trợ 2 triệu đồng/người/tháng đối với cán bộ làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh. Đồng thời, nâng mức hỗ trợ kinh phí may đồng phục đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm PVHCC cấp tỉnh và cấp xã từ 2 triệu đồng lên 3 triệu đồng/người/năm.

Nguồn kinh phí hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh do ngân sách cấp tỉnh đảm bảo. Đối với Trung tâm PVHCC cấp xã, ngân sách cấp xã đảm bảo 30% và ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ 70%.

Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với các cơ quan liên quan để thẩm tra tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định chế độ hỗ trợ đặc thù đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại trung tâm PVHCC các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh Xuân Hoa.

Bà Nguyễn Thị Nhuần - Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh chia sẻ: “Chính sách không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ về vật chất mà còn thể hiện sự ghi nhận, quan tâm của tỉnh đối với đội ngũ đang trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp ở tuyến đầu cải cách hành chính. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao chất lượng thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ; đồng thời gắn trách nhiệm phục vụ với quyền lợi chính đáng của người thực thi công vụ. Qua thẩm tra, các nội dung hỗ trợ được đề xuất đã được cơ quan soạn thảo tính toán trên cơ sở khả năng cân đối ngân sách, đồng thời bảo đảm tính khả thi khi triển khai thực hiện. Ban Pháp chế thống nhất với sự cần thiết ban hành nghị quyết và sẽ báo cáo kết quả thẩm tra để HĐND tỉnh xem xét, quyết định tại kỳ họp”.