Kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026-2031: Quyết sách cho chặng đường phát triển mới

Trước thềm kỳ họp, bà Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về những nội dung liên quan.

P.V: Kỳ họp giữa năm 2026 là kỳ họp thường lệ đầu tiên của HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2026-2031. Xin bà cho biết ý nghĩa, yêu cầu và những nội dung trọng tâm sẽ được HĐND tỉnh xem xét, quyết nghị?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Trong 2 ngày (25-26/6/2026), Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX chính thức diễn ra. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ phát huy cao nhất tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đổi mới và hiệu quả; bảo đảm quyết sách được ban hành có cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý, thẩm quyền và thực tiễn vững chắc, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bảo đảm chất lượng, tính khả thi cao; hoạt động thảo luận, xem xét, quyết nghị sẽ đi thẳng vào những vấn đề trọng tâm, cấp thiết của các chính sách sắp ban hành.

Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Hà Tĩnh - nơi diễn ra kỳ họp.

Dự kiến tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét 16 báo cáo và 25 tờ trình, dự thảo nghị quyết. Trong đó, tập trung chuyên sâu vào các nội dung về phát triển KT-XH, thu chi ngân sách, đầu tư công, công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; kết quả hoạt động của Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh, cơ quan tư pháp và các cơ quan liên quan…

Đặc biệt, kỳ họp sẽ xem xét, quyết nghị nhiều nghị quyết chuyên đề quan trọng liên quan đến: chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức; chính sách trong lĩnh vực quốc phòng, phòng chống thiên tai; chính sách về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các cơ chế phân cấp trong quản lý đầu tư công; nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030... Những nội dung này không chỉ giải quyết các yêu cầu trước mắt mà còn tạo khuôn khổ pháp lý, động lực và nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh trung hạn và dài hạn, góp phần cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào thực tiễn cuộc sống.

Dự kiến tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét 16 báo cáo và 25 tờ trình, dự thảo nghị quyết; trong đó, tập trung chuyên sâu vào các nội dung về phát triển KT-XH.

Kỳ họp cũng dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động thảo luận và chất vấn. Đây là diễn đàn để các đại biểu phát huy trí tuệ, trách nhiệm, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển. Trên cơ sở đề xuất của các ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đã thống nhất lựa chọn 4 lĩnh vực chất vấn trực tiếp tại kỳ họp. Ngoài ra, tùy tình hình thực tiễn và diễn biến phiên chất vấn, có thể tiếp tục chất vấn các lĩnh vực khác khi thấy cần thiết.

P.V: Mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, quyết nghị những giải pháp gì để khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho tăng trưởng trong thời gian tới, thưa bà?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Năm 2026 là năm đầu triển khai kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2026-2030, đồng thời là năm có ý nghĩa bản lề trong việc hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đạt 12,42% (đứng thứ nhất các tỉnh, thành phố) và 6 tháng đầu năm dự kiến tăng 13-14%, Hà Tĩnh có cơ sở thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, những khó khăn, thách thức từ hoạt động sản xuất kinh doanh, biến động thị trường, thiên tai, dịch bệnh và yêu cầu triển khai khối lượng công việc lớn ngay từ đầu nhiệm kỳ vẫn đặt ra áp lực không nhỏ.

﻿﻿﻿ ﻿﻿﻿﻿﻿ ﻿ ﻿ ﻿﻿﻿ Với tốc độ tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đạt 12,42% (đứng thứ nhất các tỉnh, thành phố) và 6 tháng đầu năm dự kiến tăng 13-14%, Hà Tĩnh có cơ sở thuận lợi để hoàn thành mục tiêu đề ra.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tập trung đánh giá đúng thực trạng, nhận diện rõ các điểm nghẽn và thống nhất các giải pháp trọng tâm để duy trì đà tăng trưởng. Trong đó, ưu tiên hoàn thiện các cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm đầu tư công thực sự đóng vai trò dẫn dắt và kích hoạt các nguồn lực xã hội; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

HĐND tỉnh sẽ xem xét cơ chế, chính sách nhằm khơi thông nguồn lực đầu tư; đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công.

Cùng với đó, HĐND tỉnh sẽ xem xét các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư có chọn lọc, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm để sớm đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng mới. Với tinh thần đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh, các quyết sách được thông qua tại kỳ họp sẽ hướng đến mục tiêu cao nhất là khơi thông nguồn lực, tạo động lực mới cho tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho cả nhiệm kỳ 2026-2031.

P.V: Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn luôn được cử tri đặc biệt quan tâm. Tại kỳ họp này, Thường trực HĐND tỉnh đặt ra những yêu cầu như thế nào để nội dung chất vấn, trả lời chất vấn đáp ứng mong mỏi của cử tri và Nhân dân tỉnh nhà?

Bà Nguyễn Thị Việt Hà: Chất vấn và trả lời chất vấn là hoạt động giám sát trực tiếp, thể hiện rõ trách nhiệm của đại biểu dân cử và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước trước cử tri, Nhân dân. Vì vậy, Thường trực HĐND tỉnh xác định đây là nội dung trọng tâm, điểm nhấn của kỳ họp và dự kiến dành một ngày làm việc cho hoạt động này.

Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị liên tịch thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIX.

Phiên chất vấn sẽ tập trung đánh giá việc thực hiện các nội dung đã được chất vấn, cam kết tại các kỳ họp trước; đồng thời, làm rõ những vấn đề mới phát sinh, những tồn tại, hạn chế và các nội dung được cử tri quan tâm. Dự kiến, các nhóm vấn đề chất vấn thuộc lĩnh vực: xây dựng, nội vụ, công thương, GD&ĐT.

Đối với một số lĩnh vực khác, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổng hợp, yêu cầu các cơ quan liên quan trả lời bằng văn bản gửi đại biểu HĐND tỉnh và thông tin đến cử tri theo quy định. Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu hoạt động chất vấn phải thực chất, đi thẳng vào vấn đề. Đại biểu nêu câu hỏi ngắn gọn, rõ nội dung; người trả lời chất vấn phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp và cam kết lộ trình thực hiện cụ thể. Tinh thần chung là “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, rõ thời gian thực hiện”.

Tinh thần chung đối với phiên chất vấn là “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ giải pháp, rõ thời gian thực hiện”. (Ảnh tư liệu).

Sau chất vấn, HĐND tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện các cam kết tại nghị trường, bảo đảm những vấn đề cử tri quan tâm được giải quyết đến cùng, tạo chuyển biến thực chất trong công tác quản lý, điều hành. Đồng thời, trong thời gian diễn ra kỳ họp, Thường trực HĐND tỉnh cũng công khai đường dây nóng để tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng giám sát và hiệu quả hoạt động của kỳ họp.

Với nhiều nội dung quan trọng được xem xét, quyết nghị cùng tinh thần dân chủ, trách nhiệm và đổi mới, tin rằng kỳ họp sẽ tạo những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh và đáp ứng kỳ vọng của cử tri, Nhân dân.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn bà!