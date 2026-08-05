Đổi mới tư duy, nâng tầm đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự Phiên họp toàn thể về Đối ngoại Đảng và Đối ngoại nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Sáng 5/8, tại Hà Nội, trong khuôn khổ hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, Bộ Ngoại giao tổ chức phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tới dự và phát biểu chỉ đạo. Cùng dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương; các đồng chí đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh điều hành điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể, đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, địa phương trong toàn hệ thống chính trị, công tác đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN.

Đặc biệt, đối ngoại Đảng đã phát huy vai trò quan trọng trong việc củng cố nền tảng chính trị, định hướng và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định, thực chất và bền vững. Qua đó, góp phần giúp Việt Nam chủ động, linh hoạt thích ứng trước những biến chuyển nhanh chóng của tình hình quốc tế và khu vực, củng cố quan hệ với các nước láng giềng, các nước bạn bè truyền thống, các nước có chung đường biên giới, cũng như tăng cường quan hệ với các đối tác quan trọng khác.

Điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống hòa hiếu, linh hoạt, nghĩa tình của dân tộc Việt Nam; góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, duy trì mạng lưới bạn bè quốc tế, thúc đẩy hợp tác nhân dân, giao lưu văn hóa, giáo dục, kết nối thanh niên, phụ nữ, trí thức, doanh nghiệp, kiều bào cũng như các hoạt động nhân đạo và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Đồng chí Lê Hoài Trung nhấn mạnh thêm, các yêu cầu, nhiệm vụ mới được đặt ra trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, đòi hỏi công tác đối ngoại tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, huy động nguồn lực bên ngoài, đồng thời bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa. Điều này đặt ra yêu cầu chuyển mạnh từ nhận thức đúng sang tổ chức thực hiện hiệu quả, đồng bộ và thiết thực.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, nghiên cứu, đề xuất những giải pháp cụ thể, khả thi, hiệu quả nhằm tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại Đảng, để đối ngoại Đảng thực sự là nền tảng chính trị, định hướng tổng thể quan hệ đối ngoại, giữ vai trò nòng cốt trong việc hoạch định chiến lược, chủ trương đối ngoại của đất nước.

Cùng với đó, cần xác định những nội dung, phương thức triển khai phù hợp với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm công tác đối ngoại Đảng ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trong giai đoạn mới.

Đồng thời, nghiên cứu những cách làm mới, mô hình mới để đối ngoại nhân dân thực sự tham gia chủ động, tích cực, gắn kết chặt chẽ và phục vụ trực tiếp các nhiệm vụ phát triển đất nước, đổi mới công tác đối ngoại nhân dân trên các phương diện tư duy, nội dung, phương thức hoạt động và lực lượng tham gia.

Đại biểu tham dự tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ những yêu cầu đặt ra đối với công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phối hợp, qua đó tiếp tục phát huy vai trò của đối ngoại trong việc củng cố môi trường hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển đất nước.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã xác định nhiệm vụ xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại với ba trụ cột gồm đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Đây là dấu mốc quan trọng, bước phát triển mới trong tư duy về nền ngoại giao Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo phiên họp toàn thể về đối ngoại Đảng và đối ngoại nhân dân. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đối ngoại qua các giai đoạn lịch sử, sự tham gia đồng bộ của cả ba trụ cột đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, từng bước mở rộng quan hệ đối ngoại, nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Đảng và đất nước.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư đánh giá, thời gian qua, công tác tham mưu, định hướng xây dựng đường lối, chủ trương, chính sách đối ngoại và các quyết sách về những vấn đề đối ngoại quan trọng ngày càng được nâng cao chất lượng. Đối ngoại Đảng đã có những bước phát triển, mở rộng quan hệ đi vào chiều sâu, giữ vai trò quan trọng trong củng cố nền tảng chính trị, định hướng và thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Đảng ta đã thiết lập, thúc đẩy hiệu quả các cơ chế tiếp xúc, trao đổi đoàn, đối thoại chiến lược, đào tạo cán bộ, trao đổi lý luận với nhiều chính đảng; đồng thời, tích cực tham gia, thúc đẩy hợp tác đa phương giữa các chính đảng.

Đối ngoại nhân dân đã có sự chuyển biến tích cực về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động. Mạng lưới đối tác ngày càng được mở rộng; sự tham gia vào các cơ chế nhân dân khu vực và quốc tế ngày càng chủ động, thực chất hơn. Công tác thông tin đối ngoại, vận động dư luận, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ phát triển, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố nền tảng xã hội và môi trường quốc tế thuận lợi cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đối ngoại nhân dân tiếp tục hỗ trợ tích cực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Trần Cẩm Tú chỉ rõ công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân vẫn còn một số hạn chế cần quan tâm khắc phục. Trong đó, nhận thức, trách nhiệm và sự quan tâm của một số cấp ủy, lãnh đạo các cấp đối với công tác đối ngoại chưa thật sự toàn diện, đầy đủ và sâu sắc. Một số hoạt động đối ngoại còn nặng về giao lưu, hình thức, chưa phát huy hết tiềm năng; công tác dự báo tình hình, xu hướng chính trị, phong trào nhân dân và chất lượng tham mưu có mặt chưa đáp ứng yêu cầu trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến nhanh chóng, phức tạp. Sự phối hợp giữa các kênh đối ngoại, giữa các lực lượng, giữa trung ương và địa phương có lúc, có nơi chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên. Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị về đối ngoại, hội nhập quốc tế đã cụ thể hóa đường lối đối ngoại của Đảng, đặt ra yêu cầu nhận thức sâu sắc hơn, quyết tâm cao hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn, chủ động và sáng tạo hơn trong tổ chức thực hiện.

Đề nghị các cấp, ngành nghiên cứu kỹ lưỡng, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp về công tác đối ngoại; trong đó nhấn mạnh đối ngoại không chỉ là lĩnh vực quan hệ với bên ngoài mà đã trở thành một cấu phần quan trọng trong năng lực quốc gia. Công tác đối ngoại không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách mà là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị cần tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong tư duy, nhận thức về công tác đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân; chủ động củng cố tin cậy chính trị, tăng cường đồng thuận quốc tế, góp phần nhận diện, xử lý sớm các nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh kết nối trong các lĩnh vực ưu tiên như đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nhanh và bền vững.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân và yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa ba trụ cột đối ngoại. Mỗi trụ cột có vai trò, sứ mệnh riêng, nhưng cùng hướng tới mục tiêu chung là thực hiện hiệu quả đường lối, mục tiêu đối ngoại của đất nước, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước và sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu.

Cùng đó, tiếp tục nâng tầm công tác đối ngoại Đảng, tập trung củng cố, làm sâu sắc quan hệ với các chính đảng, nhất là các đảng cầm quyền tại các nước láng giềng, các nước lớn, các nước có quan hệ đối tác với Việt Nam; đổi mới, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác, như gặp gỡ cấp cao, đối thoại chiến lược, hội thảo lý luận, tham vấn chính trị, đào tạo cán bộ, các diễn đàn đa phương mà Đảng ta tham gia.

Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; chuyển mạnh từ tư duy giao lưu hữu nghị sang gắn kết lợi ích, kiến tạo không gian hợp tác bền vững. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của địa phương, doanh nghiệp, người dân và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; nâng cao hiệu quả tham gia các mạng lưới, diễn đàn nhân dân khu vực và quốc tế; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, đấu tranh dư luận, góp phần củng cố hình ảnh, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng Đảng bộ Ngoại giao trong sạch, vững mạnh; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ đối ngoại có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ chuyên gia có bản lĩnh chính trị, am hiểu địa bàn, lĩnh vực mới; xây dựng cơ chế thu hút, sử dụng nhân tài; thực hiện tốt các khâu tuyển chọn, đào tạo, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, lấy phẩm chất, năng lực và kết quả công việc làm thước đo.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng, với bản lĩnh chính trị, trí tuệ, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng cống hiến, các lực lượng làm công tác đối ngoại sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền ngoại giao toàn diện, hiện đại; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước phát triển, tiếp tục nâng cao vị thế, vai trò và uy tín trên trường quốc tế.