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Lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng

Sĩ Hoàng - Vũ Viễn
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(Baohatinh.vn) - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Trần Tú Anh và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 17/7, đồng chí Trần Tú Anh - Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn các xã Đức Thịnh, Đức Quang và Đức Thọ.

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

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Đồng chí Trần Tú Anh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã đến thăm, tặng quà ông Phan Văn Vỵ (SN 1955), trú thôn Đông Khê, xã Đức Thịnh. Ông Vỵ là bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 71-80%.
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Tiếp đó, đồng chí Trần Tú Anh và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà ông Bùi Duy Vượng (SN 1936), trú thôn Đức La, xã Đức Quang, là thương binh 47% và là thân nhân liệt sĩ. Vợ ông Vượng đã mất vào cuối năm 2025.
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Đồng chí Trần Tú Anh và đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà gia đình bà Phan Thị Liên (SN 1940), trú thôn Làng Hạ, xã Đức Thọ, là vợ liệt sĩ.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), sáng 17/7, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn các xã: Kỳ Văn, Kỳ Anh, Kỳ Khang và Kỳ Văn.

Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà ông Ngô Xuân Lý (SN 1952) ở thôn Nam Xuân, xã Kỳ Văn). Ông Lý là thương binh 4/4.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh và đoàn đã tới thăm hỏi, tặng quà ông Ngô Xuân Lý (SN 1952) ở thôn Nam Xuân, xã Kỳ Văn). Ông Lý là thương binh 4/4.

Tiếp đó, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đã tới thăm, tặng quà ông Hoàng Trọng Bính (SN 1937 ở thôn Kỳ Đồng, xã Kỳ Anh). Ông Bính là thương binh 75% và bệnh binh 41%.

Tiếp đó, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn đã tới thăm, tặng quà ông Hoàng Trọng Bính (SN 1937 ở thôn Kỳ Đồng, xã Kỳ Anh). Ông Bính là thương binh 75% và bệnh binh 41%.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1927) ở thôn Tân Phong, xã Kỳ Xuân. Bà Nguyễn Thị Thảo là mẹ liệt sỹ.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1927) ở thôn Tân Phong, xã Kỳ Xuân. Bà Nguyễn Thị Thảo là mẹ liệt sỹ.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà ông Lương Đình Niêm (SN 1951) ở thôn Tân Thọ, xã Kỳ Khang. Ông Niêm bị nhiễm chất độc hoá học, tỷ lệ 81%.

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà ông Lương Đình Niêm (SN 1951) ở thôn Tân Thọ, xã Kỳ Khang. Ông Niêm bị nhiễm chất độc hoá học, tỷ lệ 81%.

Tại các gia đình, đồng chí Trần Tú Anh và Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh cùng các thành viên đoàn đã ân cần thăm hỏi và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến to lớn của các thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương sáng để con cháu noi theo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công; chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa truyền thống "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" trên địa bàn.

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Chủ đề NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SỸ

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